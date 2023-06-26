Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси стал лучшим иностранным игроком сезона 2022/23 в Лиге 1

вчера, 15:40

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим легионером сезона 2022/23 в Лиге 1.

На счету форварда 32 матча в чемпионате Франции за ПСЖ, 16 голов и столько же результативных передач. Аргентинец также стал лучшим ассистентом в лиге в прошедшей кампании.

В начале июня футболист объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

Месси стал лучшим иностранным игроком сезона 2022/23 в Лиге 1

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Месси Лионель
Перевод с Твиттер Лиги 1 Фото: Твиттер Лиги 1
ЦСКА назвал автора лучшего гола команды сезона 22/23 по версии болельщиков
Сегодня, 14:28 Видео
ОфициальноИгнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге
Вчера, 14:56
ОфициальноСперцян — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2022/23
25 июня
Сборная Ирана выиграла турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии
21 июня
Три игрока из РПЛ — в списке претендентов на приз Golden Boy 2023
20 июня
ОфициальноГол Головина — в числе претендентов на звание лучшего в сезоне Лиги 1
20 июня
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 16:08, ред.
Офигеть, обгадился, по полной, но признали лучшим, как все знакомо
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:40
Еше одна награда для гнома
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Мну уже от слова Месси и стольких Камплямантов в его адрес, хочется в струнку вытягиваться...., да диван короткий))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40
Наверно болельщики ПСЖ проголосовали....лишь бы уехал....свистеть устали...
Elliada
Elliada
вчера в 18:12
Так себе награда игроку, который ушел. Могли бы другого выбрать. Вообще, ни холодно, ни жарко. Месси получит гораздо более престижную награду - ЗМ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:49
Этот и в Маями будет лучшим!
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:49
.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:38
Обожаю эти надуманные категории. Сегодня у нас выбирают уже не лучшего игрока, и даже не лучшего вратаря/защитника/полузащитника/нападающего. и уже даже не лучшего по позиции. Надумали категорий, чтобы побольше подогревать интерес.

Предлагаю:
- Лучший лысый вратарь
- Лучший лысый вратарь своей национальности
- Лучший иностранный лысый вратарь
- Лучший правоногий вратарь своей национальности
- Лучший левоногий вратарь своей национальности
- Лучший иностранный правоногий вратарь
- Лучший иностранный левоногий вратарь

и так далее. Также предлагаю рассмотреть следующие категории прически: лысый, короткая стрижка, длинные волосы.

По амплуа: вратарь, центральный защитник, левый центральный защитник, правый центральный защитник, левый защитник, левый крайний защитник, правый защитник, правый крайний защитник, левый, центральный и правый опорники, левый, центральный и правый центральные полузащитники, левый, центральный и правый атакующие полузащитники, левый и правый полузащитники, левый и правый выдвинутые атакующие полузащитники, левый, центральный и правый нападающие.

Важно выдавать не только первые места лучшим, предлагаю делать топ-5 в каждой категории. Итого: 24 амплуа умножаем на 3 ноги (правша, левша, обе игровые), умножаем на 3 типа причесок и на 2 типа по гражданстве (свой\иностранец). Получаем 432 категории и в каждой по 5 позиций. 2160 лучших футболистов! Остальные - ничто! И это я еще про ориентацию и даже рост не говорил! УЕФА, вооружайтесь, бесплатно даю план-капкан!

Так, глядишь, и Кокорин будет лучшим иностранцем нападающим с короткой стрижкой (уж ногу его не знаю) и ростом 184 см ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ! Я уверен, что даже без конкурента в данной категории. Ну ладно, в топ-5 точно попадет.

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО. Все эти категории выглядят как натягивание совы на глобус, как дешевый пиар, как типичная западная повесточка "будь не как все". Мало вам было в конце сезона выбор "сборной" чемпионата с 11 лучшими игроками по схеме 4-4-2? Дно пробито
Futurista
Futurista
вчера в 17:16, ред.
Кажется, что когда месси закончит играть его будут по инерции еще лет 5 признавать лучшим во всех номинациях)...хотя по сути пешеход уже давно играть закончил если сравнивать с тем что было лет 10 назад...
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:14
Вам не надоело быть пресмыкающим у Меськи?
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:45
Одним словом ГЕНИЙ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:26
В 32 матчах 32 результативных действий это для 36 летнего даже совсем не плохо. А ещё если бы Мбапе реализовал все моменты от Месси, то было бы где-то 40-45 результативных действий (и это стоя , ковыряя в носу...:)))

Не ну а так что, странно, что только иностранный, а не вообще лучший игрок лиги, было бы честно, отдать Месси, а не Мбаппе, который половину созданных Месси моментов порол... (он был номинирован на приз лучшему игроку Лиге 1, но уступил экс-партнеру по команде Мбаппе, который получил эту награду в четвертый раз подряд....).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 