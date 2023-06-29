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Стартовал первый сбор судей РПЛ под руководством Мажича

вчера, 13:25

В четверг, 29 июня, в Москве начался сбор судей РПЛ.

Арбитры заселяются в один из отелей столицы. Официальное открытие сбора состоится сегодня вечером.

На сборе присутствует Милорад Мажич, недавно возглавивший департамент судейства РФС, а также его заместитель — Далибор Джурджевич. Кроме того, сбор посетил председатель судейского корпуса Павел Каманцев.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:59
Каждый человек воспринимает окружающий мир по-своему, индивидуально. Судьи такие же люди, как и мы, и оценивать нарушения правил будут тоже субъективно. Вопрос в том, чтобы полоса расхождений в оценке была как можно уже. Вот к этому надо стремиться и судьям, и футболистам, и болельщикам.
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:17
Тупой и еще тупее часть 3
Shupshup
Shupshup
вчера в 15:40
Расскажут Мажичу какие тут расценки. Кто из равных соперников равнее. Новый руководитель судейского корпуса наверняка будет доволен названными суммами.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:01
в литрбол собрались играть видимо
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:48
Так бы и называли вещи своими именами - корпоратив.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:57, ред.
В наступающем сезоне судейство будет аналогичным тем, что были ранее. Кто бы ни был главой департамента, и какой бы председатель ни посещал сборы. Хоть Председатель Верховного суда РФ. Не тешьте себя иллюзиями. И дело не в коррумпированности арбитров, а в "настроении масс", которые, каким бы идеальным ни было судейство, всегда будут недовольны. Кстати, ТАМ, за границей, арбитраж ничем не лучше, достаточно убедиться в этом, почитав новости "оттуда". Объяснение этому простое: все мы - обыкновенные люди, каждый со своим мнением, слабостями вИдением и убеждениями.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:41
По мне так главное чтобы определились со штрафным "11 метров" и за какие грехи игроков, круглого будут ставить на "точку"!
Причем красной нитью должна идти мысль, что для всех команд критерии наказания будут абсолютно одинаковыми!
И второй важный момент - ВАР... Или смотрим или не смотрим, но выборочно нельзя - не трусы покупаем) Отговорки "Глаз замылился" тоже категорически от варовцев принимать нельзя, если что - лечить глаза в низшие дивизионы, боковым.
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
Главное, что бы все моменты трактовались одинаково, а не как сейчас: для одних команд любое касание - нарушение, для других "крови нет", "не было желания нарушать правила" , "удар не акцентированый", "наступ случайный"....

Ну а так что, симуляция - один из основных бичей трактовки правил. Ну реально бесит, когда нападающий - двухметровый детина, почувствовав в штрафной положеную на спину руку защитника, падает как подкошенный и назначается пенальти. И потом эксперты на спокойных щах такие "да, технически касание было, нападающий грамотно подставился, молодец, шарит". Давайте уходить от балета к футболу, за вот такие вот "дорисовки" тоже штрафовать, не бояться давать и жёлтые и красные за откровенную симуляцию, ведь повторы ВАР позволяют чуть не любой момент под микроскопом рассмотреть.
Гость
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