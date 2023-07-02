Венгер и Инфантино радикально меняют футбол. Новое правило офсайда в пользу атаки

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вчера, 21:58

Идут на крайности в желании заработать.

Собираются изменить правило офсайда

Нет, все дети не полюбят футбол, если играть таймы по двадцать минут и убрать офсайды, как предлагал ван Бастен. Нет, видеоигры не стали причиной жутких погромов и ограблений магазинов в Европе, как ляпнул президент Макрон. Меняя футбол, не нужно пытаться угодить подросткам, как мечтал Аньелли, рассказывая о Суперлиге. Этот проект умер, но Венгер и Инфантино могут ранить футбол иначе.

И тоже во имя денег. Провели мундиаль в Катаре зимой. В 2025 году будет Клубный чемпионат мира в США в новом формате. При этом генеральный прокурор Швейцарии еще три года назад возбуждал дела против людей из ФИФА . Следствие обнаружило 178 сообщений, где обсуждали отмывание денег и договаривались о взятках для чиновников. Швейцарцы обещали сотрудничать со следствием.

Но Инфантино уехал жить в Катар, чтобы реже ходить на допросы, а его телефоны было сложнее отслеживать. Джанни оказался единственным кандидатом на выборах президента ФИФА . Пользуясь полнотой власти, хочет убить правило офсайда. А старина Венгер желает запомниться революционером. Арсен предлагает фиксировать офсайд, только если проекция тела форварда полностью ушла за линию офсайда.

Количество голов не говорит о классе

Почему весь мир смотрит АПЛ , а не РПЛ ? Результативность восточной лиги выше, чем западного чемпионата. Но сотни миллионов любителей футбола почему-то не фанаты «Химок» и «Торпедо». Может, дело не в количестве забитых мячей, а в классе футболистов? Даже новичок из числа зрителей сразу видит, кто играет лучше всех. Человек, впервые посетивший боксерский поединок, может определить атлета, который дрался лучше.

Профессиональная оценка сложнее, но выбирать любимчиков просто. И многие из них в атаке, ведь растет не самое лучшее поколение защитников. Даже среди прекрасных игроков обороны, вроде ван Дейка и Диаша, нет глыб уровня Мальдини, чтобы одним видом пугать нападающих. Стоимость защитников растет, но нападение побеждает. Холанд уничтожил всех в АПЛ . Кварацхелия разносил линии обороны в сложной лиге Италии.

Зачем помогать нападению, если форварды уже впереди? Понимаем, что миллиметровые офсайды бесят болельщиков. Особенно если арбитры ошибаются при оценке, неправильно нарисовав линии офсайда. Но достаточно фиксировать положение вне игры по ногам, если не сыграли головой или плечами, чтобы добавить зрелищности, но при этом не превращать профессиональный футбол в дворовой, где часто играют без офсайдов.

Форварды будут постоянно хитрить

Желание добавить выходов один на один похвально, бразилец Роналдо одобряет, но офсайд – важное правило. Достаточно научиться выбрасывать одну ногу назад, избегая вне игры, чтобы координированный нападающий с длинными ногами получил солидное преимущество. Тренерам слабых команд придется опускать линии глубже, чтобы сократить расстояние между линией офсайда и нападающими, подарить вратарю возможность резко выскочить из ворот.

Если для офсайда нужно будет лишь немножко пересечь нынешнюю линию вне игры, то вернутся чистые выходы один на один. В девяностых годах их было больше, достаточно пересмотреть мячи на ЧМ -98 во Франции. Но тогда совпало появление новых нападающих, вроде Роналдо и Оуэна, с игрой возрастных защитников, которые помнили футбол восьмидесятых годов. Также хватало плеймейкеров, которые создавали моменты Шукеру, Батистуте и компании.

Сейчас тактические уловки стали сложнее, незачем дарить и без того боеспособной атаке новое правило офсайда. Можно тестировать новинки, как делают с чистым игровым временем, вводом аутов ногами и так далее. Но если в ФИФА настаивают, что нужно менять правило офсайда кардинально, разрешая форвардам намного больше, чем защитникам, то это банально несправедливо. Закон должен сводиться к правосудию, а здесь однобокий выбор.

Без VAR добавится много грубых ошибок

Правило офсайда исторически менялось в пользу атаки. Лайнсмены появились из-за офсайдов. Дальше убирали положения вне игры на своей половине поля. Не фиксировали нарушение правил после ввода мяча из аута на игрока вне игры. Защитники придумали искусственный офсайд, но снова помогли атаке. Офсайд начал фиксироваться по двум игрокам. С 1990-го форвардам разрешили быть на одной линии с предпоследним игроком соперника.

Новшество чудесно работало, а передвинуть линию офсайда на целый корпус футболиста – радикальное решение. Новое правило может поломать игру в обороне. Начнут работать персонально по футболистам, качественные защитники будут выбегать очень высоко, заставляя форвардов пятиться назад. Идея спорная, ведь вместо миллиметровых офсайдов, которые случаются сейчас, получат сильный прыжок результативности, но это будет уже не футбол.

Причем если в турнирах с VAR автоматически нарисуют линии пятки форварда и носа защитника, то в чемпионатах без повторов будут проблемы. Определить наличие просвета, если надо одновременно выдержать две линии четко поперек поля, а еще смотреть на плечо и пятку двух игроков, намного сложнее, чем просто глазом оценить, ближе ли форвард к воротам, чем защитник. Арбитры до сих пор не могут адаптироваться к появлению VAR .

Новое правило офсайда не уменьшит количество ошибок, хотя в Италии, где его тестировали на молодежном уровне, сильно подскочила результативность – с 3.5 гола за игру до 3.9 мяча за матч. Но вряд ли в футболе мало голов, скорее мало чиновников, которым футбол важнее, чем прибыль. Они не следят за соблюдением законов большими клубами, но вмешиваются в работающие правила, хотя хватало бы мелких полезных изменений.