Месси стал лучшим иностранным игроком сезона 2022/23 в Лиге 1

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим легионером сезона 2022/23 в Лиге 1.
На счету форварда 32 матча в чемпионате Франции за ПСЖ, 16 голов и столько же результативных передач. Аргентинец также стал лучшим ассистентом в лиге в прошедшей кампании.
В начале июня футболист объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами».
Не ну а так что, странно, что только иностранный, а не вообще лучший игрок лиги, было бы честно, отдать Месси, а не Мбаппе, который половину созданных Месси моментов порол... (он был номинирован на приз лучшему игроку Лиге 1, но уступил экс-партнеру по команде Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд....).
Не ну а так что, странно, что только иностранный, а не вообще лучший игрок лиги, было бы честно, отдать Месси, а не Мбаппе, который половину созданных Месси моментов порол... (он был номинирован на приз лучшему игроку Лиге 1, но уступил экс-партнеру по команде Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд....).
Предлагаю:
- Лучший лысый вратарь
- Лучший лысый вратарь своей национальности
- Лучший иностранный лысый вратарь
- Лучший правоногий вратарь своей национальности
- Лучший левоногий вратарь своей национальности
- Лучший иностранный правоногий вратарь
- Лучший иностранный левоногий вратарь
и так далее. Также предлагаю рассмотреть следующие категории прически: лысый, короткая стрижка, длинные волосы.
По амплуа: вратарь, центральный защитник, левый центральный защитник, правый центральный защитник, левый защитник, левый крайний защитник, правый защитник, правый крайний защитник, левый, центральный и правый опорники, левый, центральный и правый центральные полузащитники, левый, центральный и правый атакующие полузащитники, левый и правый полузащитники, левый и правый выдвинутые атакующие полузащитники, левый, центральный и правый нападающие.
Важно выдавать не только первые места лучшим, предлагаю делать топ-5 в каждой категории. Итого: 24 амплуа умножаем на 3 ноги (правша, левша, обе игровые), умножаем на 3 типа причесок и на 2 типа по гражданстве (свой\иностранец). Получаем 432 категории и в каждой по 5 позиций. 2160 лучших футболистов! Остальные - ничто! И это я еще про ориентацию и даже рост не говорил! УЕФА, вооружайтесь, бесплатно даю план-капкан!
Так, глядишь, и Кокорин будет лучшим иностранцем нападающим с короткой стрижкой (уж ногу его не знаю) и ростом 184 см ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ! Я уверен, что даже без конкурента в данной категории. Ну ладно, в топ-5 точно попадет.
А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Все эти категории выглядят как натягивание совы на глобус, как дешевый пиар, как типичная западная повесточка "будь не как все". Мало вам было в конце сезона выбор "сборной" чемпионата с 11 лучшими игроками по схеме 4-4-2? Дно пробито
Предлагаю:
- Лучший лысый вратарь
- Лучший лысый вратарь своей национальности
- Лучший иностранный лысый вратарь
- Лучший правоногий вратарь своей национальности
- Лучший левоногий вратарь своей национальности
- Лучший иностранный правоногий вратарь
- Лучший иностранный левоногий вратарь
и так далее. Также предлагаю рассмотреть следующие категории прически: лысый, короткая стрижка, длинные волосы.
По амплуа: вратарь, центральный защитник, левый центральный защитник, правый центральный защитник, левый защитник, левый крайний защитник, правый защитник, правый крайний защитник, левый, центральный и правый опорники, левый, центральный и правый центральные полузащитники, левый, центральный и правый атакующие полузащитники, левый и правый полузащитники, левый и правый выдвинутые атакующие полузащитники, левый, центральный и правый нападающие.
Важно выдавать не только первые места лучшим, предлагаю делать топ-5 в каждой категории. Итого: 24 амплуа умножаем на 3 ноги (правша, левша, обе игровые), умножаем на 3 типа причесок и на 2 типа по гражданстве (свой\иностранец). Получаем 432 категории и в каждой по 5 позиций. 2160 лучших футболистов! Остальные - ничто! И это я еще про ориентацию и даже рост не говорил! УЕФА, вооружайтесь, бесплатно даю план-капкан!
Так, глядишь, и Кокорин будет лучшим иностранцем нападающим с короткой стрижкой (уж ногу его не знаю) и ростом 184 см ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ! Я уверен, что даже без конкурента в данной категории. Ну ладно, в топ-5 точно попадет.
А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Все эти категории выглядят как натягивание совы на глобус, как дешевый пиар, как типичная западная повесточка "будь не как все". Мало вам было в конце сезона выбор "сборной" чемпионата с 11 лучшими игроками по схеме 4-4-2? Дно пробито