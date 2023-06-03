ЦСКА разгромил «Ростов», Чалов оформил дубль

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вчера, 18:56

ЦСКА обыграл «Ростов» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ .

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 17-й минуте нападающий «армейцев» Федор Чалов реализовал пенальти. На 25-й минуте защитник Виллиан довёл счёт до разгромного. На 33-й минуте Чалов оформил дубль. На 78-й минуте гол забил защитник «Ростова» Евгений Чернов.