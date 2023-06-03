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«Локомотив» одержал победу над «Торпедо»

вчера, 18:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ.

На 50-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян. На 57-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество хозяев поля. На 60-й минуте хавбек «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти. На 65-й минуте нападающий «Торпедо» Илья Стефанович отыграл один гол, однако на 73-й минуте Вильсон Изидор отправил третий мяч в ворота гостей.

«Локомотив» закончил сезон на 8-м месте (45 очков), «Торпедо» — на 16-м месте (13 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Локо с победой, хоть и немцы пытались уничтожить Локо, но Локомотив, все же выбоался из болота, ждем следующий сезон
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:31
С победой, Паровозы! Абсолютно валидольный сезон окончен. Мы вошли в первую восьмёрку. После того, что учудило рук-во с командой, 8е место это для этого сезона нормально. С оптимизмом смотрю в след.сезон, пора выходить из депо. Единственно что напрягает в последних матчах - отвратительные первые таймы. Ребяты! Так дело не пойдёт. Надо что-то делать. Всем удачи!
ЛОКО ВПЕРЁД!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:03
Стоило только "эффективных" манагеров убрать и Локо сразу выбрался из болота.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:01
Локо на ходу, а Торпедо в бреду!
Но гол престижа сотворили.
Удачи Торпедо!
Будем надеяться, что на следующий год и паровозики дадут пару под зад Зениту и коням!))
Гость
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