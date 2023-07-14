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«Лечче» и «Жирона» претендуют на Шомуродова

вчера, 21:46

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Лечче» или «Жироне».

Футболист не смог закрепиться в основном составе римского клуба, вторую часть прошлого сезона он провел в «Специи» в рамках аренды. Римляне хотели бы отдать игрока в аренду с обязательным выкупом, но зарплата футболиста, которая составляет 1,5 млн евро, отталкивает потенциальных покупателей.

По слухам, турецкий клуб также намерен взять нападающего в аренду.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:04
Сейчас Эльдору стоит хорошенечко обдумать следующий шаг своей карьеры, т.к от этого будет зависеть останется ли он в европейском футболе, или же придется вернуться в РПЛ или что то в этом роде.....
Лечче в прошлом сезоне боролся за выживание, и им точно нужен забивной форвард, подойет ли Эльдор для этой роли?!
Жирона середняк ЛаЛиги, и мне кажется более сильный проект, чем Лечче. Конкуренция в атаке будет в лице опытного Стуани, но ему уже далеко за тридцать, так что тут есть хорошая возможность стать основным.
Выберать все же самому игроку, я всего лишь пожелаю удачи земляку!
протон
протон
сегодня в 05:23
Мавр убил игрока.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:33
Я бы на его месте выбрал Жирону!
rfbg4gvfwrvj
rfbg4gvfwrvj
вчера в 22:42
Два неплохих варианта,как раз его уровень
Гость
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