Стало известно, когда пройдут матчи летнего турнира в Санкт-Петербурге

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вчера, 14:38

В июле в Санкт-Петербурге состоится товарищеский турнир с участием нескольких клубов.

По информации источника, 1 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го с «Црвеной Звездой», а 9-го с «Фенербахче».

Встречи пройдут на «Газпром Арене».