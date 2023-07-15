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«Аль-Наср» хочет подписать бывшего одноклубника Роналду, несмотря на бан

вчера, 12:53

«Аль-Наср» намерен летом приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса, несмотря на ранее наложенный запрет на регистрацию новичков. Об этом сообщил Daily Mail.

Бразилец выступал за манкунианцев вместе с нынешним форвардом саудовского клуба Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Севилью», на его счету 38 матчей во всех турнирах и 3 результативные передачи.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ q57pygb5rzny (раскрыть)
вчера в 17:03
Что самое интересное, что нет.
Когда Аль Насср подписывал Роналду, то на клубе висел аналогичный бан и клуб считался без пяти минутами банкротом, но тут раз и чудо.
Футбол в СА очень спецефичен, там если ты сумеешь договориться со звёздным игроком, то не клуб платит за переход и зарплату этому игроку, а государство.
В ФИФА и АФК закрывают на это глаза.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42, ред.
Роналду берётся всё "разрулить" и уладить...)))
q57pygb5rzny
q57pygb5rzny
вчера в 13:35
Разве запрет на них не распространяется, или играют с огнём
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