Бывший тренер «Реала» в третий раз возглавил «Коринтианс»

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сегодня, 01:32

«Коринтианс» объявил о назначении новым главным тренером команды.

Контракт с 70-летним специалистом подписан до 31 декабря 2023 года.

Бразилец возглавил клуб в третий раз. Под его руководством «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии в 1998 году, позже наставник ушёл в сборную Бразилии. В 2001-м Лушембурго вернулся и выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. В Европе Вандерлей работал в мадридском «Реале» (2004-2005).