Экс-тренер сборной Англии возглавил «Лидс»

«Лидс» объявил о назначении Сэма Эллардайса новым главным тренером команды.
Испанский специалист Хави Грасия уходит из клуба, проведя 12 матчей. Вместе с ним уйдут и его помощники — Зигор Аранальде, Микель Антиа и Хуан Солла.
68-летний Эллардайс ранее работал в «Болтоне», «Ньюкасле», «Блэкберне», «Вест Хэме», «Сандерленде», «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и сборной Англии. Помогать наставнику будет экс-тренер «МК Донс», «Чарльтона» и «Оксфорд Юнайтед» Карл Робинсон.
Первым матчем для Сэма во главе «павлинов» станет гостевой поединок с «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура АПЛ, который состоится 6 мая.
«Лидс» после 34 игр занимает 17-е место в чемпионате Англии, на счету коллектива 30 очков.