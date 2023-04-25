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Кокорин недоволен, что легендой «Динамо» считают Вальбуэна, а не его

вчера, 11:49

Бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин остался недоволен отношением болельщиков и руководства к иностранным футболистам.

Сколько забил за «Динамо»? Ровно 50. 203 матча, но легенда у нас в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. В клубе меня легендой не считают. Да, я больше ассоциируюсь с «Динамо», а не с «Зенитом», а они так не считают.

Есть русские ребята, которые сделали для клуба намного больше, чем эти иностранцы. Вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак просто подал три угловых в Самбу, когда он был в паре центральных с Дугласом, и стал любимцем фанатов. Сразу потом ушёл на повышение куда-то, соскочил.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:32
Чё, ваще 56ы? Легенда Динамо-Лев Яшин, а никакие кокоши и вальбуэши.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 21:46
Первое о чем подумалось , легенда Динамо М - Лев Яшин, а не гастролеры. Пусть даже и сыгравшие пару ярких сезонов. И уж точно не " перелетный" Саша . )))
ЗЫ: Еслы бы не история с табуреткой, рубил бы и дальше бабосы в Зените, а о Динамо и не вспомнил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:17
Легендами в России можно назвать Данни и Вагнер Лава.

Было много ярких легионеров, которые свой период в России играли, а не отбывали номер, Лекхето (царствие небесное) , Чиди Одиа, Воронин, Кураньи, Карвалью, Деметрадзе, тот же Вальбуэна. Всех не вспомнить.

Но к легендам можно отнести только этих двоих.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:58
Вольбуэна на повышение потом пошел?
а ничего что РПЛ это понижение и ушел на закате карьеры туда?
Ев17
Ев17 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 19:53
и бег за длинным баксом в Анжи
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:18
Не....ну Кокорин однозначно легенда с большой буквы.Он икона и пример для подражания любого паспортиста.Таланта было немерено, похеризма было еще больше .Легенда однозначно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50, ред.
Следующий Юбилей покажет...кто в Динамо Легенда...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:28, ред.
Помню, Вальбуэна положил очень красивый мяч Зениту в стиле Месси) Вообще тот матч был крутой, 3:2, скорости и игра на уровне топ-5, Вальбуэна, Кокорин, Кураньи у Динамо, Халк, Витсель, Данни, Аршавин у Зенита… А сейчас не матчи, а дно полное, даже если много голов, качество игры в РПЛ очень на низком уровне…
Ags_0701
Ags_0701 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:16
А как к нему будут относиться, если он "завтра" в Зенит перейдет?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:42
Ни Вальбуэна, ни Уилкшир, ни чудо-Кокорин не являются легендами "Динамо".
zim289
zim289
вчера в 17:17
Кокорин ассоциируется с тупорылым гопником, у которого развитие остановилось на уровне 12-летнего ребёнка. Как и Мамаев. 2 дeгeнeрaтa
баск
баск
вчера в 16:28
Санёк молодец, конечно..
Применительно к его персоне серьёзно говорить о подобных вещах совершенно невозможно))

Впрочем, определённой легендарности, да ещё "при жизни" , т.е. ещё до окончания игровой карьеры, он всё же добился)
А именно- стал источником известного термина "кокоринг", включающего в себя такие ёмкие и глубокие категории, как клаббинг, баббинг, тачкинг, курортинг..))

Только вот один вопрос пока всё ещё открыт-
чья же всё-таки Сашок "легенда"- Динамо, Анжи, Зенита или Фиорентины?..)))
karnager
karnager
вчера в 16:17
Вальбуэна для меня пацан, который повлиял на карьеру Бензема в сборной… Мерзкий пакостник
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:12
Самба и Мукунку вот настоящие легедны РПЛ. не то что ваш Кокорын
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:54
Вел бы себя прилично, стал бы легендой.
Capral
Capral
вчера в 15:47, ред.
протон.
Фернандес и Кураньи- такие же легенды ДИНАМО, как "легендарный" ст.Торпедо, который снесли, а новый не построили...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:34
Нигде, никогда, ни в одном издании, ни от кого я не слышал и не читал мнений по поводу сравнений его с этими футболистами. Приснилось Кокорину что ли; откуда этот бред ? Или сыграло роль его воспалённое воображение ? А если и сравнивали, то только манеру игры, технику и другие составляющие футбола. И какой, простите, идиот мог назвать Вальбуэну и Уилкшира легендами российского клуба ? Посмеет ли кто-то признаться в этом ?
протон
протон
вчера в 15:12
Вальбуэна был мозгом команды. Разгонял, навешивал, отдавал, забивал. Вот поэтому и оставил свой след в памяти болельщиков. Можно вообще ничего не забить и быть легендой, заслужить это звание преданностью клубу, отношению к своей работе, отношением к болельщикам. Из легионеров ближе всех это Фернандес и Кураньи. Вальбуэна точно не легенда. А Саша Кокорин лучше бы молчал честно говоря. А то и Спартаку предъявит, что в легенды не записали )))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Однозначно!!! Но и они не легенды, хотя, безусловно- достойнейшие футболисты!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:46
Это точно!!!
Capral
Capral
вчера в 14:45
БорЫсыч, а как там, наш "классный" тренер Калита? Вероятно, в твоем понимании- он тоже легенда...
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
А где Вы увидели памятники при жизни? Я только определил легенд из ныне здравствующих, (кроме Еврюжихина) только и всего.
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:34
теперь вижу, что мы поняли друг друга))))..и главное-не ставьте памятники (достойным) при жизни таковых....
112910415
112910415
вчера в 14:28
зря он заговорил, условно - досрочный киприот ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:25, ред.
А Коко русский?!). Кокорин. Ин. Не Ов. Ему больше однако на стену плача? Без обид, но в родословной надо бы покопаться). Там по любому, еврей, татарин и ещё немерено). Даже немец)).
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:21
Мой юный Друг- Вы совершенно правы, именно так и есть!!! Молодец!!!!!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:19
Как я уже говорил, на мой субъективный взгляд, все наши легенды закончились в конце 70-х. Из тех лет, однозначно, можно смело сказать, кто из 70-х, истинные легенды. Это- безусловно О.Долматов, А.Маховиков, М.Гершкович и Г.Еврюжихин!!! Аничкин? Пожалуй, тоже, но его карьера не удалась в полной мере... Популярных было много- А.Максименков, А.Петрушин, А.Минаев, А.Новиков, Н.Гонтарь, но- они не легенды.
В.Пильгуй, мог бы поправу называться легендой, но его голы в Ташкенте и Барселоне- не позволяют ему быть легендарным, даже при том, что он- приемник самого Л.И.Яшина...
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12
Да,настоящие легенды осталися,в прошлом извиняюся за повторения,но это золотые,и правильные слова сказанные вами!! Легенды,те люди,футболисты которые, в первые вывели советский клуб в финал еврокубка!!!! Вот,это,я понимаю легенды,но и само собой,великий Лев Яшин!!! А то ,что там 50 голов,так....фаршмак!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:09
по моему так-чей свитер в музее клуба-тот и ЛЕГЕНДА!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:08
у Киевского Динамо-легенд хватает!
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