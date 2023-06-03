«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и завоевал Кубок Англии

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вчера, 19:02

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.

На 1-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 33-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с пенальти сравнял счет. На 51-й минуте Гюндоган оформил дубль, чем принес победу своей команде.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в своей истории и впервые с 2019 года.