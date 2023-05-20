Промес: «„Зенит“ больше не уважает „Спартак“»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему матчи против «Зенита» получаются конфликтными.
А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?
За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию.
Промес говорит, что Зенит больше не уважает Спартак и дело доходит до прямых драк на поле.
Но если Спартак сам дерётся, значит они не уважают Зенит!
Так с какого перепуга тогда Зенит должен уважать Спартак, если со слов Промеса Спартак не уважает Зенит?
Не секрет, что многие спортсмены соответствуют анекдоту про боксёра и его голову с шедевральной в конце фразой "А ещё я туда ем".
Так что многим лучше молчать, чем выставлять себя на посмешище.
Промес говорит, что Зенит больше не уважает Спартак и дело доходит до прямых драк на поле.
Но если Спартак сам дерётся, значит они не уважают Зенит!
Так с какого перепуга тогда Зенит должен уважать Спартак, если со слов Промеса Спартак не уважает Зенит?
Не секрет, что многие спортсмены соответствуют анекдоту про боксёра и его голову с шедевральной в конце фразой "А ещё я туда ем".
Так что многим лучше молчать, чем выставлять себя на посмешище.
Даже если он закончит карьеру и не будет работать в системе Спартака, он всё равно никуда не уедет, так как с России выдачи нет. Он даже трусливо на сборы со Спартаком за рубеж не едет.
А за приделами России его ждёт длительный тюремный срок.
За поножовщину ему дадут немного и большой штраф, а за наркоту он присядет надолго, к тому же несколько лет накинут, что он в России в бегах был.
Даже если он закончит карьеру и не будет работать в системе Спартака, он всё равно никуда не уедет, так как с России выдачи нет. Он даже трусливо на сборы со Спартаком за рубеж не едет.
А за приделами России его ждёт длительный тюремный срок.
За поножовщину ему дадут немного и большой штраф, а за наркоту он присядет надолго, к тому же несколько лет накинут, что он в России в бегах был.
Тут Сеня звучит как ЗЕНЯ...)))
Тут Сеня звучит как ЗЕНЯ...)))