Московские клубы выставили трофеи на Дне спорта в «Лужниках»

«Спартак», «Локомотив» и ЦСКА выставили трофеи на Дне московского спорта в «Лужниках»
«Железнодорожники» представили Кубок России, Суперкубок страны и трофей за победу в чемпионате России среди женских команд.
«Армейцы» продемонстрировали Кубок УЕФА, завоеванный в 2005 году.
«Красно-белые» показали трофей за победу в пятом городском турнире в Пальма-де-Мальорке, который завоевали в 1973 году.
Такому клубу- есть, чем Гордиться!
Такому клубу- есть, чем Гордиться!
А у нас- гафины, костины, шварцманы и тп...
А у нас- гафины, костины, шварцманы и тп...
Есть чем гордиться болельщикам ЦСКА.
Есть чем гордиться болельщикам ЦСКА.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354896/spartak-cska 01.07.2023
Спартак победил в номинации Раритеты прошлого века. В этом веке ...увы.... ждем-с
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354896/spartak-cska 01.07.2023
Спартак победил в номинации Раритеты прошлого века. В этом веке ...увы.... ждем-с