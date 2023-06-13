В Москве стартовал Кубок Селебрити

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вчера, 18:06

Во вторник в Москве на «Сапсан-Арене» стартовал Кубок Селебрити. В качестве участников турнира выступают команды, состоящие из блогеров, журналистов, знаменитостей, игроков-любителей и бывших профессиональных футболистов. В этом году в соревновании принимают участие 8 коллективов.

Организатором турнира стало московское «Динамо» — победитель кубка сыграет против «бело-голубых» на «ВТБ-Арене».

Перед началом каждого матча на «Сапсан-Арене» все желающие смогут сразиться в футбольном поединке со звездой МКС в брендированной панна-клетке. После этого знаменитости выберут лидера каждого дня соревнований. На суперфинале, который пройдет на «ВТБ Арене», все 13 победителей будут награждены новыми смартфонами от генерального спонсора прямо на футбольном поле.