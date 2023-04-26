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Президент ЦСКА считает, что нужно менять формат РПЛ, формат Кубка — нет

вчера, 15:03

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что следует изменить формат проведения чемпионата России.

Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка». Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44
Да не надо ничего менять....
Не может же Зенит вечно чемпионить....
Просто подождать надо....и будет кому то счастье...
Так всегда бывает....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dima ATC (раскрыть)
вчера в 19:58
А может быть на уровне правительства запретить Газпрому финансировать один клуб? Есть желание развивать футбол в РФ пусть госбюджет помогает всем клубам. Первенство по футболу не должно превращаться в состязание денежных мешков.
Dima ATC
Dima ATC ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:18
а у нас найдется столько клубов, которые финансово потянут пребывание в РПЛ? у нас в лучшей лиге мира клубы почти каждый год отказываются от повышения, так как денег нет на пребывание в вышке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:01
Мой юный друг! Вы видимо не помните. что запрет играть летом в годы ЧМ и ЧЕ появился относительно недавно. А теперь по существу. Предположим мы перешли на "весна--осень". В конце мая из ряда клубов уезжают легионеры (теоретически Малком, Ренан, Клаудиньо, Вендел, Бариос - у Зенита), (Николсон, Мартинс, Мозес - у Спартака), (Даса - у Динамо), (Караскаль, Медина, Зайнутдинов - у ЦСКА) и т.д. Заставлять клубы играть без них ? Или переносить игры? Вызов даже одного игрока из клуба и игры без него - это уже нарушение спортивного принципа. Как с этим быть?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:43
Зачем изобретать велосипед? Кубок уже испортили. Матчи потеряли свою ценность, когда команда проигрывает, но не вылетает. Теперь и за чемпионат взялись, но интереса это к нему не прибавит.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:37
И как раньше справлялись,даже ума не приложу! Тот же Гинер. И победы в еврокубках случились "по старинке".А после "синхронизации" -в опе.И ЧМ-22 тоже был "летом"...И играли в еврокубках все годы не те команды,что завоёвывали право на еврокубки,а какие-то другие,но с похожими названиями.И аргумент Газзаева "Больше 45 дней готовить футболистов к сезону нельзя." уже ни при чём...
Я не говорю про участие в тех же турнирах команд,оставшихся на прежнем регламенте "весна-осень".Ах да,мы их презираем,всяких там шведов,ирландцев,шотландцев,норвежцев исландцев и казахов и т.д.
протон
протон
вчера в 18:18
Не надо чудить. Не надо ничего менять. Задолбали. Весь мир играет гладкий чемп и всё нормально, кроме Голландий невнятных, (которые не нужны никому). А мы - "давай менять". Голову себе поменяйте, а чемпионат не трогайте.
Хотите больше игр - расширяйте лигу. Для нашей страны 16 команд - это почти оскорбление. Особенно учитывая, что треть - московских.
Кубок, в таком формате - в топку. Это всё, что угодно, но не кубок. Кубок играют в формате на выбывание. А когда у тебя Спартак, проиграв два матча, идет дальше - это бред...
То, что РПЛ имеет преимущество перед регионами - это вообще ни в какие ворота не лезет. Это просто не честно. Да и кубок организовывали специально для регионов. Что бы Ульяновск увидел звезд. Что бы Балтика себя показала в Лужниках. Для этого кубок создан. Кубок не создавался для команд РПЛ.
Это не Кубок. Придумайте турниру другое название или верните формат на выбывание.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50
Леннорыч умный...
Если долго не выигрываешь в чемпионате - смени его формат...и шансы увеличатся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:33
Он же сказал "Если не увеличим число клубов, то формат надо менять" Чтобы игр было больше чтобы клубов было или 18, или 20. А иначе вводить доп турнир
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 17:31
А чем отличается "осень-весна" от "весна -осень"? Номера кругов поменялись и все. Не забывай, что летом все равно играть нельзя. т.к. то ЧМ, то ЧЕ и легионеров надо отпускать уже в конце мая. И возвращаются они в конце июля. В этом случае "весна-осень" не получается. Если легов запретить совсем в РПЛ , то можно и летом играть.
adekvat
adekvat
вчера в 17:15
Менять как ? Плэй офф вводить?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:54
Тому кто верил в Федуна Женька Гинер нахрена???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:52
Ты уже внёс свой неоценимый вклад в закрытие футбола,подарив нам формат "осень-весна".Остановись.
альсато
альсато ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:08
вот сейчас ребята с Акрона-улыбаются))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:01
Участия в еврокубках в ближайшие годы не предвидятся и поэтому конечно нужно что-то менять, или регламент проведения первенства или кубка. Поэтому лучше регламент кубка упростить, слишком затянутый, ну а в первенстве что-то поменять, но не кардинально.
faenew39ga33
faenew39ga33
вчера в 15:56
Спартак тренеров меняет регулярно, а толку никакого, зачем трогать годами сложившийся регламент чемпионата, чтобы окончательно добить наш футбол.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:52, ред.
Все его начинания, инициативы ушли в **пу. Только конь всегда при всех проблемах на ходу. Хоть старый, хоть молодой, хоть без зубов. Но сделает так, что старый станет молодым и без зубов станет с зубами. Хороший конюх!). Сапожник без "сапог".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:49
Мысль здравая, однако надо 7 раз проверить, а потом внедрять что то новое, ибо часто новое враг хорошему. Тема для размышлений есть. Удачи российскому футболу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:46
У нас на большее количество команд в Премьер-Лиге квалифицированных игроков не набирается.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:33
Это начало. Значит будут пробивать на увеличение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:29, ред.
Типа за росфутбол болеет!?;Смешно. Главное за резиновый кубок, где есть возможности и они есть!
Дайте флаг и точку опоры и он перевернет под себя. Десятилетия под ним и обещания. Итог где? Другие приходят и уходят. Он вечен)
Не верю я ему).
9mk4qg3ssga8
9mk4qg3ssga8
вчера в 15:27
С гегемонией Зенита изменения будут актуальны
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