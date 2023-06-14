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В Федерации футбола Камеруна назвали причину отмены матча с Россией

вчера, 08:48

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался об отмене товарищеского матча со сборной России.

Товарищеский матч со сборной России был отменён из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам.

Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 15:12
Норд - ост - северо - восточный ветер, дующий с нашей стороны в сторону юга.
Никакой ошибки нет.
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Цивилизованного мира ТАМ не увидел..
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:50
Норд-ост все-таки северо-восток…
Roman73
Roman73
вчера в 23:40
ООтчсего нет очереди желающих сыграть со сборной России и , наследницей великой сборной СССР , победительницей олимпиады и чемпионата Европы , не помню правда когда .
Они не понимают своего счастья играть с нами , с теми у кого был даже Яшин , сравнительно недавно , всего лет 60 назад ..
Объясните кто-нибудь отчего негры и прочие.не понимают как престижно , почётно играть с нашими , отчего они не устроят революции против своих правительств , чтобы осуществить мечту всего мира дружить. С нами , играть с нами футбол
zooveterinar
zooveterinar ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Да,вождь,так называемый,очень жидкий,очень!!!
112910415
112910415
вчера в 17:22
у нас слишком сильная сборная, ясно же ! )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:29
Отвечу на ваше последнее предложение. Нашей Федерации футбола кровь из носу надо показать всему миру, что мы пока (ещё) не изгои в международном футболе, что с нами ещё кто-то играет или хочет играть. По этой причине РФС и совершает такие судорожные телодвижения по курсу норд - ост, т.е. в сторону юго - востока.
adekvat
adekvat
вчера в 10:20
К более статусным матчам, а Россия и Кения не наш уровень.
ОПС
ОПС
вчера в 10:16
И зачем было вообще что то говорить? Никому уже это не нужно. Ничего, придет еще наше время.и все будет хорошо.
drug01
drug01 ответ hzwv65yykxt6 (раскрыть)
вчера в 10:14
Что-то он не договаривает, ну бог с ними
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:02
Побираемся, как нищенки. Никому ТАМ эти матчи со сб.Россией, изгоем цивилизованного общества, не нужны. Советую РФС одновременно разослать официальные предложения всем Федерациям футбола Средней Азии, Африки, Центральной Америки..., и если кто-либо согласится, выбрать будущего соперника. Желающие наверняка найдутся за наличные в конвертах и бесплатный ужин в "Национале"..
Мантефильный
Мантефильный ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 09:58
Так и было задуманно, уже давно... Вождь мягкотелый, негры даже почувствовали это
zooveterinar
zooveterinar ответ hzwv65yykxt6 (раскрыть)
вчера в 09:45
Не негр,а долбанный нигер!!! 😁😁🤣
zooveterinar
zooveterinar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 09:44
Потому что,они же клоуны,вот и устраивают клоунаду!! Хоть политика не связана,якобы с футболом,или другим видом спота,но нами ,ксожалению вытерают,все ноги,даже уже армяне,с казахами,вот и здесь,в футболе,примерно тоже самое!! Нету ,у нас лидера,с трубкой,ксожалению,поэтому,так происходит!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:36
Зачем РФС эту клоунаду устраивает, я не понимаю. Если даже страны согласятся, то на игроков персонально будут давить в своих клубах, чтобы они не играли. Какой игрок хочет быть отстранённым от футбола или получить оскорбления в соцсетях только из-за одного никому не нужного товарищеского матча.

И почему, опять же, со сборной легионеров не сыграть?
lotsman
lotsman
вчера в 09:29
Липовая отмазка. Они кое-что очень важное выясняют. Такое важное, что даже играть нет возможности.
альсато
альсато
вчера в 09:28
Мексиканцы перед тов. игрой-бобы отправили!...наша же пшеница-растворилась в средиземном море)))))
ДСА
ДСА
вчера в 09:25
Без происков кое-кого тут не обошлось, просто надавили на Камерун.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:08
Да зачем от них еще объяснения спрашивать?! и так понятно же.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:54
«усердно подготовиться к более статусным матчам»

Ясно-понятно)
hzwv65yykxt6
hzwv65yykxt6
вчера в 08:52
Как-то неубедительно негр отмазался
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