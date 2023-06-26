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Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге

вчера, 14:56

Стали известны имена лучших футболистов и тренера сезона 2022/23 в Первой лиге.

Лучший тренер: Сергей Игнашевич («Балтика»)

Лучший вратарь: Сергей Волков («Акрон»)

Лучший защитник: Илья Самошников («Рубин»)

Лучший полузащитник: Александр Зотов («Рубин»)

Лучший нападающий: Николай Гиоргобиани («Алания»)

Лучший молодой футболист: Тамерлан Мусаев («Балтика»)

Лучший легионер: Гедеон Гузина («Балтика»)

Игрок-открытие: Иван Тимошенко («Родина»)

Лучший бомбардир: Гедеон Гузина («Балтика»)

Лучший ассистент: Артур Галоян («Алания»).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:32
Лучший тренер-это тот, чья команда выиграла первенство!!! (как ни крути)
Vadik
Vadik
вчера в 17:12
Всё по делу! Надеюсь, что в РПЛ у Сергея получится!
FenixSL
FenixSL ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:00
для меня у ЦСКА не может быть места ниже 1 в РПЛ
тут нет футбола
но увы, теперь футбола нет и у ЦСКА
за зеню играют его деньги, так что его чемпионство ни о чем не говорит вообще
cska1948
cska1948 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:57
С "таким руководством и "без тренера" ЦСКА в прошедшем сезоне стал серебряным призёром чемпионата и о обладателем Кубка России. Как известно: лучшее враг хорошего. Так что при всём уважении к С.Игнашевичу тренерское место в ЦСКА, на сегодня, твёрдо занято. Ему придётся постоять в очереди.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
Нет уж сначала надо с Балтикой в РПЛ закрепится.
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
у ЦСКА сейчас вообще тренер есть?)
можно уже заходить
правда с таким руководством...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:09
Вот и признание пришло, как тренера.
x4nvhfbe46gr
x4nvhfbe46gr
вчера в 15:22
Посмотрим как Игнаш в вышке себя проявит
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:18
Молодца Серега!...набирайся опыта а потом можно и коняшками порулить
Гость
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