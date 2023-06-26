Месси стал лучшим иностранным игроком сезона 2022/23 в Лиге 1

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вчера, 15:40

Нападающий был признан лучшим легионером сезона 2022/23 в Лиге 1.

На счету форварда 32 матча в чемпионате Франции за ПСЖ , 16 голов и столько же результативных передач. Аргентинец также стал лучшим ассистентом в лиге в прошедшей кампании.

В начале июня футболист объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами».