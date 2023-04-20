Саудовские болельщики требуют депортировать Роналду

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20 апреля 2023, 08:23

Саудовские болельщики потребовали депортации за его жест после матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (2:0).

Португалец, уходя в подтрибунное помещение под крики «Месси! Месси!», взял себя за пах, выразив таким образом отношение к происходящему.

Аравийские фанаты посчитали, что подобным поведением португалец нарушил строгие этические нормы, царящие в Саудовской Аравии, и в среду в соцсетях массово высказывались за то, чтобы правительство страны приняло решение о немедленной высылке игрока.