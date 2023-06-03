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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и завоевал Кубок Англии

вчера, 19:02
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.

На 1-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 33-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с пенальти сравнял счет. На 51-й минуте Гюндоган оформил дубль, чем принес победу своей команде.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в своей истории и впервые с 2019 года.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Кубка Англии
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Все комментарии
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:58
Тут я с тобой согласен, дружище. Главное - победа в финале ЛЧ! Удачи Сити!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
    myst5
    myst5
    вчера в 21:44
    Сити с победой . Юнайтед явно не соперник но молодец что навязал борьбу. А так наверное сити сильнейшая команда последних лет 20 ти
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:43
    С победой МС, закономерно по сути выиграли у МЮ.
    Удачи в финале ЛЧ, заслужили выиграть свой первый трофей.

    P.S. Турок хорош, один из лучших игроков МС этого сезона, с ним должны продлевать контракт, очень важный элемент в команде Пепа.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:33, ред.
    Ну как говорится у каждого есть свои минусы именно как человек. Нельзя судить людей по человеческим качествам не зная этих людей лично. ИМХО.
    А так надо признать факт, что появление тренера Гвардиолы и появления футболистов Роналду Месси в наше время, придало огромный толчок в развитии футбола и повысило интерес к футболу во всем мире. А это уже не мало. Гвардиола Гений шарлатан.
    Viduka
    Viduka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:06, ред.
    Похожую роль исполнял Жиру на ЧМ 2018:) Ни одного гола за турнир, даже ни одного удара в створ ворот, но колоссальный объем работы, свободные зоны для Мбаппе и Гризманна и, как итог, победа:)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:51, ред.
    Ман Сити победил оформили пока золотой дубль, теперь видать за требл примутся. Пожелаем им удачи, стать вторым клубом выигравшим три главных трофея.
    Elliada
    Elliada ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 20:40
    ОК! Спорить не буду. Главное победа в финале ЛЧ.
    allemz
    allemz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Ты снова говоришь сугубо только про голы, невзирая на остальные компоненты, а я предлагаю обратить внимание на неоценимую пользу, которую он приносит в комплексе, это всё отражается на поле, зримо. Он внёс большой вклад в победы над Баварией и Реалом. Было бы странно полагать, что форвард кто бы он ни был, придя в команду Гвардиолы будет отыгрывать роль классического забивалы :)
    Холанд на подыгрышах сколько пользы принес, это только 1/10 чего он делает на поле, он просто выполняет установки тренера, не плачет, а молча делает свое дело.
    Ты как никто другой должен это понимать, тем более ты более опытен в понимании игры Пепа, чем я
    Создатель kошмаров
    Создатель kошмаров
    вчера в 20:28, ред.
    Болею за все команды Хосепа Гвардиолы с 2008 года!!! Пришло время требла в самой крутой лиге!!! Вперед Сити!!! Лига Чемпионов ждет своего триумфатора!!!!
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    вчера в 20:26
    Угадайте персонаж?)
    Псж плохой, Месси хороший.
    Холанд плохой, побивший рекорд Апл всех времен, Гвардиола хороший.
    Роналду конечно плохой))
    Кто же это?))
    allemz
    allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 20:25
    Я тогда действительно зол был на него, недопустимо было для тренера его уровня лажать по-детски в ЛЧ из года в год, когда от него требовали результат, а после матчей говорит болельщикам "для меня ничего не поменялось, как и всегда лягу спать без напрягов".

    Сейчас команда под его руководством заметно преобразилась, я доволен его работой, но как человек он мне не симпатичен, но это второе дело. Нас больше интересует Гвардиола-тренер
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Абсолютно согласен. Одно дело купить игроков, а другое слепить из них команду.
    Всегда смеялся над хейтерами, которые говорят состав у пепа на миллиард. А на вопрос покажи мне хоть одного игрока в составе МС, кто пришел за ведомо звездой... Не вина пепа, если по первых, все продают в МС дорого своих игроков, зная что они платежеспособны. Во вторых не вина пепа если в его команде нет особенных, и игроки играют на ровных...

    Думаю Пеп на данный момент самый лучший, а МС за столько лет футбола на высоком уровне, вполне заслужили, да именно заслужили победу в ЛЧ.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:15
    Гюндоган в этом сезоне
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Скажу от себя. Гвардиола заставил меня по другому смотреть на футбол, влюбить в эту игру еще сильнее. Да, бывают неудачные матчи, как например финал ЛЧ с Челси, но это часть футбола. Даже если бы Манчестер Сити упустили бы АПЛ, кубок Англии и ЛЧ в этом сезоне, я бы 100% хотел, чтобы Гвардиола остался в команде. Я не видел футбола лучше, чем показывала Барселона Гвардиола, и показывает Манчестер Сити Гвардиолы.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 20:00
    Ну что, теперь остался последний титул в этом сезоне, Лига Чемпионов.
    Elliada
    Elliada ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 19:57
    Даже если Сити не выиграет ЛЧ (не дай Бог), Пеп должен остаться. Сити не ПСЖ или Бавария, где можно поставить любого тренера и они выиграют чемпионат. Без Гвардиолы Сити развалится. Не думаю, что кто-то еще сможет также выигрывать с Сити, как Пеп.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:54
    После того как сити проиграл Челси финал ЛЧ, долгое время у тебя на аватарке стоял перечеркнутый шарлатан. Так вот, ты поставишь на аватарку фото лысого только с зелёной галочкой??

    Я это к чему. Ты тогда реально хотел его ухода. Твое мнение поменялось?
    Elliada
    Elliada ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Есть такое дело. Все вокруг говорят, что Холанн тащит МС, как будто до его перехода Сити был никем и ничего не добивался. Как я уже сказал, Сити и до Холанна выигрывал все внутренние трофеи и был в финале и полуфинале ЛЧ. Сейчас, как раз момент, чтобы Холанн мог доказать всем, что он усилил Сити, а он попросту теряется на поле в важных встречах. Как после этого реагировать? Его последний шанс доказать - это забить в финале и выиграть для Сити ЛЧ. Это единственный рубеж, который не покорялся Сити до его прихода. Если Холанн опять будет незаметен, а победу добудут другие, то зачем он нужен? Получается он Сити ничего не дал, но получил рекорды, жирный контракт и награды, включая ЗМ. Это справедливо?
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:46
    Немного согласен с тобой. Но мы не знаем конкретную установку пера в раздевалке. Кроме того для первого сезона он отыграл не плохо. Давай посмотрим дальше. Молодой ведь парень. Вполне возможно что с опытом станет супербомбардиром.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 19:44
    Заслуженно, Юнайтед смотрелся средненько. Удачи Сити в игре против Интера)
    allemz
    allemz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Я кстати феномен твоих выпадов на Холанда обнаружил в период, когда Холанда называли чуть ли не творцом нынешнего прорыва в игре и как норвежец преобразил игру Сити. Ты естественно как фанат Пепа не мог принять это и помню, ты топил за то, что и без него хорошо играли, ничего не поменялось. Причем в пабликах фанатов Сити (где немало фанатов Пепа) этот тренд был в хит-параде мыслей большинства.
    Это не солидно, конечно. И в корне эмоциональный довод, не согласующийся с реальностью.

    Надеюсь, ты не желаешь повтора прошлогодней игры в ЛЧ с Марезом, где алжирец обстучал штангу Куртуа тысячу раз?
    Elliada
    Elliada ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Не нужно переоценивать Холанна. Он хороший бомбардир, но не ключевой игрок. Посмотри на Боруссию. За них он тоже много забивал и что? Он ушел, а БД забила столько же, а очков в чемпионате набрали больше, чем с Холанном. И даже могли выиграть Бундеслигу. А с ним они даже близко не были близки к титулу.

    Сити и без Холанна был хорош. Не нужно его сильно восхвалять. Меня раздражает, что он не делает свою работу в важных встречах. Его не ради набивания статистики покупали. Как я уже сказал, если не забьет в финале ЛЧ, пусть катится в Реал. Сити ничего не потеряет. Пассажирам не место в лучшем клубе мира.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:39, ред.
    А теперь перечитай всё что ты написал и глянь на на МЮ, статут имя, но всегда есть одно НО, есть всегда пробоина в Титанике, , найди её и кубок в руках!!! Как бы статус не обязывал, но голы это всегда ошибке, первый гол на 1-1 минуте ,сегодняшний говорит вам
    simon_3d
    simon_3d ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 19:38
    А Интер не прибавил? В последних 11 матчах 10 побед при одном поражении. У Португалии в 2016 на Евро была тоже простейшая сетка и одни ничьи. Итог финала мы помним. Я не спорю, что Сити явный фаворит, но МЮ сильнее Интера…это глупо утверждать хотя бы потому, что команды играют в разных чемпионатах и еврокубках в этом сезоне и давно не встречались друг с другом,
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 19:38
    Надеюсь полоса белого цвета для МС закончилась. Интер - верим!
    Elliada
    Elliada ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Я был согласен на оправдание, что Холанн отвлекает защитников и дает другим шанс забить, но так было в апреле. Уже который матч он не забивает, при чем моменты есть. Например, выход 1 на 1 в матче с Реалом. Хватит оправданий. Человек получает одну из самых высоких зарплат в АПЛ, претендент на ЗМ, если не в таких матчах он должен доказывать, то в каких???

    Всё, что Сити добился в этом сезоне, они добивались и без Холанна. Зачем ему повышать зарплату? Может, Гюндогану повысить зарплату, чтобы он остался. Он реально тащит в важных матчах.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Мне кажется у холанда пока что задача выключать защитников соперника. МС кровь из носу нужен кубок ЛЧ. Как только завоюют, с плеч упадет груз проклятия и команда заиграет ещё сильнее, ещё увереннее, ещё красивее... Вот тогда будет воля у холанда... Будет оформлять пентатрики))
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 19:33
    Все по делу,теперь ушастого забрать осталось!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 19:27
    Ура! Поздравляю Манчестер Сити с очередным трофеем! Абслолютно заслуженно!
    Гость
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