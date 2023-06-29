Стартовал первый сбор судей РПЛ под руководством Мажича

В четверг, 29 июня, в Москве начался сбор судей РПЛ.
Арбитры заселяются в один из отелей столицы. Официальное открытие сбора состоится сегодня вечером.
На сборе присутствует Милорад Мажич, недавно возглавивший департамент судейства РФС, а также его заместитель — Далибор Джурджевич. Кроме того, сбор посетил председатель судейского корпуса Павел Каманцев.
Ну а так что, симуляция - один из основных бичей трактовки правил. Ну реально бесит, когда нападающий - двухметровый детина, почувствовав в штрафной положеную на спину руку защитника, падает как подкошенный и назначается пенальти. И потом эксперты на спокойных щах такие "да, технически касание было, нападающий грамотно подставился, молодец, шарит". Давайте уходить от балета к футболу, за вот такие вот "дорисовки" тоже штрафовать, не бояться давать и жёлтые и красные за откровенную симуляцию, ведь повторы ВАР позволяют чуть не любой момент под микроскопом рассмотреть.
Ну а так что, симуляция - один из основных бичей трактовки правил. Ну реально бесит, когда нападающий - двухметровый детина, почувствовав в штрафной положеную на спину руку защитника, падает как подкошенный и назначается пенальти. И потом эксперты на спокойных щах такие "да, технически касание было, нападающий грамотно подставился, молодец, шарит". Давайте уходить от балета к футболу, за вот такие вот "дорисовки" тоже штрафовать, не бояться давать и жёлтые и красные за откровенную симуляцию, ведь повторы ВАР позволяют чуть не любой момент под микроскопом рассмотреть.
Причем красной нитью должна идти мысль, что для всех команд критерии наказания будут абсолютно одинаковыми!
И второй важный момент - ВАР... Или смотрим или не смотрим, но выборочно нельзя - не трусы покупаем) Отговорки "Глаз замылился" тоже категорически от варовцев принимать нельзя, если что - лечить глаза в низшие дивизионы, боковым.
Причем красной нитью должна идти мысль, что для всех команд критерии наказания будут абсолютно одинаковыми!
И второй важный момент - ВАР... Или смотрим или не смотрим, но выборочно нельзя - не трусы покупаем) Отговорки "Глаз замылился" тоже категорически от варовцев принимать нельзя, если что - лечить глаза в низшие дивизионы, боковым.