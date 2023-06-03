«Локомотив» одержал победу над «Торпедо»

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вчера, 18:57

«Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ .

На 50-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян. На 57-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество хозяев поля. На 60-й минуте хавбек «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти. На 65-й минуте нападающий «Торпедо» Илья Стефанович отыграл один гол, однако на 73-й минуте Вильсон Изидор отправил третий мяч в ворота гостей.

«Локомотив» закончил сезон на 8-м месте (45 очков), «Торпедо» — на 16-м месте (13 очков).