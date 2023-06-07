«Закон Винисиуса Жуниора» против расизма принят в Рио-де-Жанейро

Законопроект, названный именем нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, был утверждён в Рио-де-Жанейро. Он предусматривает прерывание и даже полную остановку футбольных матчей в случае проявления расизма.
Также будет создан протокол, регламентирующий подачу жалоб на расизм в прокуратуру и работу с пострадавшими.
В прошлый понедельник Винисиус приехал в Бразилию, где на стадионе «Маракана» его чествовали команды «Фламенго» и «Васку да Гама» перед матчем чемпионата Бразилии.
в Зените такого не будет
в Зените такого не будет
Косо на них не посмотри, негра негром не назови. Толерантность, ептить...
Косо на них не посмотри, негра негром не назови. Толерантность, ептить...