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Каманцев рассказал, каким будет судейство в новом сезоне

вчера, 11:40

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал как в новом сезоне будут трактовать нарушения в штрафной площади.

В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив.

Также Каманцев высказался по поводу работы ВАР.

Есть моменты, когда судья подходит к экрану и не меняет решение по неочевидным для нас и болельщиков причинам. В связи с этим мы изменим систему оценок судей в соответствии со стандартами УЕФА. Теперь не любая совершенная судьёй ошибка, исправленная ВАР, станет влиять на оценку. Если судья сделал всё необходимое на поле и физически не мог увидеть момент нарушения, инспектор и экспертно-судейская комиссия могут установить, что в данном случае оценка не должна понижаться. Это соответствует генеральной линии УЕФА. Будем двигаться в направлении, чтобы снять моральный груз с судьи, когда он подходит к монитору и хочет себя защитить, сохранив оценку, рейтинг и будущие назначения. Надеюсь, судьи будут принимать именно верные решения, а не объяснимые, то есть те, которые можно защитить.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07
Опять игра в поддавки с командами и возмущённой общественностью. "Незначительный контакт" - как много в этом слове для сердца русского слилось (
перефразируя строчки из "Евгения Онегина" А.С.Пушкина ). Представляю, как на экспертно-судейской комиссии после окончания матчей схлестнутся не на жизнь, а на смерть члены ЭСК, доказывая друг другу, был ли контакт значительным или незначительным. По свежим следам создадут комиссию из авторитетных футболистов, арбитров и членов Академии наук, которые, высунув язык от напряжения, будут совместными усилиями разрабатывать понятие такого контакта. В результате запутаются сами и запутают нас. Это они умеют.
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 13:34
Собрались...побухали....продумали новый ценник на чемоданчики ....
а на футбол -плевать .....
альсато
альсато
вчера в 13:15
Вообще то..я ВСЕГДА думал, что СУДЕЙСТВО, что в прошлых сезонах, что СТО лет назад-было согласно Футбольных ПРАВИЛ!))))....
112910415
112910415
вчера в 12:45
никогда ещё счастье не было так близко
Сп62
Сп62
вчера в 12:20
Эти слова дошли бы до бога.
s22c4mqcte37
s22c4mqcte37
вчера в 12:16
Короче как чудили судейки, так и будут чудить
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:16
Интересный состоялся семенар о судействе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
" Надеюсь судьи будут принимать именно верные решения"- сказал руководитель судейского комитета, - надо отметить , что в этом он не одинок и на это надеются почти все любители футбола , только вот просто надеяться не достаточно.
Гость
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