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В Москве стартовал Кубок Селебрити

вчера, 18:06

Во вторник в Москве на «Сапсан-Арене» стартовал Кубок Селебрити. В качестве участников турнира выступают команды, состоящие из блогеров, журналистов, знаменитостей, игроков-любителей и бывших профессиональных футболистов. В этом году в соревновании принимают участие 8 коллективов.

Организатором турнира стало московское «Динамо» — победитель кубка сыграет против «бело-голубых» на «ВТБ-Арене».

Перед началом каждого матча на «Сапсан-Арене» все желающие смогут сразиться в футбольном поединке со звездой МКС в брендированной панна-клетке. После этого знаменитости выберут лидера каждого дня соревнований. На суперфинале, который пройдет на «ВТБ Арене», все 13 победителей будут награждены новыми смартфонами от генерального спонсора прямо на футбольном поле.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ memphis (раскрыть)
вчера в 22:10
Подумай еще)...
memphis
memphis ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10
Всегда думал наоборот
Futurista
Futurista ответ memphis (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Отечественные на родной ОС сейчас только у серьезных людей...для селебрити и яблоки обгрызанные сойдут...
Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:46
Очень похоже.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:58
Да в принципе не суть кто играет, а факт - название и спонсор мероприятия !(((
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:21
Это одно название, на самом деле там те же команды Медиалиги в тех же составах, просто не скажешь же "Мы хотим с вас дважды содрать деньги за одно и то же", поэтому этот клон Медиалиги назвали Кубок Селебрити
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07
Сапсан...Селебрити...8 команд-13 победителей...МКС....панна-клетка....
Полиция просто обязана задержать того кто это придумал...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:14
Ну и что это за кубок?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:45
Селебрити - " звёзды" , завоевавшие популярность не благодаря своим заслугам или талантам, а самим фактом появления в популярных программах.
Если коротко - пустышки. Какие сейчас программы популярны, мы в курсе. Бездуховные и безнравственные. Недаром "звёзды" в кавычках.
memphis
memphis
вчера в 18:34
А смартфоны отечественные на родной ОС надеюсь?
memphis
memphis
вчера в 18:33
А где Спартак? Он любит такое выигрывать
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22, ред.
Кубок гламура и пафоса !!!(((
СЕлЕбрИти. Калька с английского «celebrity», что означает «знаменитость». Популярные люди, мелькающие на телеканалах, вхожие в светское общество, как правило, любящие гламур и пафос !)
Но самое странное, что организаторы турнира являются общество "Динамо " МВД !?!)))
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