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Сборная Новой Зеландии не доиграла матч из-за расистских оскорблений

вчера, 21:45
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 1Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

Сборная Новой Зеландии не захотела доигрывать контрольный матч с командой Катара. После первого тайма новозеландцы вели в счете (1:0).

Футболисты коллектива Новой Зеландии отказались выйти на поле во втором тайме из-за расистских оскорблений в адрес игрока команды Майкла Бокселла. В заявлении сборной сказано:

Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине встречи. Арбитры не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 09:33
Как удобно стало всяким неграм, нетрадиционным и прочей ереси - чуть что, так опонент расист или кто там еще есть... А на самом деле его му----м называют не потому, что он негр, а потому что он му--к.
альсато
альсато ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:51
отнюдь!...все даже проще-пареной репы!))))
альсато
альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:49
Ты интересный Аналитик!...а кто СХОМЯЧИЛ Кука?)))))..ЛЮДОЕД-это самое оскорбительное слово-для Новозеландца!!!))))...мной проверено!
Doping87
Doping87
сегодня в 07:15
Мусульманин назвал христианина ниггером. 🤦‍♂️
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
сегодня в 05:22
Новозеландцы обнаглевшие,им дать технарь и не допускать на разные соревнования,то кто то их оскорбляют,то в своем чемпионате у них мордобой во время игр происходит,то едут на Украину воевать,совсем обнаглели
112910415
112910415
сегодня в 05:04
история довольно загадочная
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
Нытикам не место на поле, засчитать им поражение 0-3.
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:48
Бананом,негра нельзя,можно чем угодно,хоть половым инструментом,но только не бананом!!!!🤣🤣🥒🌽🥕🍗🍖🥖
zooveterinar
zooveterinar ответ Hoahin (раскрыть)
сегодня в 02:42
Снежок!!! к примеру😂🤣🤣
zooveterinar
zooveterinar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:41
Да,они первые расисты и есть,они там друг друга терпеть не могут,больше,чем нас белых!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 02:20
Ой бедные,еврейский вариант забили и все ,нас якобы обозвали мартышками!!! Хорошо когда можно свернуть на расизм!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:33
Думаю НЗ не просто так решили байкот устроить, не та команда, чтобы просто так не выходить
Baggio R.
Baggio R. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Тогда уж папуасом назвал. Абориген - это местный житель)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
Подходит к помощнику (есть и такой) Венисиуса охранник стадиона, достает банан и направляя в помощника говорит это мой пистолет....
Всё, на весь мир раструбили и из мухи стали лепить, что дескать Венисиуса оскорбили расисты....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Hoahin (раскрыть)
вчера в 22:38
На самом деле как раз могут быть в реально правовом поле, но в поле BLM, конечно, нет, скорее всего, он сказал что-нибудь типа абориген))
Hoahin
Hoahin
вчера в 22:34
Какие расистские высказывания могут быть в адрес белого игрока?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:26
Я вообще не понимаю таких тем, в катарской команде половина негров или мулатов, откуда от них могут звучать расистские оскорбления? Они там "эй, ты, беляш" сказали, что ли?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Наказать,чтобы не повадно было!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:09, ред.
Так дайте им технарь. Спорт должен быть вне политики. А со стороны Катарцев я бы вообще жалобу подал за клевету и обвинил их в угнетении мусульман, а это искра на пороховой бочке. Удачи Катару

UPD. А, это товарняк. тогда никому не интересен победитель, можно и без технаря обойтись

UPD2. А вообще, по-любому есть ненормальный, который поставил на технарь десять баксов и выиграет с этого пол ляма
морозз
морозз
вчера в 22:08
Нормально так? … у нас тоже во время игры посылают по чёрному и что? - тоже не выходить на второй тайм!
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