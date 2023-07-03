РФС выложил переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с переговорами арбитров матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).
Встречу обслуживала бригада во главе с Павлом Кукуяном. После этой встречи петербуржцы досрочно стали чемпионами России.
В последних 10-ти играх с Зенитом в РПЛ Спартак ни разу не выиграл только благодаря судьям...)))
Исключительно только из-за них....
В последних 10-ти играх с Зенитом в РПЛ Спартак ни разу не выиграл только благодаря судьям...)))
Исключительно только из-за них....
Всё что нужно наверняка подчистили, провели консультации, выработали общую позицию. А по факту - неназначенный пенальти за снос Бальде и отменённый 100% гол Спартака.
Спасибо, судьи!
Всё что нужно наверняка подчистили, провели консультации, выработали общую позицию. А по факту - неназначенный пенальти за снос Бальде и отменённый 100% гол Спартака.
Спасибо, судьи!
пенное и сухари остались за кадром
пенное и сухари остались за кадром