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«Динамо» разгромно проиграло «Оренбургу»

вчера, 18:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте Лукас Вера довел счет до разгромного.

«Оренбург» закончил сезон на 7-м месте (46 очков), «Динамо» — на 9-м месте (45 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 09:00, ред.
Если вы внимательно смотрели футбол, должны были видеть, что второй матч подряд , Динамо прессингует весь 1й тайм, а во 2м валится от усталости и проигрывает игру. Футбол шварца в самом омерзительном его виде.
Я понимаю, что Алпатов копирует палача Герты, но должно же быть и элементарное понимание, что в такую жару- прессинговать- недопустимо, особенно, если команда неготова к такому футболу!
Многие требовали Тюкавина в старте на постоянной основе! Ну и? Много от него пользы в старте? Он, точно еще не лидер атак команды, а решение Йокановича выставлять его на замене- было абсолютно правильным.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:46
Ничего странного не вижу- ведь именно при Йокановиче команда набирала очки с московскими командами. Правильно сказал Скопинцев: "Мы- чемпионы Москвы! Когда такое было"!?
Capral
Capral
сегодня в 00:11
-Я крутышка.
Слушай, я не знал, что ты читаешь чужие мысли!
баск
баск
сегодня в 00:02
    Capral
    Capral
    вчера в 23:48
    Алпатов случайный человек? Ну тогда вопрос: а кто, этого случайного человека, после себя, оставил в качестве наместника? Правильно- могильщик Герты. В таком случае- к кому претензии? Кто в трех последних матчах крутил дворовой антифутбол шварца? Тот же Алпатов. Семь мячей в двух играх получить- это конечно, надо было постараться, такого, даже у Славиши не было. Зато было у шварца. Так что, приемственность поколений, как грится- впечатляет.

    Команда разложена? Согласен, у шварца разложения не было- он сразу прикончил команду, весной. Он ваще, мастак на эти дела- сначала несчастный Майнц, затем ДИНАМО, ну и Герта, как грится- полный фраерский набор.
    баск
    баск
    вчера в 23:31
    Могли бы уж хотя бы заключительный матч сезона, тем более носящий характер полутоварняка, отыграть в удовольствие..
    Но не тут-то было.

    К матчу подошли в сильно усечённом составе, так что усиливать игру на жаре
    и искусственной поверхности было практически некем.
    Федя прикололся круче всех: продлил на днях контракт и- сблызнул в лазарет)))

    Той же тропой "в медпункт" отправились Макаров, Грулёв, Гагнидзе, Лесовой..
    Даже Парш, хоть и вышедший на поле, оказался растренирован и равнодушен, вот уж от кого трудно было ожидать подобного.
    Такое состояние добросовестного и дисциплинированного Паршивлюка- однозначный показатель глубокой прострации команды в целом.

    Она растрёпана, демотивирована, нередко в ходе матча расконцентрируется, иногда беспричинно, потом долго собирается.
    Темп игры низок, скорость принятия решений на уровне пердива, причём
    во всех линиях.
    Всё это вполне естественный финал убитой весны.

    Принципиально развернуть ситуацию в последних трёх турах Алпатову- человеку в данный момент случайному в роли ГТ- было, пожалуй, не под силу, да и турнирная мотивация отсутствовала.
    И вообще, вылечить команду после такого разложения, медленного и печального, за пару дней не выйдет.
    Хорошо хоть сезон закруглился.

    В межсезонку придётся попахать, только бы с новым тренером не промазать.
    Иначе сложившийся кризис может стать хроническим, и тогда последствия будут потяжелее, чем 9-е место..

    Ждём новостей.
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 22:09
    Алпат упустил большую динамовсуую корону. А ведь могли короновать в случае побед в трëх матчах.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:00
    Странно, но Динамо среди московских команд по играм между собой чемпион Москвы.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:56
    По рисунку это была равная игра. Обе команды очень легко доходили до штрафной соперника. Разница была только в качестве игры в штрафной.
    Похвалю защитников "Оренбурга". Они не давали себя обыгрывать, выигрывали единоборства, блокировали удары. Нападающие "Динамо" как будто специально не хотели забивать. В свою очередь атакующие игроки "Оренбурга" переигрывали защитников "Динамо".
    Всех поздравляю с окончанием сезона. Для Оренбурга самый успешный сезон в истории клуба!
    6wj6efz2b53q
    6wj6efz2b53q
    вчера в 19:38
    Ужасно позорно так завершать сезон.
    7ehvfh87m3y6
    7ehvfh87m3y6
    вчера в 19:01
    Динамо просто прет.
    Vadik
    Vadik
    вчера в 18:56
    Динамики какие-то мёртвые были... Очень больно было смотреть.
    Гость
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