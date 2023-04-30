Дмитрий Пятибратов покинул должность главного тренера «Факела».
Коллектив из Воронежа идет на 14-м месте в РПЛ.
Ранее стало известно, кто станет новым наставником коллектива.
Дмитрий Пятибратов покинул должность главного тренера «Факела».
Коллектив из Воронежа идет на 14-м месте в РПЛ.
Ранее стало известно, кто станет новым наставником коллектива.
Что-то очень странное происходит в руководстве клуба Факел. Я думал что новость про Евсеева попахивает жареной утятиной. Теперь, когда уже официально объявили что Пятибратов покинул пост главного тренера Факела, пазл складывается.
Но для меня совершенно не понятная эта история с Евсеевым. Где и что показал Евсеев будучи главным тренером какого-то клуба ??? Он вон с Шинником ничего не смог сделать, и это в ФНЛ. А что он может показать в РПЛ с Факелом, для меня единственное - это с триумфом вылететь в ФНЛ, где будет на равных сражаться с Шинником.
Мне например очень жаль этот самобытный клуб, команда со своим узнаваемым стилем игры, которая бы, на мой субъективный взгляд, даже в стыках отвоевала бы своё право остаться в РПЛ. А сейчас в конце чемпионата, смена тренерского штаба может стать фатальной для клуба. Остаётся только надеяться болельщикам Факела на лучшее.
Что-то очень странное происходит в руководстве клуба Факел. Я думал что новость про Евсеева попахивает жареной утятиной. Теперь, когда уже официально объявили что Пятибратов покинул пост главного тренера Факела, пазл складывается.
Но для меня совершенно не понятная эта история с Евсеевым. Где и что показал Евсеев будучи главным тренером какого-то клуба ??? Он вон с Шинником ничего не смог сделать, и это в ФНЛ. А что он может показать в РПЛ с Факелом, для меня единственное - это с триумфом вылететь в ФНЛ, где будет на равных сражаться с Шинником.
Мне например очень жаль этот самобытный клуб, команда со своим узнаваемым стилем игры, которая бы, на мой субъективный взгляд, даже в стыках отвоевала бы своё право остаться в РПЛ. А сейчас в конце чемпионата, смена тренерского штаба может стать фатальной для клуба. Остаётся только надеяться болельщикам Факела на лучшее.
Плохо, что нет еврокубков. Результат был бы очевидным
и перестраиваться потом будет очень сложно. Пятибратов свою лепту привнес. Все впереди у него. Евсеева было бы интересно посмотреть раньше. Руководство готовится к стыкам.
Плохо, что нет еврокубков. Результат был бы очевидным
и перестраиваться потом будет очень сложно. Пятибратов свою лепту привнес. Все впереди у него. Евсеева было бы интересно посмотреть раньше. Руководство готовится к стыкам.