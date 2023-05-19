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РФС создаёт рабочую группу по формату соревнований

вчера, 20:52

По информации источника, Российский футбольный союз направил в Российскую Премьер-Лигу письмо о создании рабочей группы по совершенствованию форматов турниров, которую должен возглавить гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Сообщается, что подобный орган функционировал в рамках РПЛ, он также разработал новую формулу Кубка России, теперь в его составе будут представители РФС. Рабочей группе необходимо предложить наилучшие форматы проведения сезона в чемпионате и Кубке, изучить возможности по организации новых соревнований в условиях отстранения российских клубов и сборной от международных матчей.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:16
ТО было вот так,а теперь этак вот...
альсато
альсато
сегодня в 10:14
Подождите!..так 13 мая уже принято решение-, что новый сезон РПЛ состоится в формате в 2-а круга-30 матчей!...или я не правильно понял)))))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:44, ред.
"Прозаседавшиеся"."...ах,если бы ещё одно заседание,по искоренению всех заседаний!". ИБД(имитация бурной деятельности)/
ДСА
ДСА
сегодня в 04:34
Так навыдумывают новую формулу чемпионата, что без поллитра не разберёшься.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13, ред.
Глядя на всю эту мышиную возню, начинаешь всё больше и больше любить
В.И. Ленина.
Вот чем эти люди реально занимаются ? Не..., ну действительно, вот подойти к любому овощу из РФС и так, для проформы, просто спросить: "Что ты тут делаешь ?"
Работа - не бей лежачего: требований - ноль; ответственности - ноль; критериев для оценки деятельности - ноль; наличие семечек (мозгов) в тыкве - не обязательно (точнее - не приветствуется).

P.S. Короче, дуркуй..., и получай з/п. Всё.
drug01
drug01
вчера в 23:01
Значит можно ждать перемен и изменений. Может это своевременно ведь мы оторваны от Европы. Надо что-то предложить чтобы наш футбол не погас!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:27
Всяких групп и комитетов много, а толку от них чуть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 22:14
А ты в курсе, что раз в 2 года проводятся или ЧЕ, или ЧМ и клубы обязаны отпускать игроков в сборные за месяц до турнира. Это значит, что уже в начале мая Динамо (к примеру) обязано отпустить Ласкальта, Дасу, Нгамалё в сборные. Также и других команд есть игроки сборных Парагвая, Эквадора, Чили (ЦСКА) и т.д. С какой стати клубы при системе весна осень должны май и июнь играть без своих игроков?
Так что поднимать вопрос о возвращении не серьезно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:02
А зачем это вообще надо???
alexamit
alexamit
вчера в 21:13
Бараны из РФС уже и не знают,что придумать.чтобы окончательно добить футбол в стране.Самое лучшее-то что хорошо забытое старое.Чемпионат вернуть в весну-осень,а кубок пустить по старой схеме-без всяких путей регионов и прочей ерунды.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:03
Из всего вышесказанного хорошо понято, что будет новый орган.)
ABir
ABir
вчера в 21:01
Интересно будет узнать, что-то новенькое
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