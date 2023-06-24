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ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяЧемпионат Европы U21. 2023

Два игрока молодёжной сборной Германии подверглись расизму

сегодня, 01:11
Германия (до 21)Логотип футбольный клуб Германия (до 21)1 : 1Логотип футбольный клуб Израиль (до 21)Израиль (до 21)Матч завершен

Игроки сборной Германии Юссуфа Мукоко и Йессик Нганкам подверглись расистским оскорблениям после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы с Израилем (1:1).

Мукоко отреагировал в соцсетях:

Если выигрываем, мы все немцы, если проигрываем, мы чёрные парни, появляются комментарии с обезьянами. Такие вещи просто неуместны в футболе. Это отвратительно. Мы все одинаковые, у нас одна кровь. Нам нужно подать пример.

Публично игроков поддержали тренер национальной команды Антонио ди Сальво, футболисты «Фрайбурга» — полузащитник Янник Кайтель и вратарь Ноа Атуболу, а также несколько клубов Бундеслиги и Второй Бундеслиги.

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Все комментарии
sj936pspsc6g
sj936pspsc6g
сегодня в 08:57
Зато хороший стимул не проиграть
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:41
Да уж,расизм зашкаливает в европейском и мировом спорте.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:27
А перед фанатами все заигрывают
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:25
Зачем переезжали в Германию
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:24
Показали бананчик!!😂😂🤣🤣 Езжайте,к себе в Африку,а то на арийцев,они явно не смахивают!!🤣🤣😂
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:23
Пусть претензии предъявляют родителям
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:20
А чего они ждали....
Пусть подают в суд.
Вот тогда они поймут, что такое расизм
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:57
Никакого уважения к афронемцам...
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:39
По внешнему виду футболистов сборной Германии и Франции дети думают что эти страны находятся в Африке.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:39
Просто надо было выигрывать, что бы заткнуть все рот.
shlomo
shlomo
сегодня в 04:44
О как, а что же вы так фигово играли... по делу наверное получили
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:33
Немцы они такие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Вспомнился фильм "17 мгновений весны". Досье про истинных арийцев...
wc6ppaeay9d3
wc6ppaeay9d3
сегодня в 01:58
Это будет всегда, покуда на свете существуют белые и черные
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