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Новый сезон РПЛ состоится в формате «2 круга, 30 матчей»

сегодня, 10:37

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что в следующем сезоне чемпионат пройдет по привычной системе. Ранее ходили разговоры о том, что в РПЛ может быть применен новый формат.

В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Осталось два с половиной месяца до старта. Есть контракты с партнерами, где прописано количество матчей, финансовые условия. Нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей.

Также Алаев оценил возможность изменения схемы проведения Кубка России:

Не знаю деталей соглашения между РФС и партнером. Но изменения там производить несколько проще, потому что новый формат революционный, и все видят, что определенные изменения могли бы быть. С учетом того, что групповой этап стартовал в конце августа, время для донастройки есть — с учетом мнений, прежде всего, РФС. На мой взгляд, можно немного разгрузить групповой этап.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:32
мне не по душе: "ничего не нужно делать-у нас и так все хорошо")))))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:00
Чемпионат: "Мы за эволюцию!"
Кубок : "Даёшь революцию!".
Так поделили всех участников процесса на "чистых и нечистых"...и ничего не изменилось!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:57
За что я их должен удалить,в применении к этой заметке? Я готов это сделать,но формулировка мне непонятна."Засиделись,сцуки?"
альсато
альсато
сегодня в 14:19
менять нужно ВСЕ и ВСЕХ!..как говаривал А. Лукашенко:перетрахивать нужно всех-засиделись ..сцуки)))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:41
Слава Богу есть сность в э ом вопросе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:21
Тут всё логично, даже возразить нечего.
nik9373
nik9373 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:12
А первое место что-то даёт?
Vadik
Vadik
сегодня в 12:35
Лучше бы 18 команд и весна-осень
LOpp
LOpp ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:28
Это их проблемы))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ acp925jcw5zs (раскрыть)
сегодня в 12:28
    acp925jcw5zs
    acp925jcw5zs ответ Бубнин (раскрыть)
    сегодня в 12:17
    Спартак в любом формате будет искать нового тренера.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:11
    Можно было бы и до 18-ти команд расширить лигу...чтоб игроки в край не обленились в отсутствии еврокубков...
    Да и интрига увеличилась бы....Зенит и так по ленивке теряет очки...а тут ещё 4 игры
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 12:03
    «..ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей, чемпионства "Зенита"»
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 12:02
    И все таки Весна - Осень намного привлекательней. А по количеству команд, конечно 16.
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 12:02
    Чтобы потом 2-3 команды жаловались на отсутствие денег и банкротство?
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 11:29
    Это хорошая Идея. Даёшь Футбол!!!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 11:29
    Можно попробовать, будет видно
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:28
    Абсолютно всё равно. Победитель - Зенит. Остальные места ничего не дают. Еврокубков нет. Посещаемость низкая. Матчи проходят в неудобное время.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 11:20
    Остаётся надеяться что интересных и качественных матчей будет больше в новом сезоне и меньше ошибок со стороны арбитров. Удачи
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 11:18
    А на какой формат наметили? Конкретно можете сказать? Или сами ещё не определились?
    utbrhr34g7fr
    utbrhr34g7fr
    сегодня в 11:10
    Не надо менять этот всем привычный формат
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:59
    Без еврокубков и игр сборных, можно было бы рпл увеличить до 18 команд.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 10:48
    Правильное решение. Старый друг лучше новых двух ))).
    Гость
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