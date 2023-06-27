Каманцев рассказал, каким будет судейство в новом сезоне

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал как в новом сезоне будут трактовать нарушения в штрафной площади.
В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив.
Также Каманцев высказался по поводу работы ВАР.
Есть моменты, когда судья подходит к экрану и не меняет решение по неочевидным для нас и болельщиков причинам. В связи с этим мы изменим систему оценок судей в соответствии со стандартами УЕФА. Теперь не любая совершенная судьёй ошибка, исправленная ВАР, станет влиять на оценку. Если судья сделал всё необходимое на поле и физически не мог увидеть момент нарушения, инспектор и экспертно-судейская комиссия могут установить, что в данном случае оценка не должна понижаться. Это соответствует генеральной линии УЕФА. Будем двигаться в направлении, чтобы снять моральный груз с судьи, когда он подходит к монитору и хочет себя защитить, сохранив оценку, рейтинг и будущие назначения. Надеюсь, судьи будут принимать именно верные решения, а не объяснимые, то есть те, которые можно защитить.