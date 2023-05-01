«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера

Пресс-служба «Факела» сообщает, что стал новым главным тренером клуба.

Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.