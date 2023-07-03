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РФС выложил переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»

вчера, 16:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский футбольный союз на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с переговорами арбитров матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

Встречу обслуживала бригада во главе с Павлом Кукуяном. После этой встречи петербуржцы досрочно стали чемпионами России.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:45
Меня больше интересует, с какой целью выложены эти переговоры ? Или РФС думает, что последние решают все проблемы в судействе ? Или заигрывание с болельщиками принесёт какой-либо результат ? Смотрите, мол, как мы открыты для общения, ничего и не от кого не скрываем. Что они хотят этим доказать ? Проблемы как были, так и останутся во веки вечные, судейство не изменится... Что тогда ?
Николай Большов
Николай Большов
вчера в 20:22
Я не спорю что Зенит сильнейший по составу клуб и поэтому считаю, что им помощь судей не нужна. Но как не посмотрю разборы. Почти все случаи когда 50/50 ( на усмотрение судьи) всегда решение в пользу Зенита
Николай Большов
Николай Большов
вчера в 20:19
Да действительно. Оперативно выложили. Мне понравился момент еще когда зенит забивал гол, вроде Зобнина толкнули в спину не владеющего мячом. В варе случайно пересеклись траектории.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:23
Да и так всё понятно....
В последних 10-ти играх с Зенитом в РПЛ Спартак ни разу не выиграл только благодаря судьям...)))
Исключительно только из-за них....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:37
Кукуян он везде Кукуян.....и их таких на берегах ...много столуется ....к у к у я н...)))
makkie
makkie
вчера в 17:25
Как оперативно )))
Всё что нужно наверняка подчистили, провели консультации, выработали общую позицию. А по факту - неназначенный пенальти за снос Бальде и отменённый 100% гол Спартака.
Спасибо, судьи!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:17
"Чёрный ящик" в студию...)
Борислaв
Борислaв
вчера в 16:27
И че теперь... чтобы в очередной раз замутить скандальчик?
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:26
обсуждения футбола во дворе прям
пенное и сухари остались за кадром
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