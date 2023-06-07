«Закон Винисиуса Жуниора» против расизма принят в Рио-де-Жанейро

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вчера, 03:31

Законопроект, названный именем нападающего «Реала» , был утверждён в Рио-де-Жанейро. Он предусматривает прерывание и даже полную остановку футбольных матчей в случае проявления расизма.

Также будет создан протокол, регламентирующий подачу жалоб на расизм в прокуратуру и работу с пострадавшими.

В прошлый понедельник Винисиус приехал в Бразилию, где на стадионе «Маракана» его чествовали команды «Фламенго» и «Васку да Гама» перед матчем чемпионата Бразилии.