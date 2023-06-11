ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче за Суперкубок России

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
«Армейцы» одержали победу в Кубке страны, в финальном поединке обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Петербуржцы ранее стали чемпионами России.
Встреча за Суперкубок пройдёт 15 июля в Казани.
По положению о проведении Суперкубка, участникам матча выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата — разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение.
«Зенит» и «Спартак» могут рассчитывать на 75 млн руб. призового фонда. По регламенту эта сумма будет поделена между командами в соотношении 3:1 в пользу «Зенита». Таким образом, петербургскому клубу как победителю матча за Суперкубок достанутся 56,25 млн руб., москвичи получат 18,75 млн руб.
Общая доля РФС и РПЛ составляет 30%.
Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» позволил его организаторам — Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) — получить 180 млн руб.
По положению о проведении Суперкубка, участникам матча выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата — разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение.
«Зенит» и «Спартак» могут рассчитывать на 75 млн руб. призового фонда. По регламенту эта сумма будет поделена между командами в соотношении 3:1 в пользу «Зенита». Таким образом, петербургскому клубу как победителю матча за Суперкубок достанутся 56,25 млн руб., москвичи получат 18,75 млн руб.
Общая доля РФС и РПЛ составляет 30%.
Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» позволил его организаторам — Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) — получить 180 млн руб.
Надеюсь у Семака все воспитанники успеют вернуться....
Из Бразилии....
Надеюсь у Семака все воспитанники успеют вернуться....
Из Бразилии....