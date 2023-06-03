«Динамо» разгромно проиграло «Оренбургу»

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вчера, 18:55

«Оренбург» обыграл «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ .

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте Лукас Вера довел счет до разгромного.

«Оренбург» закончил сезон на 7-м месте (46 очков), «Динамо» — на 9-м месте (45 очков).