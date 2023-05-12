Анри предложил 5 идей для улучшения футбола

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри предложил 5 идей, которые направлены на улучшение футбола.
1. Судьи обязаны после матчей общаться с прессой. Они должны оценить качество своей работы и объяснить допущенные ошибки.
2. Когда кто-то не хочет играть, тянет время, выбивает мяч, судья имеет право назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, мяч можно поставить в любую точку.
3. Поощрять команды, которые стремятся играть в атаке, и давать дополнительный балл вне зависимости от итогового результата тем, кто сможет забить не менее 3 голов.
4. Спортивные директоры должны встречаться и знакомиться с возможными новичками команды.
5. Дополнительная временная замена, которую можно сделать в момент, когда один из игроков получил травму и ему оказывают помощь.
1. Арбитры люди возрастные. Отбегать 90 минут (или больше), а потом еще интервью давать, как-то чересчур. К тому же, как он объяснит допущенные ошибки, если сразу не поймешь, в каких моментах он допустил ошибку. Обычно после матча эксперты анализируют матч, а потом уже всплывают ошибки. Например, как арбитр сразу после матча смог бы объяснить эпизод в матче Реал - МС, когда мяч якобы был в ауте, если эту тему подняли после моделирования?
2. Обычно тянут время слабые команды против топов. Если топы и так давят, зачем им давать еще штрафные, чтобы увеличить их шансы забить гол? Так, у слабых команд вообще шансов не будет.
3. Опять же. Это выгодно для топов. Если я правильно понял, то если условный Реал выиграет у Эльче со счетом 3:0 и больше, то он заработает не 3 очка, а 4.
4. Не знаю, как всё происходит, поэтому не могу ничего сказать.
5. Чтобы выйти на игру нужно несколько минут, чтобы одеть форму и чтобы проверить его форму. За эти несколько минут уже окажут помощь тому, кто получил травму. Нет смысла никакого.
1. Арбитры люди возрастные. Отбегать 90 минут (или больше), а потом еще интервью давать, как-то чересчур. К тому же, как он объяснит допущенные ошибки, если сразу не поймешь, в каких моментах он допустил ошибку. Обычно после матча эксперты анализируют матч, а потом уже всплывают ошибки. Например, как арбитр сразу после матча смог бы объяснить эпизод в матче Реал - МС, когда мяч якобы был в ауте, если эту тему подняли после моделирования?
2. Обычно тянут время слабые команды против топов. Если топы и так давят, зачем им давать еще штрафные, чтобы увеличить их шансы забить гол? Так, у слабых команд вообще шансов не будет.
3. Опять же. Это выгодно для топов. Если я правильно понял, то если условный Реал выиграет у Эльче со счетом 3:0 и больше, то он заработает не 3 очка, а 4.
4. Не знаю, как всё происходит, поэтому не могу ничего сказать.
5. Чтобы выйти на игру нужно несколько минут, чтобы одеть форму и чтобы проверить его форму. За эти несколько минут уже окажут помощь тому, кто получил травму. Нет смысла никакого.
Особенно правило 3, которое вообще установит абсолютную гегемонию денежных мешков, вынуждая любой условный "Лестер" лезть с голой опой на слона), как будто им мало было введения кучи замен, которые дают богатым командам двух составов намного больше шансов.
Остальные правила просто бред, в общем, всё понятно с Анри))
Особенно правило 3, которое вообще установит абсолютную гегемонию денежных мешков, вынуждая любой условный "Лестер" лезть с голой опой на слона), как будто им мало было введения кучи замен, которые дают богатым командам двух составов намного больше шансов.
Остальные правила просто бред, в общем, всё понятно с Анри))