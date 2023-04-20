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Саудовские болельщики требуют депортировать Роналду

20 апреля 2023, 08:23

Саудовские болельщики потребовали депортации Криштиану Роналду за его жест после матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (2:0).

Португалец, уходя в подтрибунное помещение под крики «Месси! Месси!», взял себя за пах, выразив таким образом отношение к происходящему.

Аравийские фанаты посчитали, что подобным поведением португалец нарушил строгие этические нормы, царящие в Саудовской Аравии, и в среду в соцсетях массово высказывались за то, чтобы правительство страны приняло решение о немедленной высылке игрока.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 22:43
У Челси убрать льва,да и вообще у всех клубов у кого какое нибудь животное,это пропаганда эксплуатации животных. У Арсенала убрать пушку, это призыв к в*йне. У МЮ так же убрать чертика,это сатанизм( хотя может их чувства тоже нельзя оскорбить и тогда норм).
А ничего, что на гербе самого города Манчестера изображён подобный корабль с тремя парусами, плывущий налево (на Запад)? Наверняка клубы руководствовались городской геральдикой. Пускай тогда с герба города убирают, чего мелочиться?
112910415
112910415
20 апреля в 18:27
в тех краях строго с подобными фокусами ...
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 16:58
Раскрыли тайну про "привод"?))
DXTK
DXTK
20 апреля в 16:45, ред.
Смех да и только, нигде и никому Роналду не нужен......может ему в РФПЛ податься Зенит наверно сможет аппетит его потянуть........

PS Роналду все закапывает и закапывает себя как футболиста в глазах миллионов людей по всему миру, от легенды до изгоя всего один шаг.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
20 апреля в 16:30
Чтобы Роналду победить фобию к Месси-ему нужно ехать играть в Чемпионате Аргентины.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 15:53
    Kosmos58
    Kosmos58
    20 апреля в 15:08
    Молодец Криш! Может у него там просто зачесалось ...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
    20 апреля в 14:53
    Месси для дырявого самый главный раздражитель всей жизни.
    Он же сам понимает, что ему никогда даже близко не приблизиться к Месси, вот от того и беситься.
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 апреля в 14:52
    Что вообще дырявый гей-нарцисс делает в стране где пропаганда ЛГБТ сообщества запрещена?
    альсато
    альсато
    20 апреля в 14:31
    это театр для зрителей, а в футбол играют и без болельщиков)))))
    Elliada
    Elliada
    20 апреля в 14:05
    Забавно, что Роналду так легко вывести из себя, хотя он позиционирует себя как профессионал. Зидана или Вальверде вывели из себя словами про семью, а тут всего лишь кричали: "Месси". Видимо, сколько бы угодно он не говорил, что он лучший, но в душе знает, что это не так. Всё-таки он завидует Месси.
    Rupertt
    Rupertt
    20 апреля в 13:48, ред.
    Вот так вот, ну что пора валить, Роналду. За свои жесты нужно отвечать, он наверно забыл, что он не в Европы и там бы это глотнули бы, а тут нифига. Думал, что он король раз такие контракты предлагали и шейхи его защитят. Не факт, что им будет всё равно, так что пора брать билет обратно в Испанию. Зря только на продажу выставил особняк, теперь же куда-то нужно возвращаться. Теперь можно поехать в Португалию, в свой первый клуб, помочь Спортингу с ЛЧ. Возможно даже кто-то откажется от него из рекламодателей, всё равно ему денег хватает.
    УЕСКА
    УЕСКА
    20 апреля в 13:35
    Чего и следовало ожидать. Зачем арабы вообще брали этого скандалиста?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ salleeh (раскрыть)
    20 апреля в 13:30
    Франция не весь мир. Арабы отличают мух от катлет.).
    Elliada
    Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
    20 апреля в 12:45
    Ну тогда пусть переходит в чемпионат Таиланда или Фаррерких островов. Мы про эти чемпионаты тоже ничего не знаем
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    20 апреля в 12:45
    Не прижился гей на востоке, было предсказуемо
    zooveterinar
    zooveterinar
    20 апреля в 12:36
    Да сделайте,ему обрезание,паранджу на голову,и в пустыню верблюдов пасти,к бедуинам,и будут его искать очень долго, а когда найдут,у Роналдо будет много впечатлений!!
    Grizly88
    Grizly88
    20 апреля в 12:33
    Если не Роналду про саудовский чемп никто не знал
    salleeh
    salleeh
    20 апреля в 11:46
    Рон крайне убедителен и находчив. Ну как ещё объяснить одним жестом, что ты «придавал вращению» этих болельщиков вместе с чуваком, чью фамилию они выкрикивают…))) А если серьёзно, то почему ничего не было вратарю сборной Аргентины, который, на мундиале в Катаре, показал подобный жест всему миру?
    5f6g4c93j73n
    5f6g4c93j73n
    20 апреля в 11:43
    Не надолго их хватило
    sir_Alex
    sir_Alex
    20 апреля в 11:15
    Давно пора.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    20 апреля в 11:11, ред.
    Извиняться будет? Но как!? Корона голову же жмёт!).
    Павлину хвост подрежут похоже. Надо Рони! Надо!).
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Baggio R. (раскрыть)
    20 апреля в 10:57
    )
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
    20 апреля в 10:55
    Это реальное фото. А вот фейковое.
    Agamaga........
    Agamaga........
    20 апреля в 10:45
    Страна строгих правил, зачем его надо было покупать арабам? Пересёк давно черту. Куда бы он не уехал, он везде будет слышать Месси, Месси.
    Elliada
    Elliada
    20 апреля в 10:45
    3 месяца, а они уже требуют его ухода. Это рекорд. В МЮ потребовался год, а в Ювентусе 2 года.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    20 апреля в 10:40
    Ушли бы уже эти Роналды с Мессями.
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    20 апреля в 10:36
    Эмоции и только
    adekvat
    adekvat
    20 апреля в 10:29
    В Локо к Дзюбе.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    20 апреля в 10:22
    Шахерезад думал, что в сказку попал... Но Месси его и здесь "достал"... Да, дорого Геше обходятся его нескончаемые проделки... Не завидую его любителям .. 🧝..
    Гость
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