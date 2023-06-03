ЦСКА разгромил «Ростов», Чалов оформил дубль

ЦСКА обыграл «Ростов» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.
На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 17-й минуте нападающий «армейцев» Федор Чалов реализовал пенальти. На 25-й минуте защитник Виллиан довёл счёт до разгромного. На 33-й минуте Чалов оформил дубль. На 78-й минуте гол забил защитник «Ростова» Евгений Чернов.
ЦСКА закончил сезон на 2-м месте (58 очков), «Ростов» — на 4-м месте (53 очка).
Хороший результат для первого сезона тренерского штаба Федотова.
Хороший результат для первого сезона тренерского штаба Федотова.
Аватарка была тоже Вагнер но в полный рост, так?
Аватарка была тоже Вагнер но в полный рост, так?
Раньше то как звали здесь?)
Раньше то как звали здесь?)
А твоего "боления" с 1951 года, как факта не знал, теперь ранжирование понятно!
Не знаю почему, но мне приятно это узнать, ещё одним футбольным патриархом стало больше!
А твоего "боления" с 1951 года, как факта не знал, теперь ранжирование понятно!
Не знаю почему, но мне приятно это узнать, ещё одним футбольным патриархом стало больше!
Просто у нас с Олегом было персональное общение.
Будь здрав старожил Анатолий.
Просто у нас с Олегом было персональное общение.
Будь здрав старожил Анатолий.
Готовим зал соккеровской славы, все на пере!))
Готовим зал соккеровской славы, все на пере!))
Всех благ и Вам!
Всех благ и Вам!
Будь здрав Олег.
Будь здрав Олег.
Поздравляю Вас, как старейшину армейского цеха - персонально!
Поздравляю Вас, как старейшину армейского цеха - персонально!
Болельщиков ЦСКА с серебряной победой !
Герои матча Чалов и Роша,
Болельщиков ЦСКА с серебряной победой !
Герои матча Чалов и Роша,