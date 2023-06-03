«Краснодар» ушёл от поражения в матче с «Ахматом»

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вчера, 19:02

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 30-го тура РПЛ .

На 67-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 70-й минуте игрок «Ахмата» Владислав Камилов сравнял счет. На 78-й минуте Илья Олейников вывел «Ахмат» вперед. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнял счет.

«Ахмат» закончил сезон на 5-м месте (50 очков), «Краснодар» — на 6-м месте (48 очков).