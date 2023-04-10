Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Федун: «Ничего хорошего про результаты „Спартака“ пока сказать нельзя»

вчера, 11:57

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил текущий уровень игры команды.

Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы.

«Красно-белые» идут на 3-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Абаскаль рассказал, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»
18 марта
Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»
04 марта
Дзюба: «„Зенит“ Санкт-Петербург стал превращаться в „Зенит“ Рио-де-Жанейро»
01 марта
Стало известно, кого Джикия и Карпин выбрали лучшим тренером 2022 года
28 февраля
Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России
27 февраля
Семак не считает, что брошенный в Вендела банан был проявлением расизма
26 февраля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:46
Согласен, неорганизованная. А кто этим занимается- тренер. У Спартака лучшая атака в лиге, но, как говорил Наполеон: "Нельзя бросать в бой кавалерию без поддержки пехоты"!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28
Бесшабашная.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Спартак хорошо провёл отрывок перед зимним перерывом...8 туров ни одного поражения и игра в принципе показывала что всё заслуженно....
Что случилось в этот 4-х месячный перекур - непонятно....
Перехвалили...недоработали...переработали...???
Но то что абаскальский прогресс остановился - сто пудов...
7 игр - 1 победа....может и слишком жёсткий итог...в чём то даже случайный...но даже списав погрешность на судей...на автоголы...травмы и прочие форс-мажоры всё равно видно что играющая (а многие её считают самой играющей командой лиги) команда допускает на ровном месте такие ошибки...что диву даёшься...смысл всех этих красот-креативов в атаке - когда в защите такой проходняк что в пору радоваться что по-весне всего 2 матча проиграли...
Хотелось бы увидеть 2-е встречи между Зенитом и Спартаком...в мае (в РПЛ)...и в июле (на Суперкубок)...соответственно в оптимальных составах...с Барриосом...Промесом....Мозесом...Джикией и пр...
протон
протон
вчера в 18:29
Будто с тобой лучше было Федь
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:28
Сумашедшая- в смысле неистовая, остроатакующая. А вот, как её с умом использовать- это к Абаскалю...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:20
Как ничего хорошего? А прекрасное судейство? Такой пенальти поставить... Даже странно, что спартачи не стонали о срочном отстранении от судейства с последующим расстрелом. Хотя это же не в их ворота назначили, а значит - это другое и тут понимать надо
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:44
Есть,там,где стадион.Поэтому я и отметил это явление гидрологическим термином.
pomor45
pomor45
вчера в 17:37
Может Спартаку стоит сменить сумасшедшую атаку на здравомыслящую?
viv
viv
вчера в 17:29, ред.
Окажутся на пятом месте, вот и перетерпят.
альсато
альсато
вчера в 16:39
Федун -прав!....Спартак-проклят))))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:18, ред.
если вспоминать былые кризисы Спартака в последние сезоны, то сейчас по сути ничего страшного не происходит, немного отвернулась фортуна, где- то может были ошибки Абаскаля на зимних сборах при подведении команды к весенней части чемпионата ( тренер он молодой и свои огрехи должен исправить при подготовки команды на сборах зимой следующего года) все гадают сейчас почему Дуарте, которого купили за 4 млн евро полирует скамейку запасных? считаю парагваец ещё не адаптировался в России и главная причина его отсутствия в основе не знание русского или английского языков. со временем Дуарте выучит с десяток слов для игры в паре центральных защитников и должен занять место основного защитника в Спартаке. по тому что уже видел парагваец с лидерскими навыками, может поддерживать атакующие действия команды как когда - то Пике в барселоне. с выбором позиции нужно поработать, но тут и важен подсказ партнёров по команде, а языка Дуарте ещё не понимает...вобщем парню нужно время и адаптация в Спартаке у него затянулась. на летних сборах Абаскалю нужно плотно поработать над стандартными положениями, Спартак просто не забивает при штрафных и угловых! если вспомнить как прибавила команда в физическом росте, это просто преступление: Товареш, Маслов, Мартинес, Соболев, Николсон, Дуарте, Чернов ребята не маленькие и на втором этаже должны с угловых забивать на много чаще чем 0 раз за этот сезон...травмы выбили много лидеров: Мозес только набирает форму, Промеса мучают мышечные травмы ( в субботу видел Наиля Умярова😓 на костылях он, на ноге полимерный ( пластиковый) гипс, дай бог молодому полузащитнику Спартака востановиться хоть к следующей весне...не понятна ещё степень травмы Хлусевича...с вратарями ситуация непонятная, Селихов бывает просто героем, а иногда как в игре против динамо посмешищем. Максименко здорово похудел, но игра его ногами у своих ворот и на выходах просто пугает...вобщем если вспомнить скандалы с банями Глушакова и подобные убогие истории ничего страшного не произошло! просто поболеем сейчас за оренбург против ростова, подготовить нужно Абаскалю команду к торпедо и акрону и всё вернётся на свои места. вперёд Спартак!!!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:36
Спасибо Федуну за то что не поливает грязью Спартак при первой возможности. После того как поступили с ним и не поздравил его с ДР, можно было бы здорово обидеться.
Glosser
Glosser
вчера в 15:29
Не понятно чего люди хотят добиться от весьма посредственной команды, которая существует только за счет тотального пиара и огромных денежных влияний, которые тут же разворовываются и тратятся не по предназначению.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:58
Не знаю, кто нашелся бы, но кроме Федуна никто Спартак не спасал. А отрицать то, что Федун держал команду на плаву все эти годы- неправильно. Зарема? Ну будем откровенны- все мы немного подкаблучники...
И не надо так кричать- я не глухой.
Listoff
Listoff
вчера в 14:56
Так это всегда так было, ничего нового не сказал.
makkie
makkie
вчера в 14:47
Федун нам Америку не открыл.

Да, у Спартака сейчас чёрная серия + травмы, невезение. Одно накладывается на другое, отсюда такие результаты.
Но в целом не скажу, что игры нет. Напротив, играем с желанием, физика тоже не хромает. А вот игра в защите и реализация удручают. Надо выправлять эти два компонента.
Ничего еще не потеряно, вся борьба за 2-3 места впереди.
Ironigor
Ironigor ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 14:32
Так ты о Федуне как о гениальном руководителе Спартака или о Федуне как о ярком скандальном персонаже , фрике ???)
2rjvj9ymwmw8
2rjvj9ymwmw8
вчера в 14:26
Федун как был дилетантом, так им и остался.
"Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего".
Так и хочется спросить: "А это как?".
Ну ладно раз не повезло, ну два, а если постоянно так, то тут скорее всего не в везении дело.
И самое главное говоря о командной игре нельзя отделять линии друг от друга.
Вратарская линия среднего уровня, матч могут на отлично сыграть, а потом чудить несколько игр. Линия обороны примерно на уровне вратарской. Полузащита, нападение? Ну если Промес "ломается" и все вокруг начинают кричать "всё пропало", это разве нормально?
В Спартаке всегда было много талантливых игроков, многие выходили на приличный уровень, а вот тренерская мысль последние лет так двадцать отсутствует и не хочет возвращаться. Отсюда и постоянные отставки.
Ну и конечно психология команды. Вот какой главный враг у Спартака?
Главный враг Спартака это же своё руководство и фанаты.
Выиграл матч сразу на руках носят и восхваляют как будто всех на свете победили и всё выиграли, а стоит оступится сравняют с землёй.
Как мне кажется игроки и тренеры просто не вывозят психологически и в нужный момент ломаются.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:25, ред.
Ну ты, дружище, тут и нагородил огород . Смешал всё. Причём здесь вообще сейчас как команда играет, о каких-то травмах, невезении, поражение в кубке, шальные мячи, игру с Динамо???

Напоминаю, я написал про Федуна !!! А ты написал что "благодаря его царствованию Спартак ещё существует." Ты это серьёзно ??? Ещё осталось его к лику святых приравнять .

Куда бы делся Спартак без гения Федуна интересно ??? Не был бы Федун, поверь
мне нашёлся бы и другой инвестор или собственник, и не один. И вот тогда никто не гарантировал бы, кто был бы лучше, и при чьём царствование Спартак мог стать лучшим клубом. Статистика выступлений и завоёванные трофеи, говорит об гениальности Федуна и подруге Заремы. Постоянная смена тренерского штаба.

Выбор главного тренера по гороскопу, скандалы, интриги, и т.д и т.п. Вот всё что сделал Федун за годы своего правления.

Это моё субъективное мнение и спорить не собираюсь. Википедия в помощь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ hryncuunz6gk (раскрыть)
вчера в 14:14
Мну с Вами полностью согласен.
В доказательство мои ставки в доблестном КП !)
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:02
Один раз в год и палка стреляет.
hryncuunz6gk
hryncuunz6gk ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Скорее всего Ростов увеличит отрыв до пяти очков.
lotsman
lotsman
вчера в 13:53
Текущий уровень такой, какому соответствует Спартак.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:51
За сколько лет?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:50
Такой реки в тех краях нет.
swed27
swed27
вчера в 13:23
Кто бы что не говорил а времена Романцева уже не вернуть
True Story
True Story
вчера в 13:22
Эту фразу уже 20 лет говорят, и каждый год она актуальна
112910415
112910415
вчера в 13:17
ждём лучших времён
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:08
Ты очень категоричен...
Как по мне, Федун был очень ярким пятном в нашем футболе. Одиозным, скандальным, но постоянно интересным.
Все таки Федун свое бабло вливал, выиграл чемпионат и кубок. Да, пусть по 1 разу всего, но все таки...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
Благодаря его царствованию- Спартак ещё существует!!!

Что касаемо игры команды, то обилие травм и частичное невезение имеет место, однозначно. Но, как я неоднократно говорил, Спартак добивался побед не за счет тренерской мысли, но только за счет сумасшедшей атаки. Тренерского стержня в команде нет.

И если поражение в кубке от Урала во второй игре можно отнести к двум шальным мячам в ворота КБ, то неудача в Оренбурге, еще раз показала, что тренер не наладил взаимодействие между линиями, то есть, нет гармонии между атакой, серединой поля и обороной. Игру с ДИНАМО не комментирую, поскольку это был цирк с обеих сторон.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 