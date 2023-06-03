«Динамо» разгромно проиграло «Оренбургу»

«Оренбург» обыграл «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте Лукас Вера довел счет до разгромного.
«Оренбург» закончил сезон на 7-м месте (46 очков), «Динамо» — на 9-м месте (45 очков).
Я понимаю, что Алпатов копирует палача Герты, но должно же быть и элементарное понимание, что в такую жару- прессинговать- недопустимо, особенно, если команда неготова к такому футболу!
Многие требовали Тюкавина в старте на постоянной основе! Ну и? Много от него пользы в старте? Он, точно еще не лидер атак команды, а решение Йокановича выставлять его на замене- было абсолютно правильным.
Я понимаю, что Алпатов копирует палача Герты, но должно же быть и элементарное понимание, что в такую жару- прессинговать- недопустимо, особенно, если команда неготова к такому футболу!
Многие требовали Тюкавина в старте на постоянной основе! Ну и? Много от него пользы в старте? Он, точно еще не лидер атак команды, а решение Йокановича выставлять его на замене- было абсолютно правильным.
Слушай, я не знал, что ты читаешь чужие мысли!
Слушай, я не знал, что ты читаешь чужие мысли!
Твои сочинения давно уже состоят из трёх одних и тех же частей:
-Негодяй Шварц;
-Несчастный кинутый Йоканович;
-Я крутышка.
Можешь хоть всю ветку этим закидать- на ответы не расчитывай)
Твои сочинения давно уже состоят из трёх одних и тех же частей:
-Негодяй Шварц;
-Несчастный кинутый Йоканович;
-Я крутышка.
Можешь хоть всю ветку этим закидать- на ответы не расчитывай)
Команда разложена? Согласен, у шварца разложения не было- он сразу прикончил команду, весной. Он ваще, мастак на эти дела- сначала несчастный Майнц, затем ДИНАМО, ну и Герта, как грится- полный фраерский набор.
Команда разложена? Согласен, у шварца разложения не было- он сразу прикончил команду, весной. Он ваще, мастак на эти дела- сначала несчастный Майнц, затем ДИНАМО, ну и Герта, как грится- полный фраерский набор.
Но не тут-то было.
К матчу подошли в сильно усечённом составе, так что усиливать игру на жаре
и искусственной поверхности было практически некем.
Федя прикололся круче всех: продлил на днях контракт и- сблызнул в лазарет)))
Той же тропой "в медпункт" отправились Макаров, Грулёв, Гагнидзе, Лесовой..
Даже Парш, хоть и вышедший на поле, оказался растренирован и равнодушен, вот уж от кого трудно было ожидать подобного.
Такое состояние добросовестного и дисциплинированного Паршивлюка- однозначный показатель глубокой прострации команды в целом.
Она растрёпана, демотивирована, нередко в ходе матча расконцентрируется, иногда беспричинно, потом долго собирается.
Темп игры низок, скорость принятия решений на уровне пердива, причём
во всех линиях.
Всё это вполне естественный финал убитой весны.
Принципиально развернуть ситуацию в последних трёх турах Алпатову- человеку в данный момент случайному в роли ГТ- было, пожалуй, не под силу, да и турнирная мотивация отсутствовала.
И вообще, вылечить команду после такого разложения, медленного и печального, за пару дней не выйдет.
Хорошо хоть сезон закруглился.
В межсезонку придётся попахать, только бы с новым тренером не промазать.
Иначе сложившийся кризис может стать хроническим, и тогда последствия будут потяжелее, чем 9-е место..
Ждём новостей.
Но не тут-то было.
К матчу подошли в сильно усечённом составе, так что усиливать игру на жаре
и искусственной поверхности было практически некем.
Федя прикололся круче всех: продлил на днях контракт и- сблызнул в лазарет)))
Той же тропой "в медпункт" отправились Макаров, Грулёв, Гагнидзе, Лесовой..
Даже Парш, хоть и вышедший на поле, оказался растренирован и равнодушен, вот уж от кого трудно было ожидать подобного.
Такое состояние добросовестного и дисциплинированного Паршивлюка- однозначный показатель глубокой прострации команды в целом.
Она растрёпана, демотивирована, нередко в ходе матча расконцентрируется, иногда беспричинно, потом долго собирается.
Темп игры низок, скорость принятия решений на уровне пердива, причём
во всех линиях.
Всё это вполне естественный финал убитой весны.
Принципиально развернуть ситуацию в последних трёх турах Алпатову- человеку в данный момент случайному в роли ГТ- было, пожалуй, не под силу, да и турнирная мотивация отсутствовала.
И вообще, вылечить команду после такого разложения, медленного и печального, за пару дней не выйдет.
Хорошо хоть сезон закруглился.
В межсезонку придётся попахать, только бы с новым тренером не промазать.
Иначе сложившийся кризис может стать хроническим, и тогда последствия будут потяжелее, чем 9-е место..
Ждём новостей.
Похвалю защитников "Оренбурга". Они не давали себя обыгрывать, выигрывали единоборства, блокировали удары. Нападающие "Динамо" как будто специально не хотели забивать. В свою очередь атакующие игроки "Оренбурга" переигрывали защитников "Динамо".
Всех поздравляю с окончанием сезона. Для Оренбурга самый успешный сезон в истории клуба!
Похвалю защитников "Оренбурга". Они не давали себя обыгрывать, выигрывали единоборства, блокировали удары. Нападающие "Динамо" как будто специально не хотели забивать. В свою очередь атакующие игроки "Оренбурга" переигрывали защитников "Динамо".
Всех поздравляю с окончанием сезона. Для Оренбурга самый успешный сезон в истории клуба!