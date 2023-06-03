«Зенит» обыграл «Факел» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 84-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
«Зенит» закончил сезон на 1-м месте (70 очков), «Факел» — на 14-м месте (30 очков).
«Зенит» обыграл «Факел» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 84-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
«Зенит» закончил сезон на 1-м месте (70 очков), «Факел» — на 14-м месте (30 очков).
Жаль, что Факел попал в стыки, но уверен он пройдет это испытание!
Жаль, что Факел попал в стыки, но уверен он пройдет это испытание!
И, тем не менее, Факел разогрелся в завершении сезона и в стыках должен показать всю прелесть "ядрёного кабана"!
И, тем не менее, Факел разогрелся в завершении сезона и в стыках должен показать всю прелесть "ядрёного кабана"!