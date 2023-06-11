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ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче за Суперкубок России

вчера, 19:38

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

«Армейцы» одержали победу в Кубке страны, в финальном поединке обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Петербуржцы ранее стали чемпионами России.

Встреча за Суперкубок пройдёт 15 июля в Казани.

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ЦСКА  Зенит
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:27
Бедные кроты у них же раздвоится в глазах!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:03
2022 г
По положению о проведении Суперкубка, участникам матча выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата — разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение.

«Зенит» и «Спартак» могут рассчитывать на 75 млн руб. призового фонда. По регламенту эта сумма будет поделена между командами в соотношении 3:1 в пользу «Зенита». Таким образом, петербургскому клубу как победителю матча за Суперкубок достанутся 56,25 млн руб., москвичи получат 18,75 млн руб.

Общая доля РФС и РПЛ составляет 30%.

Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» позволил его организаторам — Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) — получить 180 млн руб.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:35
Абсолютно неинтересно. Лично меня здесь уже и слово Зенит не цепляет... Разве можно смотреть эту борьбу в лягушатнике?! То ли дело какой-нибудь Суперкубок нормального европейского чемпа…
minai
minai ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:13
Не-ет. Официально премируют за победу в том или ином турнире. Но на уровне клуба.
lotsman
lotsman
вчера в 22:30
Это будет очень интересная игра. Победит сильнейший. Я надеюсь, что это будет Зенит. Очень хотелось бы. чтобы игра прошла без судейских ляпов и скандалов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:05
Деньги в конвертах - это многолетняя практика Газпрома.
minai
minai ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58
Внутри клубов несколько иная финансовая политика.
minai
minai
вчера в 21:56
Если честно, это интереснее, чем Краснодар - Зенит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:32
За главный при деньги дают. За Чемпионство около 600 млн, за Кубок около 400 млн. А Матч за Суперкубок это просто выставочный матч и за него деньги не дают, только вазу для цветов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:29
Уважаемый, уточни please, а воспитанники Семака - это семеро его детей. Или у него еще есть?
Viollator
Viollator
вчера в 20:59
Судьи кросавы, зобиваке !
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:38
Будем ждать)
Futurista
Futurista
вчера в 20:37, ред.
В этом матче буду болеть за судью...бокового)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:50
ЦСКА нынче куражен и везуч.....
Надеюсь у Семака все воспитанники успеют вернуться....
Из Бразилии....
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:42
Интересно Кто выиграетглавный приз!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:41
Ставлю на Зенит
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:40, ред.
ЦСКА, «Зенит» и судейская бригада встретятся в матче за Суперкубок России.
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