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Промес: «„Зенит“ больше не уважает „Спартак“»

вчера, 13:07

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему матчи против «Зенита» получаются конфликтными.

А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?

За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию.

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Все комментарии
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 11:17
Уж не уголовнику про уважение рассуждать.
Еще б посетовал что его кони не уважают.
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
"Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог." (Пушкин)
================================
Дядя, наверное, тоже спартаковцем был - предком Промеса.
bacek15
bacek15
вчера в 19:56
Пригласили бы спартаковцы Зенит на газ-квас. Глядишь, на следующий день все друг друга уважали бы. ))
Zimka
Zimka
вчера в 18:57
Да во время матча много ли надо чтобы потасовку устроить? Пару раз сфолили друг на друге и понеслось, другое дело что уровень Зенита сейчас выше всех конкурентов и это раздувание вокруг матчей со Спартаком или ЦСКА выглядит несколько искусственно, реальной борьбы за чемпионство не было в этом сезоне.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 18:47
А кто вообще уважает спартак?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:38
Антоха легионер, у него и подобных профи другое отношение к спортивному кодексу чести
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:27
У меня есть знакомый,Санёк его имя
Так вот,он болеет за Барселону и за Спартак!
Несчастный человек!
True Story
True Story
вчера в 17:38
Спартак давно уже никто не уважает, только хохочут над ними. Впрочем, они сами и виноваты
cska1948
cska1948
вчера в 16:11
Промес сам не понимая этого признался, что запредельная мотивация СпаМа переходит у них в драку. И это всё от желания показать Зениту, что они лучше.
У Промеса всё как в монологе современного Хлестакова Райкина: "Да я сам на себя анонимку хлоп и ВСЁ!"
Байкал-38
Байкал-38 ответ Fghhhij (раскрыть)
вчера в 15:37
Ты считаешь, что шальное чемпионство в 2017 году круче "проплаченных" в 90-е года?
Ну это уж вам спартачам выбирать.
lotsman
lotsman
вчера в 15:33
Это называется - С больной головы на здоровую. Сам спровоцировал драку, выскользнул от наказания и ещё обвиняет других. Это хамство, чистой воды.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Как никогда согласен с тобой, это относится не только к игрокам Спартака, но и к некоторым типа "экспертам", которые были когда то и даже сейчас связанные со Спартаком.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:18
Так что многим лучше молчать, чем выставлять себя на посмешище.
___________________________

Ни убавить, ни прибавить.
И я не насчёт футболистов сейчас)
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 15:18
    Fghhhij
    Fghhhij ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 15:14
    Шальное лучше, чем проплаченные.
    Vadik
    Vadik
    вчера в 15:14
    Промес лучше бы на себя посмотрел...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:03
    Денег не хватит одолеть зенит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:58
    Промес: «„Акрон“ больше не уважает „Спартак“»
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 14:26
    То есть раньше у них была любовь, а теперь один секс ?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 14:17, ред.
    Прекрасный повод от Квинси для комментов от "любителей" Спартака. Дерзайте.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 14:05
    )
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:02

    Тут Сеня звучит как ЗЕНЯ...)))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 13:58, ред.
    Промес особо не боится тюрьмы, так как скорее всего он в России на долгие годы.
    Даже если он закончит карьеру и не будет работать в системе Спартака, он всё равно никуда не уедет, так как с России выдачи нет. Он даже трусливо на сборы со Спартаком за рубеж не едет.
    А за приделами России его ждёт длительный тюремный срок.
    За поножовщину ему дадут немного и большой штраф, а за наркоту он присядет надолго, к тому же несколько лет накинут, что он в России в бегах был.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:56
    Промес не застал времена, когда вечными чемпионами были спартаковцы.
    Ему рассказали только о величии народной. А сейчас другие времена, вот его и их жаба душить начала...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 13:55
    Один раз Зенит уже уступил Спартаку чемпионство из уважения к юбилею Симоняна - этого и хватит. Теперь будь любезен его завоевать: и не только у Зенита, а и у стальных лидеров чемпионата.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:55, ред.
    А вот тут очень важный момент.

    Промес говорит, что Зенит больше не уважает Спартак и дело доходит до прямых драк на поле.

    Но если Спартак сам дерётся, значит они не уважают Зенит!

    Так с какого перепуга тогда Зенит должен уважать Спартак, если со слов Промеса Спартак не уважает Зенит?

    Не секрет, что многие спортсмены соответствуют анекдоту про боксёра и его голову с шедевральной в конце фразой "А ещё я туда ем".

    Так что многим лучше молчать, чем выставлять себя на посмешище.
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Не помню, учавствовал ли Промес в чемпионстве Спартак, но всё у него от чрезмерного себялюбия помноженного на безмерное нахальство, в т.ч. и его уголовное преступление. И думать ему надо не о бронзе, а о том, как в тюрьму не угодить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:44
    Ууухх,чувствую будет жарко!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 13:41
    У Промеса хорошее чувство юмора.
    Это же надо было сказать:
    "За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака»".
    "Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России".
    Вот, что делает мания величия и случайное шальное чемпионство за последние двадцать с лишним лет в 2017 году.

    Промесу надо думать как у Ростова бронзу отобрать, а не мечтать о невероятном.
    ABir
    ABir
    вчера в 13:30
    Надо своей и игрой и победами добиваться уважения соперников
    Гость
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