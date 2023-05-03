Бояринцев ушёл с поста главного тренера «Новосибирска»

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сегодня, 15:57

«Новосибирск» объявил об уходе главного тренера .

Контракт был расторгнут сегодня по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника станет Михаил Белов, который будет готовить команду к следующим матчам.

Бояринцев прокомментировал:

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Новосибирск» за оказанное доверие, а сотрудников клуба, футболистов, административный и медицинский штаб – за совместную работу и высокий профессионализм. Огромное спасибо за поддержку новосибирским болельщикам! Очень приятно, что, несмотря на сложный график, нам удалось решить определённые турнирные задачи и попасть в первую шестёрку. Но, к большому сожалению, жизнь диктует свои условия. Совместно с руководством клуба было принято сложное решение о том, что я покидаю команду. Благодарен руководству за понимание в сложившейся ситуации – мы расстаёмся добрыми друзьями. В команде остаются мои опытные помощники – Михаил Владимирович Белов и Виталий Анатольевич Агафонов. Я нисколько не сомневаюсь, что они продолжат работу в правильном направлении, и в оставшихся пяти матчах второго этапа команда достигнет необходимого результата. Верю в успешное будущее новосибирской команды и очень надеюсь, что футбольный клуб «Новосибирск» обязательно решит поставленные перед ним задачи.

Специалист работал в клубе с ноября прошлого года. Команда после 22 игр занимает 5-е место в Группе 4 Второй лиги, имея в активе 29 очков.