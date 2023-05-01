Президент Ла Лиги предложил изменить формат Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги предложил изменить формулу проведения Лиги чемпионов.

В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над формулой другого типа, той, что ближе к истокам европейского турнира национальных чемпионов, в котором участвуют чемпионы со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но четвёртая испанская команда не делает Лигу чемпионов лучше.