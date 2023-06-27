Каманцев рассказал, каким будет судейство в новом сезоне

Руководитель судейского комитета РФС рассказал как в новом сезоне будут трактовать нарушения в штрафной площади.

В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив.

Также Каманцев высказался по поводу работы ВАР.