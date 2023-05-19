РФС создаёт рабочую группу по формату соревнований

По информации источника, Российский футбольный союз направил в Российскую Премьер-Лигу письмо о создании рабочей группы по совершенствованию форматов турниров, которую должен возглавить гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
Сообщается, что подобный орган функционировал в рамках РПЛ, он также разработал новую формулу Кубка России, теперь в его составе будут представители РФС. Рабочей группе необходимо предложить наилучшие форматы проведения сезона в чемпионате и Кубке, изучить возможности по организации новых соревнований в условиях отстранения российских клубов и сборной от международных матчей.
Так что поднимать вопрос о возвращении не серьезно.
Так что поднимать вопрос о возвращении не серьезно.
В.И. Ленина.
Вот чем эти люди реально занимаются ? Не..., ну действительно, вот подойти к любому овощу из РФС и так, для проформы, просто спросить: "Что ты тут делаешь ?"
Работа - не бей лежачего: требований - ноль; ответственности - ноль; критериев для оценки деятельности - ноль; наличие семечек (мозгов) в тыкве - не обязательно (точнее - не приветствуется).
P.S. Короче, дуркуй..., и получай з/п. Всё.
В.И. Ленина.
Вот чем эти люди реально занимаются ? Не..., ну действительно, вот подойти к любому овощу из РФС и так, для проформы, просто спросить: "Что ты тут делаешь ?"
Работа - не бей лежачего: требований - ноль; ответственности - ноль; критериев для оценки деятельности - ноль; наличие семечек (мозгов) в тыкве - не обязательно (точнее - не приветствуется).
P.S. Короче, дуркуй..., и получай з/п. Всё.