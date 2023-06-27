Экс-арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

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вчера, 13:06

Бывший судья ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС . Отмечается, что турецкого арбитра пригласил . В будущем состав ЭСК пополнит ещё один иностранный специалист.