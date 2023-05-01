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Президент Ла Лиги предложил изменить формат Лиги чемпионов

вчера, 23:57

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил изменить формулу проведения Лиги чемпионов.

В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над формулой другого типа, той, что ближе к истокам европейского турнира национальных чемпионов, в котором участвуют чемпионы со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но четвёртая испанская команда не делает Лигу чемпионов лучше.

Клубы, играющие в еврокубках, получают такой большой доход, что существует очень большой разрыв с остальными командами в их странах. И было неправильно, что в 2016 году решили сделать больше мест в Лиге чемпионов для клубов из ведущих лиг. Я сам изначально был против того, чтобы от Испании было четыре представителя в Лиге чемпионов. Это также касается АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:17
То есть Тебас хочет сказать, что к примеру Копенгаген, Маккаби или Ференцварош будут более конкурентно способными в ЛЧ чем те же Тоттенхэм, Севилья или Интер...
Elliada
Elliada
сегодня в 11:21
Очень глупая идея. 4-я команда АПЛ (или другого топ чемпионата) намного сильнее чемпиона Венгрии, Австрии, Украины, Греции и прочих чемпионатов. Это будет просто издевка над ними. Они не смогут выйти из группы.

Сейчас очень хороший формат. Есть квалификация, которая отсеивает все слабые команды, неважно чемпионы они своих лиг или нет.

Тебас в последнее время всё время нос сует в чужие дела. Пусть займется своей лигой.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:55
Во всех начинаниях или бедах ищите женщину или деньги....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:38
Формат лиги не отражает сути названия турнира.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:25
Бабло правит грешным миром, так что, этого не случится 🤷‍♂️
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:35
К его мнению вряд ли кто всерьез прислушается, опять же из-за больших денег.
zakr9kmvq872
zakr9kmvq872
сегодня в 06:04
Надо вернуться к старому формату кубка чемпионов.
В кубке чемпионов должны играть только чемпионы, а не команды, которые вообще никогда не были чемпионами своих стран.
weqd5uynwcrx
weqd5uynwcrx
сегодня в 05:34
Он прав в чем то, играть должны чемпионы своих стран
rk5ew3e5n6gr
rk5ew3e5n6gr
сегодня в 04:48
Очередную ерунду Тебас городит
youtomee
youtomee
сегодня в 02:57
"в котором участвуют чемпионы со всех уголков Европы" - непонятно...То есть предлагает наблюдать как Ман Сити и Бавария будут по 7:0 отгружать чемпионам условных Финляндии, Польши и тд? Тогда это будет неинтересно, зрителей, рекламы и соответственно денег будет меньше.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:11
Ещё одно подтверждение того , что количество не всегда переходит в качество.
1580556558
1580556558
сегодня в 00:04
С одной стороны соглашусь, на то она и Лига Чемпионов, просто количество команд, задействованных в турнире сократится. А это значит меньше матчей, УЕФА на это не пойдет, им чем больше матчей, тем лучше, зря они что ли Лигу Конференций придумали. С другой стороны резко возрастет уровень Лиги Европы и интерес к ней. Хотя доходы с обоих турниров все равно льются в один карман.
Гость
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