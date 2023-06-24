Два игрока молодёжной сборной Германии подверглись расизму

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сегодня, 01:11

Игроки сборной Германии и подверглись расистским оскорблениям после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы с Израилем (1:1).

Мукоко отреагировал в соцсетях:

Если выигрываем, мы все немцы, если проигрываем, мы чёрные парни, появляются комментарии с обезьянами. Такие вещи просто неуместны в футболе. Это отвратительно. Мы все одинаковые, у нас одна кровь. Нам нужно подать пример.

Публично игроков поддержали тренер национальной команды Антонио ди Сальво, футболисты «Фрайбурга» — полузащитник Янник Кайтель и вратарь Ноа Атуболу, а также несколько клубов Бундеслиги и Второй Бундеслиги.