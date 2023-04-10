Федун: «Ничего хорошего про результаты „Спартака“ пока сказать нельзя»

Бывший президент «Спартака» оценил текущий уровень игры команды.

Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы.