«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и завоевал Кубок Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.
На 1-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 33-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с пенальти сравнял счет. На 51-й минуте Гюндоган оформил дубль, чем принес победу своей команде.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в своей истории и впервые с 2019 года.
Думаю что Пеп специально загрузил бандюгана, перед финалом ЛЧ, чтобы спутать карты Интеру. Не завидую я Индзаги, как играть против команды, у которой нет одного лидера, а есть 11 высококлассных игроков на поле??
Тем не менее не важно это тактическая установка загружать бандюгана голевыми пасами или нет, но респект бородатому (немцу), такое ощущение что переживает вторую молодость.
Поздравляю всех болельщиков МС с победой. Следующая остановка большой финал.
Думаю что Пеп специально загрузил бандюгана, перед финалом ЛЧ, чтобы спутать карты Интеру. Не завидую я Индзаги, как играть против команды, у которой нет одного лидера, а есть 11 высококлассных игроков на поле??
Тем не менее не важно это тактическая установка загружать бандюгана голевыми пасами или нет, но респект бородатому (немцу), такое ощущение что переживает вторую молодость.
Поздравляю всех болельщиков МС с победой. Следующая остановка большой финал.
Всё, что Сити добился в этом сезоне, они добивались и без Холанна. Зачем ему повышать зарплату? Может, Гюндогану повысить зарплату, чтобы он остался. Он реально тащит в важных матчах.
Всё, что Сити добился в этом сезоне, они добивались и без Холанна. Зачем ему повышать зарплату? Может, Гюндогану повысить зарплату, чтобы он остался. Он реально тащит в важных матчах.