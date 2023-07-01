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Московские клубы выставили трофеи на Дне спорта в «Лужниках»

вчера, 14:22

«Спартак», «Локомотив» и ЦСКА выставили трофеи на Дне московского спорта в «Лужниках»

«Железнодорожники» представили Кубок России, Суперкубок страны и трофей за победу в чемпионате России среди женских команд.

«Армейцы» продемонстрировали Кубок УЕФА, завоеванный в 2005 году.

«Красно-белые» показали трофей за победу в пятом городском турнире в Пальма-де-Мальорке, который завоевали в 1973 году.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Да, надо признать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
К сожалению, говорю искренне, с трофеями в 21 веке у Спарака очень даже не густо.
Capral
Capral ответ Веня диктов (раскрыть)
вчера в 21:11
Несмешно.
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 20:17
Почему на дне динамо не было?
ABir
ABir ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 18:24
Решили показать то, что мало кто видел.
memphis
memphis
вчера в 17:53
Пусть тебе приснится Пальма-де-Мальорка...
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:06
А в самом деле, где- все ваши трофеи?
Такому клубу- есть, чем Гордиться!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:45
И всё это- при Гинере!!! Есть, КЕМ Гордиться!!!
А у нас- гафины, костины, шварцманы и тп...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:38
Самый ценный трофей на выставке это бесспорно Кубок УЕФА.
Есть чем гордиться болельщикам ЦСКА.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:40
Решил ограничиться паутиной из своего зала славы?
ABir
ABir
вчера в 15:18
На выставке было мало места, и Спартак не повез все свои трофеи
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
Самое крутое выставили коняшки.... есть чем гордиться.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 14:31
Красно-белые» показали трофей за победу в пятом городском турнире в Пальма-де-Мальорке, который завоевали в 1973 году.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354896/spartak-cska 01.07.2023
Спартак победил в номинации Раритеты прошлого века. В этом веке ...увы.... ждем-с
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