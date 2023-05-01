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«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера

вчера, 14:23

Пресс-служба «Факела» сообщает, что Вадим Евсеев стал новым главным тренером клуба.

Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 21:50
помянем
Сп62
Сп62
вчера в 19:14
Пока познакомится с игроками, пока узнает, кто на что способен пройдёт тура три. Потом будет ставить свою игру и чемпионат закончится. Спрашивается, а когда набирать очки? Дай бог, чтобы я ошибался.
112910415
112910415
вчера в 18:53
теперь игроки научатся креативно кричать в камеру ...
других успехов трудно ожидать
Брулин
Брулин
вчера в 18:26
Евсееву лучше не с Факелом, а с ЧВК Вагнер подписать контракт и отправиться доказывать СВОй "патриотизм" на передовую.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:28
Посмотрим чем всё это закончится! А вдруг?!
протон
протон
вчера в 17:18
Я уж было в шутку подумал, что Пятибратова за вынос "Динамо" в день 100-летия выгнали... )) А тут вон оно что! Факел считаю не очень правильно поступил в этой ситуации, дождались бы конца сезона... В любом случае, Евсеев в оставшихся 5-ти турах поедет с чемоданом Пятибратова, ничего своего он не успеет сделать. Только мотивировать, что у него неплохо получается... Большой минус Евсееву, что он согласился пойти на "живое место"
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:08
Мы так давно это знаем,что могли бы не объявлять.
Loko57
Loko57 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:32
Другой вопрос - зачем это Евсееву! Странное решение с обеих сторон.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:29
Теперь для тренера ,коли произошло назначение,не ломать стиль игры координально,улучшить игру в опорной зоне.Хочется,чтобы Воронеж сохранил прописку,любят там футбол.
valt134
valt134
вчера в 16:08
Да вроде Шинник не особо блещет. «Подсидели» Пятибратова… Да и Факел последнюю игру выиграл. Как-то нелогично получается.
Zak11
Zak11
вчера в 16:00
Это Асхабадзе что-ли подсуетился так? Странные дела какие то у Факела. Зачем им Евсеев, когда Пятибратов нормально справлялся?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:45
У Евсеева есть главный плюс, который пессимисты не берут в расчет. Команда скорее всего попадет в стыки. Он знает соперников Факела, работая в Шиннике. Этот опыт может оказаться главным в сохранении прописки.
Другое дело, как примет коллектив решение Евсеева, как тренера. По большому ломать игру смысла нет в молодом коллективе, за короткое время, но указать на некоторые нюансы в обороне обязан. Возможно добавит игровой дисциплины и встряхнет команду.
AlexDen
AlexDen
вчера в 15:10
Эх, Факел, а шансы ведь были остаться, теперь с этим недоразумение их нет...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:59, ред.
Долгожданное повышение в МИР РПЛ и работа с воронежскими наглецами..... Абсолютно точно трансфер мечты....:)))))

Факел видимо все-таки в ФНЛ собрался. Не вижу другой причины назначать Евсеева. Чем он вообще запомнился хорошим? Что за непонятный круговорот тренеров в РПЛ происходит, по нескольку раз уволенные тренеры всё равно спокойно находят работу и уже заранее известно, чем всё закончится.

Ну а так что, менять тренера за несколько туров до конца чемпионата, когда команда и тренер, в силу своих возможностей, борется за сохранение прописки в РПЛ, это не про футбол. Похоже на первом месте стоит распил бюджета. Надо было Талалаева назначить, вот где анекдот был бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Слишком мало времени для спасения. Вряд ли Евсеев станет Чип и Дейлом для Факела...
Serious94
Serious94
вчера в 14:45
Факел капут. Жалко интересный клуб был.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:42
Дела сразу пойти не могут. Есть шанс зацепить очки с ПариНН, с натяжкой с Самарой. Ростов, Локо, Зенит шанса столько же, если до конца чемпа у Карасёва вырастут волосы на голове.
Стыки. Готовиться к стыкам. Удачи!
YVG
YVG
вчера в 14:36
Жаль Факел, тренер летун, нигде ничего не добился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:35
Очень и очень зря. Факел при Пятибратове играл очень прилично для своего состава. Боюсь, что теперь команда с моего родного города , где я жил до 8 лет, потом неоднократно бывал, может снова надолго кануть в ФНЛ. Никаких проблем с сохранением места в РПЛ в Факела при его игое не было. Еще раз зря!!!
dok66
dok66
вчера в 14:33
Хочется пожелать ему удачи . Даже есть шанс спасти от вылета из РПЛ .
7gjmkqe77f9e
7gjmkqe77f9e
вчера в 14:30
Возвращение Евсеева хороший знак, значит настроились в следующем сезоне опять играть в РПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:30
Сможет ли он спасти Факел от вылета в Первую Лигу?
drug01
drug01
вчера в 14:26
Вот и хорошо! Теперь дела пойдут!
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