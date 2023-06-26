Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге

Стали известны имена лучших футболистов и тренера сезона 2022/23 в Первой лиге.
Лучший тренер: Сергей Игнашевич («Балтика»)
Лучший вратарь: Сергей Волков («Акрон»)
Лучший защитник: Илья Самошников («Рубин»)
Лучший полузащитник: Александр Зотов («Рубин»)
Лучший нападающий: Николай Гиоргобиани («Алания»)
Лучший молодой футболист: Тамерлан Мусаев («Балтика»)
Лучший легионер: Гедеон Гузина («Балтика»)
Игрок-открытие: Иван Тимошенко («Родина»)
Лучший бомбардир: Гедеон Гузина («Балтика»)
Лучший ассистент: Артур Галоян («Алания»).