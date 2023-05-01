Президент Ла Лиги предложил изменить формат Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил изменить формулу проведения Лиги чемпионов.
В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над формулой другого типа, той, что ближе к истокам европейского турнира национальных чемпионов, в котором участвуют чемпионы со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но четвёртая испанская команда не делает Лигу чемпионов лучше.
Клубы, играющие в еврокубках, получают такой большой доход, что существует очень большой разрыв с остальными командами в их странах. И было неправильно, что в 2016 году решили сделать больше мест в Лиге чемпионов для клубов из ведущих лиг. Я сам изначально был против того, чтобы от Испании было четыре представителя в Лиге чемпионов. Это также касается АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
Сейчас очень хороший формат. Есть квалификация, которая отсеивает все слабые команды, неважно чемпионы они своих лиг или нет.
Тебас в последнее время всё время нос сует в чужие дела. Пусть займется своей лигой.
Сейчас очень хороший формат. Есть квалификация, которая отсеивает все слабые команды, неважно чемпионы они своих лиг или нет.
Тебас в последнее время всё время нос сует в чужие дела. Пусть займется своей лигой.
В кубке чемпионов должны играть только чемпионы, а не команды, которые вообще никогда не были чемпионами своих стран.
В кубке чемпионов должны играть только чемпионы, а не команды, которые вообще никогда не были чемпионами своих стран.