Кокорин недоволен, что легендой «Динамо» считают Вальбуэна, а не его

Бывший нападающий «Динамо» остался недоволен отношением болельщиков и руководства к иностранным футболистам.

Сколько забил за «Динамо»? Ровно 50. 203 матча, но легенда у нас в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. В клубе меня легендой не считают. Да, я больше ассоциируюсь с «Динамо», а не с «Зенитом», а они так не считают.

Есть русские ребята, которые сделали для клуба намного больше, чем эти иностранцы. Вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак просто подал три угловых в Самбу, когда он был в паре центральных с Дугласом, и стал любимцем фанатов. Сразу потом ушёл на повышение куда-то, соскочил.