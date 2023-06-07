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«Закон Винисиуса Жуниора» против расизма принят в Рио-де-Жанейро

вчера, 03:31

Законопроект, названный именем нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, был утверждён в Рио-де-Жанейро. Он предусматривает прерывание и даже полную остановку футбольных матчей в случае проявления расизма.

Также будет создан протокол, регламентирующий подачу жалоб на расизм в прокуратуру и работу с пострадавшими.

В прошлый понедельник Винисиус приехал в Бразилию, где на стадионе «Маракана» его чествовали команды «Фламенго» и «Васку да Гама» перед матчем чемпионата Бразилии.

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FenixSL
FenixSL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:19
не переживай
в Зените такого не будет
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:48
Скоро Лукаку: он на меня плохо посмотрел, требую ЗАКОН ЛУКАКУ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:28
Скоро белых придётся защищать от бесправия. Уже и на коленО перед неграми становят, скоро в коленно-локтевую позу ставить будут.
Косо на них не посмотри, негра негром не назови. Толерантность, ептить...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:35
Сейчас черные совсем обнаглеют и по любому поводу будут ныть, даже если расизмом совсем не пахнет.
Гость
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