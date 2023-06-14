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Стало известно, когда пройдут матчи летнего турнира в Санкт-Петербурге

вчера, 14:38

В июле в Санкт-Петербурге состоится товарищеский турнир с участием нескольких клубов.

По информации источника, 1 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го с «Црвеной Звездой», а 9-го с «Фенербахче».

Встречи пройдут на «Газпром Арене».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:06
Интересно. Международный турнир.
Почему не пригласили ещё команду из РПЛ?
Правда там и приглашать некого, кроме ЦСКА, а вот лыжники могли бы и зад надрать коллегам по чемпионату.... и не только.
sova147
sova147
вчера в 14:58
В июле можно ехать в Питер!!!!
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