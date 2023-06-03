«Спартак» проиграл «Крыльям Советов», Промес не забил пенальти

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 65-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес не реализовал пенальти.
«Крылья Советов» закончили сезон на 12-м месте (32 очка), «Спартак» — на 3-м месте (54 очка).
Не провал
Это сдержанно радует
Не провал
Это сдержанно радует
Оборона - дырища.
Полузащита с белым хохолком в центре поля - смешно и грустно, а в целом - никак.
Атака - как пойдет.
Сезон - неудачный.
Оборона - дырища.
Полузащита с белым хохолком в центре поля - смешно и грустно, а в целом - никак.
Атака - как пойдет.
Сезон - неудачный.
Надежд!
Надежд!
Кто что заработал!
В свое время мну бы "распорядился на счет конюшни" в отношении Соболева...)))
Кто что заработал!
В свое время мну бы "распорядился на счет конюшни" в отношении Соболева...)))
Он примеряет в мыслях наверное российского гражданство...
Он примеряет в мыслях наверное российского гражданство...