Экс-тренер сборной Англии возглавил «Лидс»

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сегодня, 12:52

«Лидс» объявил о назначении новым главным тренером команды.

Испанский специалист Хави Грасия уходит из клуба, проведя 12 матчей. Вместе с ним уйдут и его помощники — Зигор Аранальде, Микель Антиа и Хуан Солла.

68-летний Эллардайс ранее работал в «Болтоне», «Ньюкасле», «Блэкберне», «Вест Хэме», «Сандерленде», «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и сборной Англии. Помогать наставнику будет экс-тренер «МК Донс», «Чарльтона» и «Оксфорд Юнайтед» Карл Робинсон.

Первым матчем для Сэма во главе «павлинов» станет гостевой поединок с «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура АПЛ , который состоится 6 мая.

«Лидс» после 34 игр занимает 17-е место в чемпионате Англии, на счету коллектива 30 очков.