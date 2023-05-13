Новый сезон РПЛ состоится в формате «2 круга, 30 матчей»

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что в следующем сезоне чемпионат пройдет по привычной системе. Ранее ходили разговоры о том, что в РПЛ может быть применен новый формат.
В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Осталось два с половиной месяца до старта. Есть контракты с партнерами, где прописано количество матчей, финансовые условия. Нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей.
Также Алаев оценил возможность изменения схемы проведения Кубка России:
Не знаю деталей соглашения между РФС и партнером. Но изменения там производить несколько проще, потому что новый формат революционный, и все видят, что определенные изменения могли бы быть. С учетом того, что групповой этап стартовал в конце августа, время для донастройки есть — с учетом мнений, прежде всего, РФС. На мой взгляд, можно немного разгрузить групповой этап.
Кубок : "Даёшь революцию!".
Так поделили всех участников процесса на "чистых и нечистых"...и ничего не изменилось!!!
Кубок : "Даёшь революцию!".
Так поделили всех участников процесса на "чистых и нечистых"...и ничего не изменилось!!!
Да и интрига увеличилась бы....Зенит и так по ленивке теряет очки...а тут ещё 4 игры
Да и интрига увеличилась бы....Зенит и так по ленивке теряет очки...а тут ещё 4 игры