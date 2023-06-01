Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма после удаления в матче МЧМ-23

Защитник молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан стал жертвой расизма после матча 1/8 финала МЧМ-2023 против Туниса. 19-летний игрок «Зенита» опубликовал в социальной сети скриншоты с оскорблениями в свой адрес из-за удаления на 51-й минуте.
Бразильская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу случившегося, призвав ФИФА разобраться.
Мы направили в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан из сборной до 20 лет. Бразильская конфедерация категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте. Покинув поле стадиона «Сьюдад-де-ла-Плата», Роберт Ренан был спровоцирован местной толпой и отреагировал по-спортивному. Однако в социальных сетях он стал жертвой нескольких случаев расизма. Профили оскорблявших будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании.