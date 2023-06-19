Сборная Новой Зеландии не доиграла матч из-за расистских оскорблений

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вчера, 21:45

Сборная Новой Зеландии не захотела доигрывать контрольный матч с командой Катара. После первого тайма новозеландцы вели в счете (1:0).

Футболисты коллектива Новой Зеландии отказались выйти на поле во втором тайме из-за расистских оскорблений в адрес игрока команды . В заявлении сборной сказано: