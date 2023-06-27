Милорад Мажич — новый глава департамента судейства РФС

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вчера, 11:13

Новым главой департамента судейства РФС стал .

Контракт со специалистом подписан на 2 года с возможностью продления ещё на один год. Серб прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей РПЛ .

Заместителем станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать также за улучшение качества работы системы ВАР.