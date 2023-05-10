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Вторая лига будет реформирована с сезона 2023/24

вчера, 19:52

Бюро Исполнительного комитета Российского футбольного союза приняло реформу Второй лиги. С будущего сезона 2023-2024 годов Вторая лига разделится на два дивизиона.

Согласно реформе, Вторая лига с сезона 2023-2024 разделится на два дивизиона «А» и «Б», соревнования в которых по-прежнему будет проводить Футбольная национальная лига.

В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «золотую» и «серебряную» группы. Соревнования будут проходить по системе «осень-весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь соответственно.

Участниками первого этапа будут команды, которые заняли 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) Второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022/23. Деление команд на «золотую» и «серебряную» группы пройдет по спортивному принципу. Турнир дивизиона «Б» будет проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь.

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Источник: 1fnl.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:25
Золотая - это медный пятак, а серебряная - оловянный.
sova147
sova147
вчера в 21:45
Большие перемены от безделья....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:50
Очередную непонятную хрень придумали.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:40
то есть если условный Динамо Ставрополь не летал во Владивосток, то теперь будет? Смерть маленьких клубов, не способных покупать билеты на самолет. Нельзя менять принцип географии в огромной стране
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:24
То есть,гигантомания с путаной системой в пути.
Mozhay
Mozhay
вчера в 20:06
Скоро и на один дивизион команд не наберут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:56
Ба какие глобальные дела происходят во второй лиге - больше всего поражает воображение - "золотая" и "серебренная" группы....)
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