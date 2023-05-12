Анри предложил 5 идей для улучшения футбола

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сегодня, 10:42

Экс-игрок сборной Франции предложил 5 идей, которые направлены на улучшение футбола.

1. Судьи обязаны после матчей общаться с прессой. Они должны оценить качество своей работы и объяснить допущенные ошибки.

2. Когда кто-то не хочет играть, тянет время, выбивает мяч, судья имеет право назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, мяч можно поставить в любую точку.

3. Поощрять команды, которые стремятся играть в атаке, и давать дополнительный балл вне зависимости от итогового результата тем, кто сможет забить не менее 3 голов.

4. Спортивные директоры должны встречаться и знакомиться с возможными новичками команды.

5. Дополнительная временная замена, которую можно сделать в момент, когда один из игроков получил травму и ему оказывают помощь.