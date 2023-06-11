ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче за Суперкубок России

1686501516

вчера, 19:38

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

«Армейцы» одержали победу в Кубке страны, в финальном поединке обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Петербуржцы ранее стали чемпионами России.

Встреча за Суперкубок пройдёт 15 июля в Казани.