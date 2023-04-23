Дзюба заявил, что верит в инопланетян и параллельную вселенную

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением об инопланетянах и параллельной вселенной.
Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.
Почему я считаю, что существуют инопланетяне, если их не видели? Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!
Химический состав, строение биоструктур, их физиология, биохимия и т.д. мне немного известны - до электронно - молекулярного уровня....)
Спасибо за ответы.
Химический состав, строение биоструктур, их физиология, биохимия и т.д. мне немного известны - до электронно - молекулярного уровня....)
Спасибо за ответы.
Я не про Майю, инки, Атлантиды, а до них. Я очень долго думал, затем решил оставить эту тему. Я читал это в 90-х годах в тех же журналах.
Я не про Майю, инки, Атлантиды, а до них. Я очень долго думал, затем решил оставить эту тему. Я читал это в 90-х годах в тех же журналах.
В достоверности информации журнала сомневаться не приходится...
Просто мну не понял Вас - сомневаетесь или тоже удивлены...?
В достоверности информации журнала сомневаться не приходится...
Просто мну не понял Вас - сомневаетесь или тоже удивлены...?
Если можно проясните мысль о "...Если на нашей планете располагает углерод, водород, кислород, то почему на других планетах основа цепочки строения железо, водород и другие элементы"
Какую "цепочку строения" Вы имели ввиду где основа железо, водород и др. элементы?
Если можно проясните мысль о "...Если на нашей планете располагает углерод, водород, кислород, то почему на других планетах основа цепочки строения железо, водород и другие элементы"
Какую "цепочку строения" Вы имели ввиду где основа железо, водород и др. элементы?
Можно рассматривать теоретические предпосылки существования внеземных цивилизаций, количественный состав звезд (опять же предположительно) и это будет иметь место, скорее всего, а мну хочет остановиться в двух словах на земном, которое если не доказывает, что нас посещали ребята из космоса, то во всяком случае дает очень много "пищи" для размышления как о непрошенных гостях, так и о наличии до нас на Земле цивилизации.
Геометрические и фигурные геоглифы на плато Наска в южной части Перу...
Почти 13 тыс. четких линий и полос, 700 геометрических фигур и полторы сотни так называемых "геоглифов" (рисунков различных зверей и растений или их части - цветка например) Двадцать процентов рисунков так или иначе отображают "фото" тех или иных созвездий в том числе и тех, которые "подальше" от нас. В википедии можно найти много интересных фактов по этому вопросу, в частности мну запомнилось почему все эти "линии" (шириной до 135 см.. глубиной до 50 см., и длину..., фигура ящера до 200-от метров, линии на сотни....) не засыпаются песком - цвет почвы темный, дно борозд светлее, но также в целом темное, но с высоты птичьего полета линии и фигуры видны и они не засыпаются песком при песчаных бурях - за счет разности давления - темная почва нагревается больше чем светлая... И главное, плато Наска находится на высоте куда доставить технику (для созидания чуда) невозможно и некоторые борозды сделаны в скальной породе, которую практически инструмент "не берет" - поверхность как бы оплавлена...
Не менее интересные рисунки, с изображением человека, находятся в тех же краях на плато Пальпе, примерно с такими же характеристиками как и шедевры Наски...
Линии Наски ставят перед историками немало вопросов — кто их создал, когда, зачем и каким образом. В самом деле, с земли многие геоглифы разглядеть невозможно, поэтому остаётся предполагать, что с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий.
Относительно времени создания линий учёные сходятся — до XII века, когда в долине появились инки. Большинство исследований приписывает их создание цивилизации Наска, населявшей плато до II века н. э
В общем есть над чем задуматься не только пытливому уму Артема, но и нам...
Можно рассматривать теоретические предпосылки существования внеземных цивилизаций, количественный состав звезд (опять же предположительно) и это будет иметь место, скорее всего, а мну хочет остановиться в двух словах на земном, которое если не доказывает, что нас посещали ребята из космоса, то во всяком случае дает очень много "пищи" для размышления как о непрошенных гостях, так и о наличии до нас на Земле цивилизации.
Геометрические и фигурные геоглифы на плато Наска в южной части Перу...
Почти 13 тыс. четких линий и полос, 700 геометрических фигур и полторы сотни так называемых "геоглифов" (рисунков различных зверей и растений или их части - цветка например) Двадцать процентов рисунков так или иначе отображают "фото" тех или иных созвездий в том числе и тех, которые "подальше" от нас. В википедии можно найти много интересных фактов по этому вопросу, в частности мну запомнилось почему все эти "линии" (шириной до 135 см.. глубиной до 50 см., и длину..., фигура ящера до 200-от метров, линии на сотни....) не засыпаются песком - цвет почвы темный, дно борозд светлее, но также в целом темное, но с высоты птичьего полета линии и фигуры видны и они не засыпаются песком при песчаных бурях - за счет разности давления - темная почва нагревается больше чем светлая... И главное, плато Наска находится на высоте куда доставить технику (для созидания чуда) невозможно и некоторые борозды сделаны в скальной породе, которую практически инструмент "не берет" - поверхность как бы оплавлена...
Не менее интересные рисунки, с изображением человека, находятся в тех же краях на плато Пальпе, примерно с такими же характеристиками как и шедевры Наски...
Линии Наски ставят перед историками немало вопросов — кто их создал, когда, зачем и каким образом. В самом деле, с земли многие геоглифы разглядеть невозможно, поэтому остаётся предполагать, что с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий.
Относительно времени создания линий учёные сходятся — до XII века, когда в долине появились инки. Большинство исследований приписывает их создание цивилизации Наска, населявшей плато до II века н. э
В общем есть над чем задуматься не только пытливому уму Артема, но и нам...
Летом 2000 года крупный испанский бизнесмен пришел в клуб с обещанием купить суперзвезд. Начал Перес с полузащитника "Барселоны" португальца Луиша Фигу (62 млн евро). Потом до "Реала" добрались Зинедин Зидан (75 млн), Роналдо (46 млн) и Дэвид Бекхэм (37,5 млн).
Деньги, на которые были приобретены игроки, Перес выручил с продажи бывшей базы "Реала" Сьютат Эспортива. Тогда "Реал" получил 500 млн евро, большая часть из них ушли на трансферы и зарплаты звездам. Сейчас на месте прежней базы стоят четыре небоскреба, которые местные так и называют: Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм. Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, — вспоминал спустя годы те покупки Перес. Удачи Вам и хорошего настроения👍.
Летом 2000 года крупный испанский бизнесмен пришел в клуб с обещанием купить суперзвезд. Начал Перес с полузащитника "Барселоны" португальца Луиша Фигу (62 млн евро). Потом до "Реала" добрались Зинедин Зидан (75 млн), Роналдо (46 млн) и Дэвид Бекхэм (37,5 млн).
Деньги, на которые были приобретены игроки, Перес выручил с продажи бывшей базы "Реала" Сьютат Эспортива. Тогда "Реал" получил 500 млн евро, большая часть из них ушли на трансферы и зарплаты звездам. Сейчас на месте прежней базы стоят четыре небоскреба, которые местные так и называют: Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм. Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, — вспоминал спустя годы те покупки Перес. Удачи Вам и хорошего настроения👍.
Попасть в "Команду Галактикос".
Постой, паровоз, не стучите, колёса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной
С последним приветом
Спешу показаться на глаза.
Попасть в "Команду Галактикос".
Постой, паровоз, не стучите, колёса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной
С последним приветом
Спешу показаться на глаза.
Спросите любого астрофизика, он ответит также как и Дзюба
В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей
Спросите любого астрофизика, он ответит также как и Дзюба
В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей