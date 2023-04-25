Кокорин недоволен, что легендой «Динамо» считают Вальбуэна, а не его

Бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин остался недоволен отношением болельщиков и руководства к иностранным футболистам.
Сколько забил за «Динамо»? Ровно 50. 203 матча, но легенда у нас в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. В клубе меня легендой не считают. Да, я больше ассоциируюсь с «Динамо», а не с «Зенитом», а они так не считают.
Есть русские ребята, которые сделали для клуба намного больше, чем эти иностранцы. Вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак просто подал три угловых в Самбу, когда он был в паре центральных с Дугласом, и стал любимцем фанатов. Сразу потом ушёл на повышение куда-то, соскочил.
Даже троякая))
Первое - Кокорин, возможно впервые, высказался по делу и я готов с ним согласиться, в определенной части заявлений конечно.
Второе - Я очень хорошо помню яркое выступление Матьё в России, но сколько оно продлилось? Год? Полтора? Два? Как можно стать легендой за такое мизерное количество времени?
Третье - Ни Саша-клоун, ни Матье не являются Легендами клуба. Легенда клуба это Яшин, и уже от его высоты надо отталкиваться, когда говорим о статусе легенды.
Даже троякая))
Первое - Кокорин, возможно впервые, высказался по делу и я готов с ним согласиться, в определенной части заявлений конечно.
Второе - Я очень хорошо помню яркое выступление Матьё в России, но сколько оно продлилось? Год? Полтора? Два? Как можно стать легендой за такое мизерное количество времени?
Третье - Ни Саша-клоун, ни Матье не являются Легендами клуба. Легенда клуба это Яшин, и уже от его высоты надо отталкиваться, когда говорим о статусе легенды.
Уилкшир, действительно был очень предан ДИНАМО- играл с полной выкладкой, по барам и бабам не бегал. Когда уходил из ДИНАМО- плакал... Эти люди, для меня больше значат, чем Кокорин, который бегал по Анжи и бил человека стулом.
Немного не в тему- Кураньи, я лично, тоже не считаю легендой, потому что легенд не бывает слишком много. На мой взгляд, все динамовские ЛЕГЕНДЫ- остались в СССР!!! Главная из них- конечно Л.И.ЯШИН!!!!!!!
Уилкшир, действительно был очень предан ДИНАМО- играл с полной выкладкой, по барам и бабам не бегал. Когда уходил из ДИНАМО- плакал... Эти люди, для меня больше значат, чем Кокорин, который бегал по Анжи и бил человека стулом.
Немного не в тему- Кураньи, я лично, тоже не считаю легендой, потому что легенд не бывает слишком много. На мой взгляд, все динамовские ЛЕГЕНДЫ- остались в СССР!!! Главная из них- конечно Л.И.ЯШИН!!!!!!!