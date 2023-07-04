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Владислав Безбородов – лучший арбитр сезона 2022/23

вчера, 19:44

Судья категории FIFA Владислав Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона 2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ. Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.

Владислав Безбородов – лучший арбитр сезона 2022/23

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 05:29
По приёму заносов в судейскую
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:19
Пусть будет так ( как у битлов ). Специалисты решили - им и флаг в руки, но...супер - финал ФОНБЕТ с участием "Краснодара" и "ЦСКА" Безбородов провалил. Это моё личное мнение, которое в данном случае не имеет никакого значения.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:44
Это такая тонкая материя....

А судьи судей кто?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Миллер одобря
galem72
galem72
вчера в 21:12
Эпично было бы, если этого кулуарного дельца награждал миллер. Это затмило бы даже недавно проплывшие на Неве "Алые Паруса".
Сп62
Сп62
вчера в 20:50
    SDS_Freeze
    SDS_Freeze
    вчера в 20:39
    А кто бы сомневался ??? )))) Не зря уточнили матч который он судил))))))
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    вчера в 20:24
    Опрос был проведён среди игроков Зенита?)
    drug01
    drug01
    вчера в 20:07
    Наконец-то эпоха Карасёва прошла! Больше игр, меньше грубых ошибок!
    112910415
    112910415
    вчера в 20:01
    про Кукуяна, впрочем, уверенности нету ...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:56
    Это просто подарок на пенсию
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:55
    Выбор сделан — он лучший
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 19:52
    Правильное решение. Успехов арбитр Безбородов!!!
    Гость
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