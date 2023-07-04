Владислав Безбородов – лучший арбитр сезона 2022/23

Судья категории FIFA Владислав Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона 2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ. Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.
А судьи судей кто?))
А судьи судей кто?))