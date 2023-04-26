Президент ЦСКА считает, что нужно менять формат РПЛ, формат Кубка — нет

Президент ЦСКА заявил, что следует изменить формат проведения чемпионата России.

Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка». Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять.