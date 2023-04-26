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Клубы РПЛ хотят перейти на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство

вчера, 16:24

Команды РПЛ намерены обсудить переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.

По данным источника, на собрании клубов будет обсуждаться изменение формата розыгрыша чемпионата России. Есть несколько вариантов новой формулы.

Одним из них является чемпионат в два круга, а далее — турнир за чемпионство, в котором примут участие клубы, которые заняли с первого по четвёртое место, турнир за сохранение места в РПЛ, где встретятся команды, занявшие с 13-го по 16-е место, а также турнир среди команд, расположившихся в середине таблицы — с 5-го по 12-е место. Победитель выйдет в Суперкубок России, в котором будут участвовать 4 клуба.

Формат розыгрыша Кубка России станет иным. Групповой раунд будет сокращен, а стадия плей-офф будет из одного матча.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:58
Президент ЦСКА, это и имел виду. Не удивлюсь, если он инициатор огорода). И ещё пара функционеров, но ведь обобщили "команды РПЛ". Ответственность на всех).
h7ras23md84z
h7ras23md84z ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:39
Не, Спартак ещё в 1/8 на Урале споткнётся, ну максимум до Оренбурга доберётся, какой ему матч с боссом.
b4ws8x6z6mwb
b4ws8x6z6mwb
вчера в 18:35
Кто за мини-турнир за чемпионство?
Все за, Зенит против.
Большинством голосов решили оставить старый формат в два круга.
Занавес.
Boricku
Boricku
вчера в 18:05
Газпрёмовские должны проходить с чемпионата области.
протон
протон
вчера в 18:01
А не девальвирует ли это ценность первого места по итогам чемпионата в режиме плоской сетки?

Может так получиться, что клуб боживший весь год, не проигравший не одного матча, занявший первое место и оторвавшийся от четвёртого на 30 очков - всё равно должен будет доказывать свое чемпионство в Мини-турнире.

При том, что клуб с четвёртого места половину матчей сезона сыграл на ничью, половину проиграл (часть даже преднамеренно), а половину выиграл благодаря сомнительным решений судей?

Какой смысл тогда упарываться "в результат" на протяжении всего сезона - если можно всё порешать "в мини турнире". При таком подходе можно в течении сезона и очками торгануть, если набрал достаточно - всё равно в тройке.

Лучше пускай мини-турнир устраивают среди команд занявших 9-16 места. На сохранение прописки и вылет в ФНЛ. Так хоть стимул будет клубам в первую восьмерку пробиваться. А то барахтаются в середине таблицы в условной безопасности от вылета и очками торгуют.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:50
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:48
Можно понять мотивацию команды которая еле и до 4-го места добралась....хоть какой то шанс на чемпионство...

А какие коврижки с этого мини турнира условному Зениту, который и так после 30-ти туров - Первый...и ещё отбегай мини турнир в попытке потерять чемпионство???
Чушь какая то...
Gahi
Gahi
вчера в 17:46, ред.
Почему чиновники всё время хотят показать свою значимость и начинают городить огород придумывая разного рода формат проведения чемпионата и кубка страны. Со времен Союза регламент Кубка был идеальным для всех лиг и клубов, а также двух круговой формат чемпионата который был понятен всем. Правда были периоды экспериментов когда желали провести весенний и осенний чемпионат. И вот в начале января 1976 было решено провести два раздельных чемпионата страны для команд высшей лиги — весенний и осенний, оба — в один круг. Обмен между лигами проводился по итогам осеннего чемпионата, проведение такого формата думали поможет лучше подготовиться к Олимпийским играм и чемпионату Европы. Эксперимент, который должен был создать идеальные условия для ключевых футболистов Советского Союза, окончился плачевно. Сборная провалилась на чемпионате Европы, а на Олимпиаде сумела взять только бронзу. Но реалии сегодняшнего дня таковы что как и сборная так и клубы не могут участвовать в международных турнирах и проводить эксперименты разного рода форматы только внёсет очередную путаницу как это происходит сейчас с Кубком путь регионов и РПЛ. Пути нужно принимать понятные и прозрачные чтобы не пропадал интерес к самому футболу, а наоборот вызывал живой интерес со стороны всех болельщиков команд. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:12
30 туров чемпионат плюс ещё 6 туров мини-турнир (а если в 3 тура, то одним повезёт 2 раза сыграть дома и один на выезде?) По моему, бред.
А может, эти турниры проводить на сборах, по типу Кубка МатчТВ?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:58
Всё это отрыжка "Солёных солнечных Кубков". И косят под хоккей. Видимо,почуяли,что госбюджет стал не столь щедрым по отношению к ним,а ни на что иное тяму нет.
ПРОЩАЙ,ФУТБОЛ!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:40
Нам предлагают после двух кругов посмотреть дополнительные турниры....!
Да здравствуют Рождественские турниры, плавно переходящие в Крещенские омовения!
альсато
альсато
вчера в 16:31
к чему городить этот огород?))))
LOpp
LOpp
вчера в 16:31, ред.
мини-турнир за право сыграть с Зенитом в финале за чемпионство.
1/16 финала матч с НН Пари
1/8 финала матч с Уралом
1/4 финала матч с Оренбургом
1/2 финал матч с Сочи
и финальный босс матч с Зенитом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:28
Если матчей не станет меньше то мне пофиг, пусть переходят !
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