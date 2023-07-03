Российский специалист стал лучшим тренером сезона в Премьер-лиге Армении

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вчера, 16:41

Главный тренер «Урарту» признан лучшим тренером Премьер-лиги Армении сезона 2022/23.

47-летний специалист по итогам голосования набрал 86 очков, обойдя Егише Меликяна из «Пюника» (67 баллов) и Ваге Геворкяна из «Алашкерта» (24 пункта).

Команда российского специалиста стала чемпионом страны в прошлом сезоне. Гунько возглавил клуб в июне 2022 года.