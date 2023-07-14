«Лечче» и «Жирона» претендуют на Шомуродова

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вчера, 21:46

Нападающий «Ромы» может продолжить карьеру в «Лечче» или «Жироне».

Футболист не смог закрепиться в основном составе римского клуба, вторую часть прошлого сезона он провел в «Специи» в рамках аренды. Римляне хотели бы отдать игрока в аренду с обязательным выкупом, но зарплата футболиста, которая составляет 1,5 млн евро, отталкивает потенциальных покупателей.

По слухам, турецкий клуб также намерен взять нападающего в аренду.