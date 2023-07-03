Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАрмения. Премьер лига 2022/2023

Российский специалист стал лучшим тренером сезона в Премьер-лиге Армении

вчера, 16:41

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько признан лучшим тренером Премьер-лиги Армении сезона 2022/23.

47-летний специалист по итогам голосования набрал 86 очков, обойдя Егише Меликяна из «Пюника» (67 баллов) и Ваге Геворкяна из «Алашкерта» (24 пункта).

Команда российского специалиста стала чемпионом страны в прошлом сезоне. Гунько возглавил клуб в июне 2022 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГол Миранчука — в топ-50 лучших в сезоне 2022/23 в Серии А
Вчера, 13:47 Видео
Московские клубы выставили трофеи на Дне спорта в «Лужниках»
01 июля Фото
ЦСКА назвал автора лучшего гола команды сезона 22/23 по версии болельщиков
27 июня Видео
ОфициальноМесси стал лучшим иностранным игроком сезона 2022/23 в Лиге 1
26 июня Фото
ОфициальноИгнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге
26 июня
ОфициальноСперцян — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2022/23
25 июня
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:26
Тем не менее сборная Армении занимает в своей группе второе место и показывает довольно неплохой футбол ⚽️ !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:35
Посмотри, какой там масштаб... Там Азаров приходит из ФНЛ, после того, как "Сибирь" расформировали, в "Ной", становится там лучшим бомбардиром высшей лиги и на следующий год уходит в ФНЛ опять в "Акрон" и за два сезона забил там 4 гола в сумме.

Кому интересны тренеры из чемпионата, который, видимо, слабее ФНЛ существенно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Очень странно что ему не нашлось место в РПЛ .
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:45
Ну да.... интересно почему наши клубы его игнорят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 