Экс-арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

Бывший судья ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС. Отмечается, что турецкого арбитра пригласил Милорад Мажич. В будущем состав ЭСК пополнит ещё один иностранный специалист.
На данный момент в состав ЭСК РФС входят: Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.
Причём тогда здесь иностранные специалисты, которые, в чём я уверен, не более квалифицированы, чем наши ? Для солидности... для веса или чтобы не было никаких подозрений в коррумпированности в адрес россиян ? Уверен в том, что наши чиновники просто боятся таких подозрений, рассуждая чисто по-русски: уж иностранных специалистов возмущённая общественность не посмеет заподозрить в чём-либо криминальном. Одним словом, в ЭСК РФС сидят перестраховщики и трУсы, которые боятся брать на себя ответственность за принятые решения.
Причём тогда здесь иностранные специалисты, которые, в чём я уверен, не более квалифицированы, чем наши ? Для солидности... для веса или чтобы не было никаких подозрений в коррумпированности в адрес россиян ? Уверен в том, что наши чиновники просто боятся таких подозрений, рассуждая чисто по-русски: уж иностранных специалистов возмущённая общественность не посмеет заподозрить в чём-либо криминальном. Одним словом, в ЭСК РФС сидят перестраховщики и трУсы, которые боятся брать на себя ответственность за принятые решения.