Владислав Безбородов – лучший арбитр сезона 2022/23

Судья категории FIFA получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона 2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС .

50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА .