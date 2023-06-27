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Экс-арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

вчера, 13:06

Бывший судья ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС. Отмечается, что турецкого арбитра пригласил Милорад Мажич. В будущем состав ЭСК пополнит ещё один иностранный специалист.

На данный момент в состав ЭСК РФС входят: Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:23, ред.
Все, в том числе иностранные специалисты, кто когда-либо работал, работает в настоящее время и будет работать в будущем в ЭСК, были арбитрами в поле и совершали ошибки. К чему этот мой пассаж ? К тому, что, сидя в удобных креслах в офисе и просматривая по десятку раз спорные моменты, очень легко быть справедливым, честным и неподкупным и выносить вердикты по судейству. Никто не мешает, никто не давит (кроме владельцев команд и вечно недовольных болельщиков ), во времени ты не ограничен, справочник по судейству можно перелистывать не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой (простите за плагиат), а затем большинством голосов принимать решение.
Причём тогда здесь иностранные специалисты, которые, в чём я уверен, не более квалифицированы, чем наши ? Для солидности... для веса или чтобы не было никаких подозрений в коррумпированности в адрес россиян ? Уверен в том, что наши чиновники просто боятся таких подозрений, рассуждая чисто по-русски: уж иностранных специалистов возмущённая общественность не посмеет заподозрить в чём-либо криминальном. Одним словом, в ЭСК РФС сидят перестраховщики и трУсы, которые боятся брать на себя ответственность за принятые решения.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:15
Судя по наметившийся тенденции иностранцев в ЭСК будет больше , чем россиян. Жизнь не чему не учит( опять те же грабли) - лет десять назад наш судейский корпус уже возглавлял иностранный специалист Розетти , не чего хорошего из этого тогда не вышло итальянец не доработал по контракту года два ( якобы по личным обстоятельствам). А запомнился Розетти прежде всего тем, что с его приходом резко увеличился заработок руководителя департамента судейства. Знакомая ситуация, не правда ли?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:44
Все иностранцы любят зарабатывать деньги в России
Гость
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