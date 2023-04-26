Клубы РПЛ хотят перейти на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство

Команды РПЛ намерены обсудить переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.
По данным источника, на собрании клубов будет обсуждаться изменение формата розыгрыша чемпионата России. Есть несколько вариантов новой формулы.
Одним из них является чемпионат в два круга, а далее — турнир за чемпионство, в котором примут участие клубы, которые заняли с первого по четвёртое место, турнир за сохранение места в РПЛ, где встретятся команды, занявшие с 13-го по 16-е место, а также турнир среди команд, расположившихся в середине таблицы — с 5-го по 12-е место. Победитель выйдет в Суперкубок России, в котором будут участвовать 4 клуба.
Формат розыгрыша Кубка России станет иным. Групповой раунд будет сокращен, а стадия плей-офф будет из одного матча.
1/16 финала матч с НН Пари
1/8 финала матч с Уралом
1/4 финала матч с Оренбургом
1/2 финал матч с Сочи
и финальный босс матч с Зенитом
1/16 финала матч с НН Пари
1/8 финала матч с Уралом
1/4 финала матч с Оренбургом
1/2 финал матч с Сочи
и финальный босс матч с Зенитом