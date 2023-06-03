«Краснодар» ушёл от поражения в матче с «Ахматом»

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 30-го тура РПЛ.
На 67-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 70-й минуте игрок «Ахмата» Владислав Камилов сравнял счет. На 78-й минуте Илья Олейников вывел «Ахмат» вперед. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнял счет.
«Ахмат» закончил сезон на 5-м месте (50 очков), «Краснодар» — на 6-м месте (48 очков).
Петров играет не на уровне, а сегодня я бы назвал его антигероем недели. по сути автогол, после удара Олейникова мяч сменил траекторию в угол ворот. Но записали на бьющего, ладно, это их дело. Много ошибался, не доигрывал эпизоды до конца, я б с ним разрывал контракт после такой игры. Выкинуть его как Газинского, вон тот же Урал пропылесосит ненужное.
Мотя Сафонов стал заигрываться, вся РПЛ уже знает как заставить его ошибиться на выходе, только вот Мотя упорно не хочет менять стиль паса и игры в целом. Первый гол его вина и только его. выбей мяч в касание и ничего бы не было, но "НЕЕЕТ, ЭТО НЕ ПУТЬ САМУРАЯ. Пожалуй, я придержу мяч. Отпущу его подальше, ниче ж не будет". И после трех последних игр Моти я бы его на месте европейских клубов бы не рассматривал. Я бы его в сборную даже не рассматривал на лето-осень.
Ахмат, с рекордами вас, и по очкам, и по голам, и по позиции.
Петров играет не на уровне, а сегодня я бы назвал его антигероем недели. по сути автогол, после удара Олейникова мяч сменил траекторию в угол ворот. Но записали на бьющего, ладно, это их дело. Много ошибался, не доигрывал эпизоды до конца, я б с ним разрывал контракт после такой игры. Выкинуть его как Газинского, вон тот же Урал пропылесосит ненужное.
Мотя Сафонов стал заигрываться, вся РПЛ уже знает как заставить его ошибиться на выходе, только вот Мотя упорно не хочет менять стиль паса и игры в целом. Первый гол его вина и только его. выбей мяч в касание и ничего бы не было, но "НЕЕЕТ, ЭТО НЕ ПУТЬ САМУРАЯ. Пожалуй, я придержу мяч. Отпущу его подальше, ниче ж не будет". И после трех последних игр Моти я бы его на месте европейских клубов бы не рассматривал. Я бы его в сборную даже не рассматривал на лето-осень.
Ахмат, с рекордами вас, и по очкам, и по голам, и по позиции.