РФС выложил переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»

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вчера, 16:18

Российский футбольный союз на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с переговорами арбитров матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

Встречу обслуживала бригада во главе с Павлом Кукуяном. После этой встречи петербуржцы досрочно стали чемпионами России.