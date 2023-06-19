Сборная Новой Зеландии не доиграла матч из-за расистских оскорблений

Сборная Новой Зеландии не захотела доигрывать контрольный матч с командой Катара. После первого тайма новозеландцы вели в счете (1:0).
Футболисты коллектива Новой Зеландии отказались выйти на поле во втором тайме из-за расистских оскорблений в адрес игрока команды Майкла Бокселла. В заявлении сборной сказано:
Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине встречи. Арбитры не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм.
UPD. А, это товарняк. тогда никому не интересен победитель, можно и без технаря обойтись
UPD2. А вообще, по-любому есть ненормальный, который поставил на технарь десять баксов и выиграет с этого пол ляма
UPD. А, это товарняк. тогда никому не интересен победитель, можно и без технаря обойтись
UPD2. А вообще, по-любому есть ненормальный, который поставил на технарь десять баксов и выиграет с этого пол ляма