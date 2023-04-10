Федун: «Ничего хорошего про результаты „Спартака“ пока сказать нельзя»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил текущий уровень игры команды.
Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы.
«Красно-белые» идут на 3-м месте в РПЛ.
Что касаемо игры команды, то обилие травм и частичное невезение имеет место, однозначно. Но, как я неоднократно говорил, Спартак добивался побед не за счет тренерской мысли, но только за счет сумасшедшей атаки. Тренерского стержня в команде нет.
И если поражение в кубке от Урала во второй игре можно отнести к двум шальным мячам в ворота КБ, то неудача в Оренбурге, еще раз показала, что тренер не наладил взаимодействие между линиями, то есть, нет гармонии между атакой, серединой поля и обороной. Игру с ДИНАМО не комментирую, поскольку это был цирк с обеих сторон.
Что касаемо игры команды, то обилие травм и частичное невезение имеет место, однозначно. Но, как я неоднократно говорил, Спартак добивался побед не за счет тренерской мысли, но только за счет сумасшедшей атаки. Тренерского стержня в команде нет.
И если поражение в кубке от Урала во второй игре можно отнести к двум шальным мячам в ворота КБ, то неудача в Оренбурге, еще раз показала, что тренер не наладил взаимодействие между линиями, то есть, нет гармонии между атакой, серединой поля и обороной. Игру с ДИНАМО не комментирую, поскольку это был цирк с обеих сторон.
Напоминаю, я написал про Федуна !!! А ты написал что "благодаря его царствованию Спартак ещё существует." Ты это серьёзно ??? Ещё осталось его к лику святых приравнять .
Куда бы делся Спартак без гения Федуна интересно ??? Не был бы Федун, поверь
мне нашёлся бы и другой инвестор или собственник, и не один. И вот тогда никто не гарантировал бы, кто был бы лучше, и при чьём царствование Спартак мог стать лучшим клубом. Статистика выступлений и завоёванные трофеи, говорит об гениальности Федуна и подруге Заремы. Постоянная смена тренерского штаба.
Выбор главного тренера по гороскопу, скандалы, интриги, и т.д и т.п. Вот всё что сделал Федун за годы своего правления.
Это моё субъективное мнение и спорить не собираюсь. Википедия в помощь.
Напоминаю, я написал про Федуна !!! А ты написал что "благодаря его царствованию Спартак ещё существует." Ты это серьёзно ??? Ещё осталось его к лику святых приравнять .
Куда бы делся Спартак без гения Федуна интересно ??? Не был бы Федун, поверь
мне нашёлся бы и другой инвестор или собственник, и не один. И вот тогда никто не гарантировал бы, кто был бы лучше, и при чьём царствование Спартак мог стать лучшим клубом. Статистика выступлений и завоёванные трофеи, говорит об гениальности Федуна и подруге Заремы. Постоянная смена тренерского штаба.
Выбор главного тренера по гороскопу, скандалы, интриги, и т.д и т.п. Вот всё что сделал Федун за годы своего правления.
Это моё субъективное мнение и спорить не собираюсь. Википедия в помощь.
"Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего".
Так и хочется спросить: "А это как?".
Ну ладно раз не повезло, ну два, а если постоянно так, то тут скорее всего не в везении дело.
И самое главное говоря о командной игре нельзя отделять линии друг от друга.
Вратарская линия среднего уровня, матч могут на отлично сыграть, а потом чудить несколько игр. Линия обороны примерно на уровне вратарской. Полузащита, нападение? Ну если Промес "ломается" и все вокруг начинают кричать "всё пропало", это разве нормально?
В Спартаке всегда было много талантливых игроков, многие выходили на приличный уровень, а вот тренерская мысль последние лет так двадцать отсутствует и не хочет возвращаться. Отсюда и постоянные отставки.
Ну и конечно психология команды. Вот какой главный враг у Спартака?
Главный враг Спартака это же своё руководство и фанаты.
Выиграл матч сразу на руках носят и восхваляют как будто всех на свете победили и всё выиграли, а стоит оступится сравняют с землёй.
Как мне кажется игроки и тренеры просто не вывозят психологически и в нужный момент ломаются.
"Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего".
Так и хочется спросить: "А это как?".
Ну ладно раз не повезло, ну два, а если постоянно так, то тут скорее всего не в везении дело.
И самое главное говоря о командной игре нельзя отделять линии друг от друга.
Вратарская линия среднего уровня, матч могут на отлично сыграть, а потом чудить несколько игр. Линия обороны примерно на уровне вратарской. Полузащита, нападение? Ну если Промес "ломается" и все вокруг начинают кричать "всё пропало", это разве нормально?
В Спартаке всегда было много талантливых игроков, многие выходили на приличный уровень, а вот тренерская мысль последние лет так двадцать отсутствует и не хочет возвращаться. Отсюда и постоянные отставки.
Ну и конечно психология команды. Вот какой главный враг у Спартака?
Главный враг Спартака это же своё руководство и фанаты.
Выиграл матч сразу на руках носят и восхваляют как будто всех на свете победили и всё выиграли, а стоит оступится сравняют с землёй.
Как мне кажется игроки и тренеры просто не вывозят психологически и в нужный момент ломаются.