Женская сборная России дважды сыграет с Ираном

Генеральный секретарь РФС рассказал о предстоящих матчах женской национальной команды.

Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле. Возможно, ещё женская сборная России проведёт матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола ( ФИФА ), но это требует, скажем так, изменения календаря и договорённостей с клубами. Надеюсь, что мы всё согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая.