Московские клубы выставили трофеи на Дне спорта в «Лужниках»

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вчера, 14:22

«Спартак», «Локомотив» и ЦСКА выставили трофеи на Дне московского спорта в «Лужниках»

«Железнодорожники» представили Кубок России, Суперкубок страны и трофей за победу в чемпионате России среди женских команд.

«Армейцы» продемонстрировали Кубок УЕФА , завоеванный в 2005 году.

«Красно-белые» показали трофей за победу в пятом городском турнире в Пальма-де-Мальорке, который завоевали в 1973 году.