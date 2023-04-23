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Дзюба заявил, что верит в инопланетян и параллельную вселенную

вчера, 23:26

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением об инопланетянах и параллельной вселенной.

Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

Почему я считаю, что существуют инопланетяне, если их не видели? Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:39
Я хотел узнать не ваше предположение, а научно - обоснованное. Просто отсутствие кислорода (окислитель) в живых структурах маловероятно...
Химический состав, строение биоструктур, их физиология, биохимия и т.д. мне немного известны - до электронно - молекулярного уровня....)
Спасибо за ответы.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:09
Я не сомневаюсь, просто удивлен. При нынешней технологии, обладая лазерами, не возможно прожечь скальные породы. и нет таких инструментов, которые могут так чётко под уровень резать. Нет металла до сих пор. Но как это все резалось, была ли другая цивилизация до нас?
 Я не про Майю,  инки,  Атлантиды, а до них. Я очень долго думал, затем решил оставить эту тему. Я читал это в 90-х годах в тех же журналах.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:56, ред.
Попытаюсь объяснить все что живое на планете состоит из 4 основных элементов, я не про днк, а в общем это водород, кислород, углерод основной кстати элемент жизни на планете нашей, и азот, эти элементы самые распространенные на нашей вселенной водород занимает исключительно большую часть это примерно может быть я и ошибаюсь ну процентов 90 вселенной, а может и больше, и не секрет и не удивительно что именно он входит в 4ку и вдаваться в детали не буду, я просто не исключаю что в нашей вселенной, а возможно и в нашей галактики есть миры цивилизации у которых основные элементы строения совершенно другие элементы, ну например основа из трех элементов к примеру железо, водород, фосфор я к примеру. Или возможно совершенно другие элементы которых нет в таблице менделеева. Что бы понять я приведу маленький пример вот например: человеческая кровь состоит из 4 атомов азота и в центре из одного атома железа, что именно этот металл придает крови красный цвет , у паука к примеру он голубой так как там присутствует медь. а окись меди мы знаем что цвета бирюсы или голубого. И в заключении на планете, где содержаться элементы по большинству и формируется живой организм.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:48
За эту тему я впервые прочел в середине 70-ых годов прошлого!)) века в журнале "Наука и жизнь". На тот период на земле не было инструмента, чтобы изменить (просверлить, поцарапать...) оплавленные стены борозды на плато... Я запомнил даже некоторые параметры 25 на 30 см.
В достоверности информации журнала сомневаться не приходится...
Просто мну не понял Вас - сомневаетесь или тоже удивлены...?
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
Здравствуйте. Как то очень давно приходилось читать про вырезки. В голове не укладывается, как в то время это ведь тысячи лет назад могли так резать, выпиливать скалы, как под лазер и сверлить в скальных породах?
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:38
Добрый день коллега!
Если можно проясните мысль о "...Если на нашей планете располагает углерод, водород, кислород, то почему на других планетах основа цепочки строения железо, водород и другие элементы"
Какую "цепочку строения" Вы имели ввиду где основа железо, водород и др. элементы?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:51, ред.
Заявление Дзюбы не такое уж и фантастическое...

Можно рассматривать теоретические предпосылки существования внеземных цивилизаций, количественный состав звезд (опять же предположительно) и это будет иметь место, скорее всего, а мну хочет остановиться в двух словах на земном, которое если не доказывает, что нас посещали ребята из космоса, то во всяком случае дает очень много "пищи" для размышления как о непрошенных гостях, так и о наличии до нас на Земле цивилизации.
Геометрические и фигурные геоглифы на плато Наска в южной части Перу...
Почти 13 тыс. четких линий и полос, 700 геометрических фигур и полторы сотни так называемых "геоглифов" (рисунков различных зверей и растений или их части - цветка например) Двадцать процентов рисунков так или иначе отображают "фото" тех или иных созвездий в том числе и тех, которые "подальше" от нас. В википедии можно найти много интересных фактов по этому вопросу, в частности мну запомнилось почему все эти "линии" (шириной до 135 см.. глубиной до 50 см., и длину..., фигура ящера до 200-от метров, линии на сотни....) не засыпаются песком - цвет почвы темный, дно борозд светлее, но также в целом темное, но с высоты птичьего полета линии и фигуры видны и они не засыпаются песком при песчаных бурях - за счет разности давления - темная почва нагревается больше чем светлая... И главное, плато Наска находится на высоте куда доставить технику (для созидания чуда) невозможно и некоторые борозды сделаны в скальной породе, которую практически инструмент "не берет" - поверхность как бы оплавлена...
Не менее интересные рисунки, с изображением человека, находятся в тех же краях на плато Пальпе, примерно с такими же характеристиками как и шедевры Наски...
Линии Наски ставят перед историками немало вопросов — кто их создал, когда, зачем и каким образом. В самом деле, с земли многие геоглифы разглядеть невозможно, поэтому остаётся предполагать, что с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий.
Относительно времени создания линий учёные сходятся — до XII века, когда в долине появились инки. Большинство исследований приписывает их создание цивилизации Наска, населявшей плато до II века н. э
В общем есть над чем задуматься не только пытливому уму Артема, но и нам...
альсато
альсато
сегодня в 11:21
я ВСЕГДА говорил, что ВСЕ верующие!...Одни ВЕРЯТ, что они (он) есть, другие ВЕРЯТ, что они (он) не существует))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:11
Ему с Лозой пообщаться надо, тогда поймет, что Земля еще и плоская))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 09:36
Пример с новой Зеландией -глупый.
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:12
...которой , как положено, отдает честь своим пришельцам...!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:16, ред.
Понятно,что мы не одни,вобще,на эту тему,как говорят,на вкус и цвет товарища нет,уже есть док.фильмы,которые глушатся,вернее блокируются цензурой,о том,что наша земля вовсе и не круглая,что наша граница оканчивается,имено за южным и северным полюсами,а дальше чужая территория!! Здесь много очень вопросов,а ответов нет!! Допустим куда пропадает около двух миллионов людей,в год,где трупы,где кости,а не воруются,они теми же инопланетянами,или соседями,через полюса,и много других вопросов!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:09
И в свою правую руку.
memphis
memphis
сегодня в 06:59
Может Дзюба и есть Дэдпул?)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:50
Это ж сколько он выпил перед этим...
112910415
112910415
сегодня в 05:35
а лучше бы забивал армейцам !
adekvat
adekvat
сегодня в 04:57
Он их точно видел.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 04:11
Я понял, дружище. Я просто на счет высказывания Дзюбы, что хоть одно полезное действие в научной сфере. А в общем, я заклинился, так как любитель астрономии с детства) готов часами на эту тему без Викпидеии и Гугла вести диалоги).
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:54, ред.
Это то-же интересно Вы взяли Вселенную, как раньше говорили-"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – науке неизвестно…" Но я имел ввиду приземленные завышенные мечты Артёма Дзюбы относительно команды Реал Мадрид-"Галактикос"
Летом 2000 года крупный испанский бизнесмен пришел в клуб с обещанием купить суперзвезд. Начал Перес с полузащитника "Барселоны" португальца Луиша Фигу (62 млн евро). Потом до "Реала" добрались Зинедин Зидан (75 млн), Роналдо (46 млн) и Дэвид Бекхэм (37,5 млн).
Деньги, на которые были приобретены игроки, Перес выручил с продажи бывшей базы "Реала" Сьютат Эспортива. Тогда "Реал" получил 500 млн евро, большая часть из них ушли на трансферы и зарплаты звездам. Сейчас на месте прежней базы стоят четыре небоскреба, которые местные так и называют: Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм. Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, — вспоминал спустя годы те покупки Перес. Удачи Вам и хорошего настроения👍.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 03:06, ред.
Наша Вселенная состоит примерно из 100 млрд. галактик. Так в одной галактике около 150 млн. звезд. Мы входим в галактику спиралевидную, насчитывает 100 млн. звезд. И представьте, у каждой звезды примерно 9 планет, как у Гелиоса нашей звезды Солнца. Если взять гипотетически, что есть миллиарды и бесконечное число вселенных. ) есть такая формула Дрейка, которая рассчитывает примерное количество обитаемых планет условно или планет, которые пригодны к живому деятельности организмов, точнее благоприятным условиям жизни в космосе. Так почему бы не предположить, что есть цивилизации во Вселенной в количестве мириады планет. Вполне возможно, что в нашей только галактике их сотни тысяч. Учитывая возраст звезд, я уверен в том, что есть формы жизни из различного химического состава. Если на нашей планете располагает углерод, водород, кислород, то почему на других планетах основа цепочки строения железо, водород и другие элементы. Уверен что есть формы где на планетах только начали клеточный уровень развития, а где то есть формы супер высокого разума....
Gahi
Gahi
сегодня в 02:17
Оказывается у Артёма тоже есть мечта.
Попасть в "Команду Галактикос".
Постой, паровоз, не стучите, колёса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной
С последним приветом
Спешу показаться на глаза.
g7d49mgtq5zd
g7d49mgtq5zd
сегодня в 01:57
А на том видео он просто свою антенну настраивал
Parma1972
Parma1972
сегодня в 01:34
Артемка сказочный. футболист, молчание золото, это не для него
youtomee
youtomee
сегодня в 00:31
В параллельной вселенной Артем смог выбраться за просторы РПЛ и показал свой уровень в лучших лигах мира, смог несколько выиграть раз ЛЧ, золотой мяч, каждый второй пацан ходил в футболке с фамилией Дзюбиньо. Просто наша вселенная - это не самый лучший вариант, здесь - не судьба...
f3fgzvv6g8uc
f3fgzvv6g8uc
сегодня в 00:13
У Дзюбы от футбола кружится голова поэтому приходят такие мысли..
протон
протон
сегодня в 00:00, ред.
Между прочим, хоть и токсичен как игрок лично для моег видения но соглашусь.
Спросите любого астрофизика, он ответит также как и Дзюба
В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
Артему в матче с ЛОКО сильно по голове "прилетело" - он мог и "Старую Зеландию" увидеть....)))
Гость
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