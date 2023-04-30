Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Пятибратов покинул пост главного тренера «Факела»

Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:05
Самое распространённое определение. Блат — явление, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Nasdfgtrec3333333 (раскрыть)
вчера в 21:52
А мы его переименуем в "Акрон" и тем самым выведем из-под удара "злобных гладиаторов-поросят!".
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Определённо. Блат вполне безобиден. Чаще всего это простое знакомство, дружба с теми, кто имеет возможности, влияние, власть, или даже с теми кто с таковыми знаком, т.е. не напрямую.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:46
У нас таких куча! Вот последний-Талалаев.Круговорот овна в природе. Да ,это порочный круг предпочтений околофутбольных руководителей,знающих,что ожидать от этих персон,но блатом это называть...Тут нет двусторонней корысти изначально,основанной на родстве и личных связях.
Я всё-таки за точность формулировок и смысл понятий. "Как станешь представлять к крестишку-ли,местечку-ну как не порадеть РОДНОМУ человечку"??? А ПРОТЕКЦИОНИЗМ-это другое,невзирая на разные варианты успешности его.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Фактов нет, но когда результатов нет, а поддержка есть и явная, то это хайли лайкли - блат. С какой стати его так упорно проталкивают? Сват, брат, зять, сын, сообщник - это не блат, а мохнатая рука, крыша, коррупция. Блат безобиднее - это связи, знакомство с теми, кто имеет возможности.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:12
Не логичный ход со стороны руководства Факела.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:11
У нас разные понятия о блате).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:02
"Блат"-это когда сват,брат,зять,сын,сообщник,а у Вадика какой? Чьи-то симпатии,или предпочтения вряд ли можно признать за оное.
Сп62
Сп62
вчера в 18:55
Согласен со всеми, кто сожалеет о замене тренера в Факеле. Факел может погаснуть, а в атаке точно.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:51
Если бы у Евсеева не было блата, то он вообще в зоне РФС не возник бы. Правдорубы очень часто так смелы потому, что блатники. К тому же, границу знают очень хорошо.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Не о них речь, блат у Евсеева. Погасит Факел - пристроят в другое место, но в РПЛ. Ушли Пятибратова, пришли пятиблатова.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:16
Не замечал за Евсеевым блат). Не видел по простому. Блат у тех, кто, как водоворот в природе всегда и лоялен.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:02
С таким Евсеевым им нечего делать в РПЛ.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:52
Банальный блат. Факел выиграет стыки и останется в РПЛ, а с ним и Евсеев, которому с Шинником это не светило.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:51
Не "покинул",а его выгнали,не сказав спасибо.Неуместная деликатность в изложении привычного для этого сезона расставания с тренерами.ХОЗЯИН-БАРИН.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:34
Повторюсь ещё раз. У Факела нет баланса между атакой и защитой. Команда не держит удар. Сильный крен в атаку. Евсеева Уфа неплохо смотрелась. Его команда отбирала очки у т.н ростопов, но видимо попал в немилость. Руководство Зенита кинула клич тогда играть в атаку. В атаку и только в атаку, что я увидел по ходу чемпионата. Некоторые тренеры стали стесняться ставить прагматичный футбол, а СМИ поклевывали их за возможности их команд. Результат видно, как питерцы одним за другим ложат середняков, а их большинство, на лопатки за явным. Отсюда такой отрыв и пропадающий интерес борьбы за чемпионство.
Плохо, что нет еврокубков. Результат был бы очевидным
и перестраиваться потом будет очень сложно. Пятибратов свою лепту привнес. Все впереди у него. Евсеева было бы интересно посмотреть раньше. Руководство готовится к стыкам.
Vadik
Vadik
вчера в 17:21
Крайне нелогичная замена тренера. Не думаю, что в Евсеева получится лучше... Тем более на финише чемпионата!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03, ред.
Пятибратов покинул пост главного тренера «Факела» .

Что-то очень странное происходит в руководстве клуба Факел. Я думал что новость про Евсеева попахивает жареной утятиной. Теперь, когда уже официально объявили что Пятибратов покинул пост главного тренера Факела, пазл складывается.

Но для меня совершенно не понятная эта история с Евсеевым. Где и что показал Евсеев будучи главным тренером какого-то клуба ??? Он вон с Шинником ничего не смог сделать, и это в ФНЛ. А что он может показать в РПЛ с Факелом, для меня единственное - это с триумфом вылететь в ФНЛ, где будет на равных сражаться с Шинником.

Мне например очень жаль этот самобытный клуб, команда со своим узнаваемым стилем игры, которая бы, на мой субъективный взгляд, даже в стыках отвоевала бы своё право остаться в РПЛ. А сейчас в конце чемпионата, смена тренерского штаба может стать фатальной для клуба. Остаётся только надеяться болельщикам Факела на лучшее.
Nasdfgtrec3333333
Nasdfgtrec3333333
вчера в 17:03
Тосно расформировали после того как они выбили спартак из кубка...
Факел тронули после победы над спартаком...
Аркон вышиб спартак из кубка (локо,торпедо,динамо) !
Страшно за Аркон становится!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:01, ред.
Как-то нелогично. Выиграли у Динамо в борьбе. Значит футболисты бились за тренера и его в отставку! Боюсь, что Евсеев потопит Воронеж. При той игре, что Факел показывает им никакие стыки не страшны. Балтика и Рубин выходят напрямую , а все остальных (Енисей, Аланию и пр.) Факел в стыказ вынесет легко. . Так что мое мнение - зря.
drug01
drug01
вчера в 16:50
Отставки тренеров продолжается...А результатов положительных нет!.
протон
протон
вчера в 16:48
Крайне странно, учитывая что у Факела и какая-то игра есть и они уверенно держаться в зоне стыков, учитывая что состав ну не сильнее Торпедо. Да и Динамо обыграли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 