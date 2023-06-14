Женская сборная России дважды сыграет с Ираном

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предстоящих матчах женской национальной команды.
Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле. Возможно, ещё женская сборная России проведёт матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договорённостей с клубами. Надеюсь, что мы всё согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая.
Да просто ночью как то смотрел футбол, играли женские команды и вот в таком обличье, а кто так и не понял - комментарии были на неизвестном языке.
Но симпатичные....
Да просто ночью как то смотрел футбол, играли женские команды и вот в таком обличье, а кто так и не понял - комментарии были на неизвестном языке.
Но симпатичные....
Значит мну не ошибся и представлял, вернее вспомнил правильно.
Значит мну не ошибся и представлял, вернее вспомнил правильно.
https://www.soccer.ru/matches/1332264
https://www.soccer.ru/matches/1332264