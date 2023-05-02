Бывший тренер «Реала» в третий раз возглавил «Коринтианс»

«Коринтианс» объявил о назначении Вандерлея Лушембурго новым главным тренером команды.
Контракт с 70-летним специалистом подписан до 31 декабря 2023 года.
Бразилец возглавил клуб в третий раз. Под его руководством «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии в 1998 году, позже наставник ушёл в сборную Бразилии. В 2001-м Лушембурго вернулся и выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. В Европе Вандерлей работал в мадридском «Реале» (2004-2005).
Вероятно, группу скоро просто закроем, а пока имеем, что имеем.
Вероятно, группу скоро просто закроем, а пока имеем, что имеем.
Если не сложно, то сделайте правильный подсчет выигранных баллов в Группе "Без призов"...... Что то уже второй месяц "косяки" в этой группе....
Если не сложно, то сделайте правильный подсчет выигранных баллов в Группе "Без призов"...... Что то уже второй месяц "косяки" в этой группе....
Много лет не слыхал о Лушембурго.
Много лет не слыхал о Лушембурго.