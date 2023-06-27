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Милорад Мажич — новый глава департамента судейства РФС

вчера, 11:13

Новым главой департамента судейства РФС стал Милорад Мажич.

Контракт со специалистом подписан на 2 года с возможностью продления ещё на один год. Серб прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей РПЛ.

Заместителем станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать также за улучшение качества работы системы ВАР.

Мажич обслуживал матчи ЧМ-2014 и ЧМ-2018, Суперкубка УЕФА-2016, финал Кубка конфедераций 2017 года, финал Лиги чемпионов-2018. Он является инструктором ФИФА, до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 09:13
Да уж((( Перевелись герои в родном отечестве...
DaslerU
DaslerU
вчера в 22:34
А среди россиян одни недоумки, что пришлось варяга звать?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:59
)
Станислав Фанат Спартака
Станислав Фанат Спартака
вчера в 18:58
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:53
    Арбитры РПЛ, как ни странно, тоже люди. Со своими слабостями, возможностями, подготовкой, психологией. Они, как и футбол, многогранны. У каждого из них своё видение игры, и привести всех к общему знаменателю, т.е. заставить судить одинаково, т.е. по правилам, не-воз-мож-но (надеюсь, правильно перенёс по слогам). В каждом эпизоде, каждом столкновении, каждом нарушении правил... столько нюансов и подтекста, что трактовать одинаково нарушения согласно букве закона невозможно. Один арбитр видит одно, второй - другое, третий - третье, и это естественно. Эта "естественность" не зависит, кто будет главой департамента судейства, Милорад Мажич, либо дядя Коля с ул. Колхозной моего родного с. Рогачева, который вышел судить после двух стаканов беленькой.
    " Гладко было на бумаге, да забыли про овраги " - гласит русская народная пословица. Именно такой пословицей необходимо характеризовать потуги департамента судейства по нормализации работы арбитров.
    KTS16
    KTS16
    вчера в 17:44
    Подмажут и Мажича))
    амурец
    амурец
    вчера в 16:05
    А своих нет?
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:05
    Вот теперь заживём!
    альсато
    альсато
    вчера в 13:55
    ни для кого не секрет, что в командных видах спорта, национального первенства страны-к судейству есть масса вопросов..как у болельщиков, как у и самих участников баталий, так и у представителей клубов!...вот в хоккее с мячом (еще до пандемии) мы практиковали (в сложных матчах) иностранные судейские бригады (в частности из Щвеции и Финляндии)...и О ЧУДО!...НИКТО (из болельщиков, игроков, и правления клубов) и слова НЕ СКАЗАЛ! (что результат данной игры-не справедлив))))))))
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Олег, уверяю тебя, Милораду-переводчик не нужен!!!)))))
    particular
    particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:29, ред.
    "...Поля тряслись — как наши груди;
    Смешались в кучу судьи, люди,
    И трели тысячи свистулек
    Покажут, кто есть самый жулик…" (М.Ю.Лермонтов - из неизданного)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:15
    Милорад Мажич — новый глава департамента судейства РФС

    Переводчиком кто будет?
    Карасёв, Кукуян, Вилков....
    a-league
    a-league
    вчера в 12:56
    Коррупцию должен был возглавить опытный аферист Вилков
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:52
    Пока в РПЛ рулят неприкасаемые никакие новые ставленники в судейский департамент не помощники.
    Однозначно.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:34
    Был у нас один деятель уже, Кашшаи
    С ним судейство упало еще ниже.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:25
    ого ! прямо с Кипра !
    это уровень !
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:17
    Пусть работает. Лишь бы не попал под колпак к Миллеру.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:06, ред.
    Так вот значит кто для Кокорина на Кипре пены рисовал, ну будем знакомы.
    galem72
    galem72
    вчера в 11:40
    Ну, наконец-то! Проблемы все решены. Ведь в департаменте просто начальства нормального не было, а судьи изначально были отменными. Теперь точно будет адекватное и непредвзятое судейство.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 11:37
    на всю страну не найдется честная команда судейства?
    что за клоунада
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:24
    Концерт продолжается!!!КАк и откаты,с привлечением гастарбайтеров.
    Гость
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