Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма после удаления в матче МЧМ-23

Защитник молодёжной сборной Бразилии стал жертвой расизма после матча 1/8 финала МЧМ-2023 против Туниса. 19-летний игрок «Зенита» опубликовал в социальной сети скриншоты с оскорблениями в свой адрес из-за удаления на 51-й минуте.

Бразильская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу случившегося, призвав ФИФА разобраться.