«Спартак» проиграл «Крыльям Советов», Промес не забил пенальти

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вчера, 19:01

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ .

Единственный гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 65-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес не реализовал пенальти.

«Крылья Советов» закончили сезон на 12-м месте (32 очка), «Спартак» — на 3-м месте (54 очка).