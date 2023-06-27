Милорад Мажич — новый глава департамента судейства РФС

Новым главой департамента судейства РФС стал Милорад Мажич.
Контракт со специалистом подписан на 2 года с возможностью продления ещё на один год. Серб прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей РПЛ.
Заместителем станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать также за улучшение качества работы системы ВАР.
Мажич обслуживал матчи ЧМ-2014 и ЧМ-2018, Суперкубка УЕФА-2016, финал Кубка конфедераций 2017 года, финал Лиги чемпионов-2018. Он является инструктором ФИФА, до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.