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ЦСКА разгромил «Ростов», Чалов оформил дубль

вчера, 18:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

ЦСКА обыграл «Ростов» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 17-й минуте нападающий «армейцев» Федор Чалов реализовал пенальти. На 25-й минуте защитник Виллиан довёл счёт до разгромного. На 33-й минуте Чалов оформил дубль. На 78-й минуте гол забил защитник «Ростова» Евгений Чернов.

ЦСКА закончил сезон на 2-м месте (58 очков), «Ростов» — на 4-м месте (53 очка).

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 22:34
ЦСКА молодцы!!!
Хороший результат для первого сезона тренерского штаба Федотова.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11
Баны у всех были, тогда атмосфера была такая...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Спасибо!
Аватарка была тоже Вагнер но в полный рост, так?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:59
Самое первое имя было Vagner Lave, а второе Ваня лучший ( это прозвище Вагнера)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:32
Это меняет дело, так может мы старые "друзья"?))
Раньше то как звали здесь?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Я провел интернет в августе 2006 г, а в ноябре 2006 г зарегистрировался на soccrr. ru Вначале не вылезал из банов, не мог привыкнуть к порядком, спорил с админами. Даа раза менял name, а на третий раз стал под своим настоящим именем. Вот такое досье. Потом был еще параллельно бомбаржир, но соккер лучше
Viollator
Viollator
вчера в 20:17
В Калеве новый трендель
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:07
Я вообще Эдуард Григорьевич, общение с Вами считаю самым приятным на этом сайте. И ваш подарок вы видите. Кстати я помню ваши две предыдущие аватарки. На одной из них был Дед Мороз. Было дело?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:48
С заслуженной победой всех армейцев....Браво ЦСКА оставили спартак на третьем месте....не пошла им в прок левая победа в дерби....Справедливость восторжествовала,🤗
pomor45
pomor45
вчера в 19:38
Чалову в антисборной 29 тура очень не понравилось.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:34
Да, об этом и я упомянул!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Я имел ввиду его присутствие на соккере!
А твоего "боления" с 1951 года, как факта не знал, теперь ранжирование понятно!
Не знаю почему, но мне приятно это узнать, ещё одним футбольным патриархом стало больше!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:32
Уж тебя Дружище проигнорировать НЕЛЬЗЯ.
Просто у нас с Олегом было персональное общение.
Будь здрав старожил Анатолий.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:30
Ни в коем разе!)

Готовим зал соккеровской славы, все на пере!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:29
Олег, ты меня извини, но я первый раз был на игре ЦСКА в 1951 г. на знаменитом матче Команда г. Калинина - ЦДКА. Пацаном отец взял. Так что по стажу боления за ЦСКА я примерно на 5 лет обошел Эдуарда Григорьевича, своего однополчанина. Он об этом знает кстати.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:28
Спасибо "Дед"!

Всех благ и Вам!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:27
Я прошу прощения Эдуард Григорьевич, что вы игнорируете реального старожила этого сайта.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Поздравлю армейцев с заслуженным серебром!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:22
Благодарствую. Мы с тобой старожилы этого сайта.
Будь здрав Олег.
isamsn
isamsn
вчера в 19:21, ред.
С победой и серебром!!! Играли хорошо и уверено. Федотову на заметку: Появление Антона на поле к удаче не приводит, а только к куче бездарно потерянных голевых моментов...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:19
Эдуард Григорьевич!

Поздравляю Вас, как старейшину армейского цеха - персонально!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:18
Всех болельщиков ЦСКА поздравляю с заслуженными серебряными медалями!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:09
ВВФ со вторым СЕРЕБРОМ !
Болельщиков ЦСКА с серебряной победой !
Герои матча Чалов и Роша,
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 19:04
Спасибо парням из Ростова за сезон! Медали были рядом, но армейцы сегодня были сильнее.
cska1948
cska1948
вчера в 19:03
Всех красно-синих поздравляю с СЕРЕБРОМ!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:03
С победой ЦСКА.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:58
Мы ЦСКА ! Мы Победили!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:57
Абсолютно предполагаемый результат.
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