«Факел» объявил о назначении Евсеева на должность главного тренера

Пресс-служба «Факела» сообщает, что Вадим Евсеев стал новым главным тренером клуба.
Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.
Факел видимо все-таки в ФНЛ собрался. Не вижу другой причины назначать Евсеева. Чем он вообще запомнился хорошим? Что за непонятный круговорот тренеров в РПЛ происходит, по нескольку раз уволенные тренеры всё равно спокойно находят работу и уже заранее известно, чем всё закончится.
Ну а так что, менять тренера за несколько туров до конца чемпионата, когда команда и тренер, в силу своих возможностей, борется за сохранение прописки в РПЛ, это не про футбол. Похоже на первом месте стоит распил бюджета. Надо было Талалаева назначить, вот где анекдот был бы.
Факел видимо все-таки в ФНЛ собрался. Не вижу другой причины назначать Евсеева. Чем он вообще запомнился хорошим? Что за непонятный круговорот тренеров в РПЛ происходит, по нескольку раз уволенные тренеры всё равно спокойно находят работу и уже заранее известно, чем всё закончится.
Ну а так что, менять тренера за несколько туров до конца чемпионата, когда команда и тренер, в силу своих возможностей, борется за сохранение прописки в РПЛ, это не про футбол. Похоже на первом месте стоит распил бюджета. Надо было Талалаева назначить, вот где анекдот был бы.
Другое дело, как примет коллектив решение Евсеева, как тренера. По большому ломать игру смысла нет в молодом коллективе, за короткое время, но указать на некоторые нюансы в обороне обязан. Возможно добавит игровой дисциплины и встряхнет команду.
Другое дело, как примет коллектив решение Евсеева, как тренера. По большому ломать игру смысла нет в молодом коллективе, за короткое время, но указать на некоторые нюансы в обороне обязан. Возможно добавит игровой дисциплины и встряхнет команду.