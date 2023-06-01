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Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма после удаления в матче МЧМ-23

сегодня, 02:52

Защитник молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан стал жертвой расизма после матча 1/8 финала МЧМ-2023 против Туниса. 19-летний игрок «Зенита» опубликовал в социальной сети скриншоты с оскорблениями в свой адрес из-за удаления на 51-й минуте.

Бразильская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу случившегося, призвав ФИФА разобраться.

Мы направили в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан из сборной до 20 лет. Бразильская конфедерация категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте. Покинув поле стадиона «Сьюдад-де-ла-Плата», Роберт Ренан был спровоцирован местной толпой и отреагировал по-спортивному. Однако в социальных сетях он стал жертвой нескольких случаев расизма. Профили оскорблявших будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:51
Ну расизм же)
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 13:43
С бананами...
galem72
galem72
сегодня в 11:55
Да когда же эти черныши поймут, что огласка подобных случаев приводит лишь к эффекту Страйсэнд?
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 08:38
Опубликовал скриншоты - это как? На них расисты с плакатами или бананами?
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ
сегодня в 08:10
Когда говорят нигер--это оскорбление. Когда говорят-пи***с-это похвала...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:38
В мире теперь у забугорных 2 фишки: ЛГБД и расизм. Убогие они какие-то. Уже о вечном и прекрасном думать не могут. Конечно, с двумя то извилинами.)
mfk5kz84y633
mfk5kz84y633
сегодня в 04:28
Меньше бы реагировали, меньше бы и было этого
Гость
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