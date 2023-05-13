Новый сезон РПЛ состоится в формате «2 круга, 30 матчей»

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сегодня, 10:37

Президент РПЛ отметил, что в следующем сезоне чемпионат пройдет по привычной системе. Ранее ходили разговоры о том, что в РПЛ может быть применен новый формат.

В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Осталось два с половиной месяца до старта. Есть контракты с партнерами, где прописано количество матчей, финансовые условия. Нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей.

Также Алаев оценил возможность изменения схемы проведения Кубка России: