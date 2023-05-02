«Факел» уволил тренера, который омрачил 100-летие «Динамо». Евсеева взяли по определённой причине

1683040607

вчера, 18:16

Из-за опыта в стыках.

Очередная новость о рокировке на тренерском мостике пришла из «Факела». Воронежский коллектив решил попрощаться с Дмитрием Пятибратовым, который на прошлой неделе подарил праздник своим болельщикам и обломал юбилей фанатам соперника. Вадим Евсеев приходит в клуб за 5 матчей до окончания чемпионата, говорят – специально под стыки.

Победа над «Динамо» — последняя для Пятибратова в «Факеле»

Только вдуматься – воронежцы на выезде играют с «Динамо», когда «бело-голубые» празднуют 100-летие и одерживают вторую победу этой весной. Не позволяют москвичам забить и гола, а сами дважды поражают ворота Антона Шунина. Тогда после матча главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отмечал:

В чем были сильнее? В реализации. Остальные вопросы дискуссионные, у нас был план на игру, мы ему следовали. Было понятно, что «Динамо» будет атаковать при своих болельщиках. Мы немного подзакрылись и ждали шанс на быстрых атаках и стандартах. В плане результата игра стоит особняком, это важная победа над сильным соперником на выезде. По большому счету в последних матчах мы сильно не провалились. По результату — топ, качество игры тоже порадовало, но мы можем больше атаковать и больше времени проводить с мячом.

Специалист рассуждал о важности этой победы для дальнейшего успеха – но через несколько дней после триумфа становится известно, что Пятибратов покидает клуб.

Вадим Евсеев официально был представлен главным тренером «Факела» на следующий день после ухода Дмитрия – и о смысле такой рокировки становится ясно уже из официального заявления:

С «Амкаром» и «Уфой» Вадим Валентинович в качестве главного тренера решал задачу сохранения клубов в Премьер-Лиге через стыковые матчи, а «Шинник» он вывел в ФНЛ , выиграв Группу-2 второго дивизиона.

Все-таки с большой долей вероятности воронежскому коллективу придется бороться за сохранение прописки в РПЛ через стыки – а у Евсеева достаточно опыта в таких матчах.

Евсеев оставил «Шинник», с которым вернулся из Второй лиги

Специалист покинул ярославский коллектив за 3 дня до назначения в «Факел». Возможно, дело в нескольких факторах. Прежде всего, речь о предложении от команды, которая прямо сейчас играет в Премьер-Лиге и настроена там остаться по итогам сезона – когда появляется такое предложение, клуб Первой лиги не выдерживает с ним никакого сравнения.

Во-вторых, подумать о продолжении работы в прежней команде можно было бы, если там была перспектива выйти в РПЛ в ближайшие годы – но ярославцы не могут дать такой уверенности. Это понимает и сам Евсеев – вот что он говорил о ресурсах «Шинника» после матча с «Рубином»:

Тут два состава. Не вышел бы Лисакович с Урудией в нападении, появились бы там Митков и Фамейе. Могу так и перечислять состав. Мы своими ребятами, которые кому-то известны, кто-то давно в Ярославле, есть молодые футболисты. Они играют, пытаются это делать. У нас посыл такой, что мы стараемся из ничего сделать что-то. Мы пытаемся это сделать. У «Рубина» есть все, вы пытаетесь вернуться туда, откуда вы [вылетели]. У нас нет ничего, но мы тоже пытаемся.

Все-таки речь идет о команде, которая только вернулась из Второй лиги. Вряд ли ярославцы способны выдержать конкуренцию первой пятерки чемпионата – их обыгрывала и «Балтика», и «Рубин», и «Алания», и «Енисей» и «Волгарь».

По итогам 29 туров «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В зоне досягаемости остается «Нефтехимик», идущий на 7-й строчке, в перспективе есть возможность зацепиться за 4-ю позицию – но помимо ярославцев на нее претендуют махачкалинское «Динамо», «Волгарь», те же нижнекамцы и другой выходец из Второй лиги – «Родина».

Так что и вопрос перехода в «Факел» у Евсеева вряд ли вызвал сомнения.

У «Факела» — тяжелый календарь на остаток сезона

Правда, чтобы остаться на прежнем уровне, экс-наставнику «Шинника» нужно с ходу влиться в рабочий ритм – воронежцы в затруднительном положении, которое не располагает даже к единичным ошибкам.

Команда идет на границе зоны стыков и зоны прямого вылета и опережает «Химки» на 4 очка, а «Торпедо» — на 8. При этом фору нельзя назвать комфортной – оба коллектива уже сделали свой ход. «Автозаводцы» пригласили на пост главного тренера Пепа Клотета, с которым москвичи стали более уверенно действовать в атаке. Пока это не дает видимых результатов, хотя со «Спартаком» «черно-белые» могли зацепиться за очки.

Основная опасность исходит от «Химок». Подмосковный коллектив обратился к более проверенному кандидату – Андрею Талалаеву, с которым химчане успели сыграть вничью с «Крыльями Советов» и обыграли «Торпедо».

При этом шансы выбраться из зоны стыков у «Факела» минимальны – нужно отыгрывать отставание в 4 очка, а среди соперников в оставшихся матчах – «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Новой команде Евсеева остается надеяться на игры с «Пари НН» и «Крыльями Советов» — к тому же они проходят дома, это дополнительное преимущество.

При таких раскладах держаться в зоне стыков – оптимальная стратегия. Думать о потенциальном сопернике в любом случае бессмысленно – в Первой лиге всем остается сыграть по 5 матчей, а плотность в зоне 4-7 мест довольно высокая. Даже «Алания» за оставшееся время может подняться в двойку или опуститься ниже.