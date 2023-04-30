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В «Сочи» рассказали о причинах расторжения договора с Бердыевым

вчера, 11:34

Президент «Сочи» Борис Ротенберг дал комментарий касательно причин расторжения контракта с главным тренером Курбаном Бердыевым.

Почему разошлись пути? У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него.

Ранее министр спорта Татарстана рассказал, может ли Бердыев вернуться в регион.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:35, ред.
"Гаранину, предыдущему тренеру не хватало авторитета, чтобы команда билась за него" (Ротенберг). Как же я всю жизнь ошибался, считая, что футболисты "бьются" прежде всего за своё доброе имя и честь команды. В конце концов - за приличные деньги, которые они получают.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:56
Никому не нужен старый туркмен. Его время ушло безвозвратно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 17:53
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 17:31, ред.
    Знаю,что это твоя боль и заноза.Но я же никогда не говорил,что Гинер честнее Федуна,чего ты так бегаешь по веткам со своим тезисом,покрытым мхом???ЗАПОМНИ мою позицию:
    1.В нашем бизнесе все коты серые,белоснежные там не водятся.
    2.Женька тратит деньги,наворованные честным непосильным трудом,а Арнольдыч получил долю от Алекперова,который,в свою очередь,получил долю общенародной собственности "по понятиям",то есть-по залоговым аукционам им.Гайдара-Чубайса.
    3.Единственное,в чём Женька(кроме того,что успешнее Федуна как футбольный менеджер)лучше Арнольдыча,в чисто человеческом плане,так то,что он-не клятвопреступник.То есть,не преподавал в ВВУЗах страны марксистско-ленинскую философию,не носил погоны полковника СА и партбилет в левом кармане у сердца.
    rv88dg88v94z
    rv88dg88v94z
    вчера в 16:38
    Хозяин, однако!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:37
    Что то явно другое стало отставкой тренера..,,,
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 16:18
    У Гинера денег завались)). Банкрот на связях и общаке РФС).
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:16
    Все это хрень на постном масле. 6 очков за победу над гинеровцами и Динамо дают тренерскому штабу Сочи играть перекатывая бубенцы теперь эксперементируя.
    Не ожидал от президента Сочи такого вердикта. Если не будет омоложения состава, качественной, усиления получите второй Рубин на следующий сезон. Не может, эта команда два тайма держать темп, чтобы достигать результата. Вот и приходиться играть в охоту, а она бывает разной. Есть добыча, или ее нет.
    Президента услышал. Теперь должен сказать свое слово КББ. Интервью не должно быть односторонним. Тут дело чести, авторитета.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:27
    ПРо деньги,доступ к ним,забыл,это неотъемлемое условие существования тракториста.Нет распоряжения средствами -нет тренера.Первый раз,что-ли???
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:25
    ТО есть, финн Вротенберг не знал,приверженцем какого футбола является ахалтекинец? Да он и раньше обороной так соперников заё...замучивал,что потом они пропускали один-два голешника,и хан Бердый влазил в дамки.Вот такие наивные специалисты-миллионеры владеют нашими футбольными клубами...
    Словом,каждый уважающий себя и окружающих равных миллиардер из списка ФОРБС,должен иметь юную любовницу,огромную яхту,банчишко и конюшню элитных скакунов,или футбольную(иную) команду.Иначе какой ты миллиардер?! Что,больницы и приюты строить,что ли???
    Сп62
    Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 14:44
    Думаю, что болельщики Динамо, сейчас перекрестились.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:45
    Вообще не понимаю зачем этот контракт с Бердыевым был реализован . Руководство клуба прекрасно знало в какой футбол будет играть Сочи с Курбаном Бекиевичем . И наверняка знали и видели его работу в клубах где он последнее время работал . И прекрасно видели, что ничего хорошего он там не добивался. Но видимо огромный авторитет и история Рубина и Ростова , плюс ➕️ чьи-то связи в агентской среде, сделали своё дело. А ведь как только пошли эти слухи, что Бердыева сватают в Сочи , я сразу сказал, что этот контракт будет расторгнут уже летом . Но даже и я ошибся, его расторгли гораздо раньше . Футбол и конспекты Бердыева уже давно ушли в историю. И то что он когда-то добивался, в современном футболе уже не действует. Всем и всему приходит свой конец и время , и даже таким некогда профессорам тренерского цеха как Бердыев . Моуриньо может подтвердить !)
    протон
    протон
    вчера в 13:37
    При всём уважении к управленческим талантам Бориса Романовича, старое правило многих командных видов спорта звучит как "good defense leads to an easy offense" - "хорошая защита ведёт к лёгкому нападению".
    Без порядка сзади никакой красивый атакующий футбол невозможен.
    Да, порой Бердыев мог годами страдать с унылой игрой, но когда получал хорошего игрока сзади (Шаронов, Ансальди, Сесар Навас) и спереди (Домингес, Гекдениз), то его команды становились классными и давали бой грандам как никто.
    Казалось как раз, что с возможностями Сочи, сейчас в трансферное окно сформируют ростер, выстроят работу, найдут талантов, но руководству надо, как всегда "мгновенный результат". Очень жаль.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 13:34
    День добрый, Иван! Не соглашусь по поводу назначения Бердыева в Динамо. Вероятность этого близка к 0. Причин несколько. 1 Возраст - мягко говоря зрелый, а скорее перезрелый 2. Склонность менеджмента Динамо к европейским тренерам. 3. Отсутствие каких либо достижений у Бердыева в последние 4 года.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:20
    Результата нет, а понтов много.
    Listoff
    Listoff
    вчера в 12:58
    Не нужно было приглашать исчерпавшего себя пенсионера.
    3v48p5vvsr3f
    3v48p5vvsr3f
    вчера в 12:42
    Не тянёт уже как раньше старый чёткотряс
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 12:39, ред.
    Лукавит Борис Романович, не за стиль игры команды он расстался с Бердыевым, а за то, что "шаман" не оправдал слишком завышенные ожидания Хозяина. Приглашая нового тренера, разве Ротенберг не знал какой футбол проповедует Бердыев? Ведь знал и всё равно пригласил. Как правило для выполнения поставленной задачи тренер всегда требовал соблюдения определённых условий в усилении состава, но их проигнорировали. Всем давно известно, что Курбан Бекиевич не признаёт никаких авторитетов и не любит, когда вмешиваются со своими требованиями и советами в процесс его работы, поэтому итог был вполне предсказуем. Но в любом случае без работы он долго не останется,. Не удивлюсь, если его пригласят в Динамо в качестве эксперимента на место Йокановича, участь которого уже практически решена, ведь у нас любят экспериментировать, только Бувачу это вряд ли понравится и Желько на выход, а в Динамо очередная перестройка. Болейте за своих, а не против чужих!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:31
    А слабо было Боре познакомится с тем футболом, в который играли команды Бердыева, прежде чем договор заключать. Челвоека в 70 лет не переделаешь. Он "хозяин и поклонник" автобуса. Все это знают.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 12:21
    Бердыевский автобус заглох не выдержав Сочинской жары и влажности))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:00
    Для Сочи Бердыев слишком star...superstar...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:47
    Разошлись в сути понимания игры с Бекиевичем.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:47
    Канчельскис об отставке Бердыева: «Абсолютная глупость. Типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают футбол все глубже и глубже»
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