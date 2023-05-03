Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Бояринцев ушёл с поста главного тренера «Новосибирска»

сегодня, 15:57

«Новосибирск» объявил об уходе главного тренера Дениса Бояринцева.

Контракт был расторгнут сегодня по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника станет Михаил Белов, который будет готовить команду к следующим матчам.

Бояринцев прокомментировал:

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Новосибирск» за оказанное доверие, а сотрудников клуба, футболистов, административный и медицинский штаб – за совместную работу и высокий профессионализм. Огромное спасибо за поддержку новосибирским болельщикам! Очень приятно, что, несмотря на сложный график, нам удалось решить определённые турнирные задачи и попасть в первую шестёрку. Но, к большому сожалению, жизнь диктует свои условия. Совместно с руководством клуба было принято сложное решение о том, что я покидаю команду. Благодарен руководству за понимание в сложившейся ситуации – мы расстаёмся добрыми друзьями. В команде остаются мои опытные помощники – Михаил Владимирович Белов и Виталий Анатольевич Агафонов. Я нисколько не сомневаюсь, что они продолжат работу в правильном направлении, и в оставшихся пяти матчах второго этапа команда достигнет необходимого результата. Верю в успешное будущее новосибирской команды и очень надеюсь, что футбольный клуб «Новосибирск» обязательно решит поставленные перед ним задачи.

Специалист работал в клубе с ноября прошлого года. Команда после 22 игр занимает 5-е место в Группе 4 Второй лиги, имея в активе 29 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНикита Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»
Сегодня, 18:27
ОфициальноЭкс-тренер сборной Англии возглавил «Лидс»
Сегодня, 12:52 Фото
«Факел» уволил тренера, который омрачил 100-летие «Динамо». Евсеева взяли по определённой причине
Вчера, 18:16Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии7
ОфициальноБывший тренер «Реала» в третий раз возглавил «Коринтианс»
Вчера, 01:32 Фото
Официально«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера
01 мая Фото
ОфициальноПятибратов покинул пост главного тренера «Факела»
30 апреля
Все комментарии
8mzhj2d27bet
8mzhj2d27bet
сегодня в 16:43
Спасибо за новость, хоть узнал, что Бояринцев работал «Новосибирске».
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:34
Что-то странное творится в клубе Новосибирск .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:07
Всё "чинно и благородно" с соблюдением протокола.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 