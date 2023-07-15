«Аль-Наср» хочет подписать бывшего одноклубника Роналду, несмотря на бан

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вчера, 12:53

«Аль-Наср» намерен летом приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» , несмотря на ранее наложенный запрет на регистрацию новичков. Об этом сообщил Daily Mail.

Бразилец выступал за манкунианцев вместе с нынешним форвардом саудовского клуба Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Севилью», на его счету 38 матчей во всех турнирах и 3 результативные передачи.