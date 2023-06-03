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«Спартак» проиграл «Крыльям Советов», Промес не забил пенальти

вчера, 19:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 65-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес не реализовал пенальти.

«Крылья Советов» закончили сезон на 12-м месте (32 очка), «Спартак» — на 3-м месте (54 очка).

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Все комментарии
Клирик
Клирик ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:53
Кстати, это нормально, если похвала не превращается в перечисление мифических за и против.
blitz
blitz
вчера в 22:36
Крылья Советов сегодня заслужили победу, им она была важнее.
Сп62
Сп62
вчера в 22:19
Всё нормально. Сегодня бронза, завтра начнём борьбу заново. Чтобы не говорили, а игра Спартака смотрится и привлекает зрителей. Был бы Соболев на финише, был бы другой результат. Укрепить оборону центральным защитником, укрепить нервы Александру и можно уверенно смотреть в будущее.
kmm58v8wte6x
kmm58v8wte6x
вчера в 21:55
Нужен опять новый тренер для великого распила.
True Story
True Story
вчера в 21:31
Крылья молодцы, а уголовник снова показал, что годен только в чемпионат фк Бутырка
trudogolik
trudogolik
вчера в 21:05
Нет у Спартака спортивных принципов, Зенит тоже мог слить Факелу легко, тк нет уже никаких спортивных задач, но это портит игроков и это делать нельзя, а Спартак, похоже, слил Крыльям игру и за это в будущем поплатится, поскольку у игроков в голове засядет, что можно расслабиться, когда игра не имеет уже значения.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Михаил Полунин (раскрыть)
вчера в 20:44
ВОТ! Здравое суждение.И руководит хрен знает как,и ведёт себя как капризный пацан.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 20:42
...а Абаскалю-ПРЕМИЮ???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:42
После 32-й минуты матча ЦСКА-"Ростов"все иные возможные результаты матча "Спартака" не имели никакого значения для определения итоговых мест.Это имело значение для КС,и они сделали необходимое.Остальное-лично-командные переживания поклонников "Спартака".Кстати,а Абаскаль опять слинял в подтрибунку после матча,как истинный "англичанин"???
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:56
на Чалове сегодня пенальти был? после которого ростов развалился
1viking17
1viking17
вчера в 19:55
С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!! МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 19:54, ред.
благодаря победе в дерби сегодня Спартак выйграл ржавую медаль, мог брать серебро, но как часто бывает с нами обыграть в последних турах Нижний Новгород и Самару мы не смогли...Хлусевичу, Денисову и Зобнину вместо отпуска стоит месяц поиграть в пляжный футбол, Роману пора заканчивать вести игру команды, задача Зобнина разрушать в опорной зоне созедательные действия соперника, а не бежать вперёд с мячом и раз за разом упираться в защитников оппонента. в таких играх проверяется чемпионский характер ( достаточно вспомнить лузеров из Дортмунда), а его нет и близко.посмотрим теперь какие трансферы сделает клуб этим летом и сразу станет ясно амбиции лукойла ( за 2-3 место состав уже у нас есть, чтобы бороться с зенитом нужно как минимум усиление по одной позиции в каждой линии и главное приобрести плеймейкера, на " созидателя " Зобнина больно смотреть) ещё в межсезонье стоит сделать упор на розыгрыш штрафных и угловых. футболисты у нас в целом стали рослые, а вот отдачи от этого не видно от слова совсем ( если не считать гол Соболева ростову, который как теперь окозалось принёс нам бронзу, а ростову четвёртое место) ну и конечно нужно упростить получение Fan ID. в последнее время людей на стадионах прибавилось, а хотелось бы чтобы арены заполнялись хотя бы на 50%. фанатам давно пора понять, что паспорт болельщика теперь навсегда и стоит пойти на уступки и вернуться на стадионы. чемпионат у нас в целом интересный, кубок России теперь как минимум не баласт и новая его форма проведения себя оправдала. совсем скоро узнаем нового обладателя кубка. ждём новое первенство, в стыках надеюсь сюрпризов не случится и родина с енисеем отправятся обратно в фнл. с возвращением в вышку балтику и рубин.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:52
Справедливость восторжествовала....это не левые пенальти в дерби с ЦСКА забивать....
112910415
112910415
вчера в 19:44
Бронза
Не провал
Это сдержанно радует
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 19:41
Всех красно белых с бронзой. Не унывать,Абаскаля оставить на второй сезон и ждём побед тогда. В следующем сезоне поднимемся выше ещё.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 19:40
Тренер - отстой. Тасовать команду, как колоду - верх неприличия и непрофессионализма.
Оборона - дырища.
Полузащита с белым хохолком в центре поля - смешно и грустно, а в целом - никак.
Атака - как пойдет.
Сезон - неудачный.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36
Всех Красно-Белых с бронзовыми медалями!
Надежд!
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:34
Рыжего оставлять на 2й. сезон.
Egorium23
Egorium23
вчера в 19:33
    СправедливыйЗритель
    СправедливыйЗритель
    вчера в 19:29, ред.
    Не удивлюсь если Спартак чемпион по назначенным пенальти в их пользу. Крылья Советов молодцы, с победой!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:24
      pomor45
      pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 19:21
      Преданный болельщик всегда найдёт за что похвалить свою команду.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 19:18
      Позорники...не достойны даже бронзы
      cska1948
      cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 19:17
      Олег, спасибо! Ну, а тебя поздравляю с бронзой!
      Petergoff
      Petergoff
      вчера в 19:16
      Крылья Красавцы!!!!!! Вперёд, вперёд ЗБС!!!!!!!!!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      вчера в 19:16
      И Вас "Красно синий" с серебром, заработали!
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      вчера в 19:16
      В следующем сезоне, Крылья отдадут Спартаку 6 очков. Могу спорить.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 19:15
      Поздравляю тебя Володя с серебром!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:15
      Поздравляю с серебром!

      Он примеряет в мыслях наверное российского гражданство...
      Александр V
      Александр V
      вчера в 19:15
      Ну вы блин даете о_О.
      Гость
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