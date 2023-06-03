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«Краснодар» ушёл от поражения в матче с «Ахматом»

вчера, 19:02
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 30-го тура РПЛ.

На 67-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 70-й минуте игрок «Ахмата» Владислав Камилов сравнял счет. На 78-й минуте Илья Олейников вывел «Ахмат» вперед. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнял счет.

«Ахмат» закончил сезон на 5-м месте (50 очков), «Краснодар» — на 6-м месте (48 очков).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:21, ред.
С назначением штрафного, после которого был забит гол в ворота Ахмата, судья допустил ошибку, игрок Краснодара картинно упал. На повторе было видно, что контакта не было. Такие вот штучки из средневековья сохранились только в РПЛ…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:25
Это точно. Сафонов сейчас больше сосредоточен на своей внешности, чем на игре. Он никогда не отличался хорошей игрой ногами и пока все также.
Hamman
Hamman
вчера в 19:13
Так 1-1 или 2-2 всё-таки?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:09
Как меня в последнее время раздражают Петров и Сафонов.

Петров играет не на уровне, а сегодня я бы назвал его антигероем недели. по сути автогол, после удара Олейникова мяч сменил траекторию в угол ворот. Но записали на бьющего, ладно, это их дело. Много ошибался, не доигрывал эпизоды до конца, я б с ним разрывал контракт после такой игры. Выкинуть его как Газинского, вон тот же Урал пропылесосит ненужное.

Мотя Сафонов стал заигрываться, вся РПЛ уже знает как заставить его ошибиться на выходе, только вот Мотя упорно не хочет менять стиль паса и игры в целом. Первый гол его вина и только его. выбей мяч в касание и ничего бы не было, но "НЕЕЕТ, ЭТО НЕ ПУТЬ САМУРАЯ. Пожалуй, я придержу мяч. Отпущу его подальше, ниче ж не будет". И после трех последних игр Моти я бы его на месте европейских клубов бы не рассматривал. Я бы его в сборную даже не рассматривал на лето-осень.

Ахмат, с рекордами вас, и по очкам, и по голам, и по позиции.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Ни Краснодару, ни Ахмату рвать тельняшку смысла не было, особенно быкам!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:07
Сафонов, конечно, начудил…
cska1948
cska1948
вчера в 19:07
И что это за бред?
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