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Женская сборная России дважды сыграет с Ираном

вчера, 16:58

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предстоящих матчах женской национальной команды.

Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле. Возможно, ещё женская сборная России проведёт матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договорённостей с клубами. Надеюсь, что мы всё согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:32
Зачем мне это?
Да просто ночью как то смотрел футбол, играли женские команды и вот в таком обличье, а кто так и не понял - комментарии были на неизвестном языке.
Но симпатичные....
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:29
Спасибо!
Значит мну не ошибся и представлял, вернее вспомнил правильно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:40
Зачем это тебе? Они играют в хиджабах и закутанные сверху донизу (в леггинсах под шортами и длинных рукавах). Только овал лица виден и кисти рук. Не представляю, как в таком можно бегать.
shlomo2
shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:40
Получите и распишитесь...:))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:18
Попрошу в студию образцы женской, футбольной формы, прекрасной половины Ирана!
drug01
drug01
вчера в 17:12
Чем больше игр тем лучше!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
У РФС планов громадьё - теперь они охватывают и женскую сборную.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир Голубятников (раскрыть)
вчера в 17:02
Видим только одного, за него добавили очки.
https://www.soccer.ru/matches/1332264
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