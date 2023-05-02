Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияБразилия. Серия А 2023

Бывший тренер «Реала» в третий раз возглавил «Коринтианс»

сегодня, 01:32

«Коринтианс» объявил о назначении Вандерлея Лушембурго новым главным тренером команды.

Контракт с 70-летним специалистом подписан до 31 декабря 2023 года.

Бразилец возглавил клуб в третий раз. Под его руководством «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии в 1998 году, позже наставник ушёл в сборную Бразилии. В 2001-м Лушембурго вернулся и выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. В Европе Вандерлей работал в мадридском «Реале» (2004-2005).

Бывший тренер «Реала» в третий раз возглавил «Коринтианс»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера
Вчера, 14:23 Фото
ОфициальноПятибратов покинул пост главного тренера «Факела»
30 апреля
В «Сочи» рассказали о причинах расторжения договора с Бердыевым
30 апреля
Стало известно имя нового тренера молодёжной сборной России
30 апреля
ОфициальноХосе Бордалас во второй раз возглавил «Хетафе»
29 апреля Фото
В клубе «Аль-Наср» сменится руководство
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 09:41
Добрый день.
Вероятно, группу скоро просто закроем, а пока имеем, что имеем.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:50
Ему в его 70 лет можно просто позавидовать. Здоровье богатырское.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:36
Матёрый волчара, удачи ему на тренерском поприще!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:34
Опять сделает их чемпионами и снова свалит!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:45
Он относительно удачно работал с этим клубом......
Gahi
Gahi
сегодня в 07:39
Это последний заход для тренера в его карьере чтобы оставить о себе хорошие воспоминания у болельщиков команды. Остаётся перефразировать Штирлеца на футбольный лад - "Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора". Главное для тренера это как закончить свою карьеру. Удачи
6hc7kkpayg82
6hc7kkpayg82
сегодня в 07:37
Раз опыт работы есть, значить даст результат
lotsman
lotsman
сегодня в 07:34
И в третий раз добьётся успеха.
ettaaxnf22bx
ettaaxnf22bx
сегодня в 07:18
Ему уже семьдесят - быстро время бежит
Вещий
Вещий
сегодня в 07:18
Уважаемая администрация!

Если не сложно, то сделайте правильный подсчет выигранных баллов в Группе "Без призов"...... Что то уже второй месяц "косяки" в этой группе....
2ngjyncp8d6z
2ngjyncp8d6z
сегодня в 06:51
Бог любит троицу, а значит должен помочь деду
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:27
Если тренер будет давать результат, то о его возрасте вряд ли кто заострит внимание в негативном плане.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:25, ред.
Последняя игра Коринтиоса,против Палмейроса смотрелося не плохо,немного не повезло,в реализации,голевых моментов!!
m3xebevjq43f
m3xebevjq43f
сегодня в 05:59
Рубрика "забытые имена".
Много лет не слыхал о Лушембурго.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:30
Жду комментов о возрасте тренера и третьем заходе в один клуб). Без лицемерия только).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:47
Можно пожелать ему только Удачи с Коринтианс .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 