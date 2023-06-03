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«Зенит» обыграл «Факел»

вчера, 18:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Зенит» обыграл «Факел» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 84-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

«Зенит» закончил сезон на 1-м месте (70 очков), «Факел» — на 14-м месте (30 очков).

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Все комментарии
An Jo
An Jo
вчера в 20:17
А что не обсуждают, что на матче в Питере "случайным" образом отказало приложение ФанУйди и все кто хотел и не хотел пришли на последний матч тура? Совпадение? Не думаю. (С)
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:21
Приветствую "старого знакомого"!

Жаль, что Факел попал в стыки, но уверен он пройдет это испытание!
particular
particular
вчера в 19:09
... что привело к нежелательной рокировочке...
И, тем не менее, Факел разогрелся в завершении сезона и в стыках должен показать всю прелесть "ядрёного кабана"!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:07
Зенит чемпион
1580556558
1580556558
вчера в 19:04
Факел будет играть с Енисеем. Самый нехороший для меня расклад из всех возможных. Болею за обе команды и одна из них вылетит из РПЛ. Ну объективно Крылья сильнее и Факела и НН, так что заслуженно миновали стыки. А НН останется в РПЛ однозначно, не зря же их Пари назвали в честь букмекера.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:58
Следовало этого ожидать, будем надеяться , что стыки Факел выиграет.
Гость
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