Клубы РПЛ хотят перейти на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство

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вчера, 16:24

Команды РПЛ намерены обсудить переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.

По данным источника, на собрании клубов будет обсуждаться изменение формата розыгрыша чемпионата России. Есть несколько вариантов новой формулы.

Одним из них является чемпионат в два круга, а далее — турнир за чемпионство, в котором примут участие клубы, которые заняли с первого по четвёртое место, турнир за сохранение места в РПЛ , где встретятся команды, занявшие с 13-го по 16-е место, а также турнир среди команд, расположившихся в середине таблицы — с 5-го по 12-е место. Победитель выйдет в Суперкубок России, в котором будут участвовать 4 клуба.

Формат розыгрыша Кубка России станет иным. Групповой раунд будет сокращен, а стадия плей-офф будет из одного матча.