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Анри предложил 5 идей для улучшения футбола

сегодня, 10:42

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри предложил 5 идей, которые направлены на улучшение футбола.

1. Судьи обязаны после матчей общаться с прессой. Они должны оценить качество своей работы и объяснить допущенные ошибки.

2. Когда кто-то не хочет играть, тянет время, выбивает мяч, судья имеет право назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, мяч можно поставить в любую точку.

3. Поощрять команды, которые стремятся играть в атаке, и давать дополнительный балл вне зависимости от итогового результата тем, кто сможет забить не менее 3 голов.

4. Спортивные директоры должны встречаться и знакомиться с возможными новичками команды.

5. Дополнительная временная замена, которую можно сделать в момент, когда один из игроков получил травму и ему оказывают помощь.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:04, ред.
Почему глупо? Что глупого в том что бы рассказать людям из чего арбитар исходил принимая то или иное решение? Он же решение не с потолка берет . Это очень полезная практика,допустим обьяснил судья какой то спорный момент против Сити, и если он через 10 матчей, примет в такой же ситуации противоположное решение, и будет говорить обратное тех слов который он ранее говорил, то можно ему это показать, предьявтть и отдыхать отправить
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 19:22
Несколько лет назад после матча Эль-Классико была опубликована запись разговоров главного арбитра с арбитрами на ВАР. Если кому-то интересно, почему арбитр принял то или иное решение, пусть публикуют записи разговоров арбитров. А сразу после матча объяснять свои поступки глупо. Как я сказал, многие ошибки арбитров вскрываются после анализа матча, а не сразу.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Пусть тогда молодых и спортивных ставят а не возрастных. В этом пункте абсолютно согласен с Анри. Судья обязан обьяснять свои решение, ибо через объяснения можно многое выяснить и понять, вплоть даже предвзятости арбитра
buzzila
buzzila ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:33
Поддерживаю и дополню по каждому
1. Это для кого нужно? Для Анри-игрока? Чтобы перед ним судья оправдался? Тогда давайте еще и комнату VAR на интервью позовем. Потом научатся судьи говорить клише и штампами, типа игра была интенсивная и сложная, накал мощнейший и прочие бла-бла, и никто это смотреть не будет. Для разбора есть специальные передачи в конце концов.
2. Трактовка затяжки времени штука сложная и субъективная. Можно и тики-таку затяжкой считать. Легче просто начать отсчет как в хоккее или баскетболе.
3. А мне нравится смотреть если команда классно обороняется. Это для меня тоже футбол.
4. В каждой команде разная структура, разные принципы работы. Где-то решает вопросы тренер, где-то спортдир. Кому-то просто хватает мнения скаутов и статистики. Да и не запрещено спортивному директору встречаться с игроками.
5. А потом выходит неразмятый игрок и получает травму. Или ,по мнению Анри, вся скамейка должна весь матч разминаться.
P.S. Становится понятным почему он не стал успешным тренером.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:20
Как то Анри совсем поскромничал...
Я таких тезисов напишу 100-150...
Только нужно ли улучшать...усложнять...упрощать...менять...???
Будет ли это футбол который все любят???
Думаю нестОит....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:39, ред.
Сначала напряг заголовок. Подумал, каким образом Анри захотел улучшить футбол ? Потом пошли душещипательные предложения по улучшению не качества, на что я напрасно надеялся, а всяких его составляющих, не имеющих никакого отношения непосредственно к игре.
Вот и ещё один "бывший" решил внести свой посильный вклад. Только непонятно во что.
Обсуждать этот "посильный вклад" всё равно, что посоветовать Сизифу перестать пытаться вкатить камень в гору.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:57
Что он, что Венгер... Оба выдумывают то, чего не надо выдумывать. Оставьте нам наш футбол таким, какой он есть.
Triem
Triem ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:20
Обычно тянут время слабые команды? Обычно тянут время те, кто ведут в счёте - особенно сильные команды
stromshik
stromshik
сегодня в 13:36
3. Поощрять команды, которые стремятся играть в атаке, и давать дополнительный балл вне зависимости от итогового результата тем, кто сможет забить не менее 3 голов.
Теперь ждем договорняков со счётом 3:3 и больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 13:19
Сделать телеэкспертом. А вообще с Анри всё было понятно, когда он ушёл с поста тренера Академии "Арсенала", как только ему предложили контракт побольше со Sky Sports)
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 13:16
А если кто-то сыграл рукой и повлиял на результат, что нужно делать с таким игроком Анри не сказал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:14
Господи, иногда лучше жевать, чем начать говорить и сказать такое)

Особенно правило 3, которое вообще установит абсолютную гегемонию денежных мешков, вынуждая любой условный "Лестер" лезть с голой опой на слона), как будто им мало было введения кучи замен, которые дают богатым командам двух составов намного больше шансов.

Остальные правила просто бред, в общем, всё понятно с Анри))
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:13
Верно! Нужно играть до тех пор, пока Мадрид не выиграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:34
Анри всё ещё очень молод и я рад за его внутреннее здоровье, полон юношеского максимализма.
Но матч в Мадриде я бы переиграл, слишком много подарков для Сити
Nazi
Nazi
сегодня в 12:23
2 правило супер. Остальные так себе при всем уважении к Тьери.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:16
1, 4 и 5 пункт вполне себе неплохие, можно их претворить в жизнь.
Gahi
Gahi
сегодня в 12:08
Все эти идеи только на бумаге, а достаточно одного и самого наверное важного это помощь со стороны ВАРа когда главный арбитр в поле не увидел что мяч от защитника ушёл на угловой. И арбитр указывает удар от ворот, тем более технические возможности позволяют это сделать в считанные секунды чтобы справедливость восторжествовала так как все арбитры оснащены связью в процессе игры. Удачи
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:02
НАдеть а не одеть
salleeh
salleeh
сегодня в 11:58
На счёт судей согласен…
ОПС
ОПС
сегодня в 11:58
Высказался и ладно. Все равно ничего подобного не произойдет.
dok66
dok66
сегодня в 11:54
Вообще непонятно как эти нововведения могут улучшить интригу в футболе . Скорее наоборот .
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:30
Второй и третий пункты настолько бредовые, что просто смешно.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:23
А если команда не смогла распечатать ворота соперника, надо один балл отнимать!
Elliada
Elliada
сегодня в 11:16
Как по мне, это бред.

1. Арбитры люди возрастные. Отбегать 90 минут (или больше), а потом еще интервью давать, как-то чересчур. К тому же, как он объяснит допущенные ошибки, если сразу не поймешь, в каких моментах он допустил ошибку. Обычно после матча эксперты анализируют матч, а потом уже всплывают ошибки. Например, как арбитр сразу после матча смог бы объяснить эпизод в матче Реал - МС, когда мяч якобы был в ауте, если эту тему подняли после моделирования?

2. Обычно тянут время слабые команды против топов. Если топы и так давят, зачем им давать еще штрафные, чтобы увеличить их шансы забить гол? Так, у слабых команд вообще шансов не будет.

3. Опять же. Это выгодно для топов. Если я правильно понял, то если условный Реал выиграет у Эльче со счетом 3:0 и больше, то он заработает не 3 очка, а 4.

4. Не знаю, как всё происходит, поэтому не могу ничего сказать.

5. Чтобы выйти на игру нужно несколько минут, чтобы одеть форму и чтобы проверить его форму. За эти несколько минут уже окажут помощь тому, кто получил травму. Нет смысла никакого.
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