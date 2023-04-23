Дзюба заявил, что верит в инопланетян и параллельную вселенную

Нападающий «Локомотива» поделился мнением об инопланетянах и параллельной вселенной.

Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

Почему я считаю, что существуют инопланетяне, если их не видели? Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!