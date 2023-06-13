В Москве стартовал Кубок Селебрити

Во вторник в Москве на «Сапсан-Арене» стартовал Кубок Селебрити. В качестве участников турнира выступают команды, состоящие из блогеров, журналистов, знаменитостей, игроков-любителей и бывших профессиональных футболистов. В этом году в соревновании принимают участие 8 коллективов.
Организатором турнира стало московское «Динамо» — победитель кубка сыграет против «бело-голубых» на «ВТБ-Арене».
Перед началом каждого матча на «Сапсан-Арене» все желающие смогут сразиться в футбольном поединке со звездой МКС в брендированной панна-клетке. После этого знаменитости выберут лидера каждого дня соревнований. На суперфинале, который пройдет на «ВТБ Арене», все 13 победителей будут награждены новыми смартфонами от генерального спонсора прямо на футбольном поле.
Полиция просто обязана задержать того кто это придумал...
Полиция просто обязана задержать того кто это придумал...
Если коротко - пустышки. Какие сейчас программы популярны, мы в курсе. Бездуховные и безнравственные. Недаром "звёзды" в кавычках.
Если коротко - пустышки. Какие сейчас программы популярны, мы в курсе. Бездуховные и безнравственные. Недаром "звёзды" в кавычках.
СЕлЕбрИти. Калька с английского «celebrity», что означает «знаменитость». Популярные люди, мелькающие на телеканалах, вхожие в светское общество, как правило, любящие гламур и пафос !)
Но самое странное, что организаторы турнира являются общество "Динамо " МВД !?!)))
СЕлЕбрИти. Калька с английского «celebrity», что означает «знаменитость». Популярные люди, мелькающие на телеканалах, вхожие в светское общество, как правило, любящие гламур и пафос !)
Но самое странное, что организаторы турнира являются общество "Динамо " МВД !?!)))