Стало известно, когда пройдут матчи летнего турнира в Санкт-Петербурге

В июле в Санкт-Петербурге состоится товарищеский турнир с участием нескольких клубов.
По информации источника, 1 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го с «Црвеной Звездой», а 9-го с «Фенербахче».
Встречи пройдут на «Газпром Арене».
В июле в Санкт-Петербурге состоится товарищеский турнир с участием нескольких клубов.
По информации источника, 1 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го с «Црвеной Звездой», а 9-го с «Фенербахче».
Встречи пройдут на «Газпром Арене».
Почему не пригласили ещё команду из РПЛ?
Правда там и приглашать некого, кроме ЦСКА, а вот лыжники могли бы и зад надрать коллегам по чемпионату.... и не только.
Почему не пригласили ещё команду из РПЛ?
Правда там и приглашать некого, кроме ЦСКА, а вот лыжники могли бы и зад надрать коллегам по чемпионату.... и не только.