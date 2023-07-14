«Лечче» и «Жирона» претендуют на Шомуродова

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Лечче» или «Жироне».
Футболист не смог закрепиться в основном составе римского клуба, вторую часть прошлого сезона он провел в «Специи» в рамках аренды. Римляне хотели бы отдать игрока в аренду с обязательным выкупом, но зарплата футболиста, которая составляет 1,5 млн евро, отталкивает потенциальных покупателей.
По слухам, турецкий клуб также намерен взять нападающего в аренду.
Лечче в прошлом сезоне боролся за выживание, и им точно нужен забивной форвард, подойет ли Эльдор для этой роли?!
Жирона середняк ЛаЛиги, и мне кажется более сильный проект, чем Лечче. Конкуренция в атаке будет в лице опытного Стуани, но ему уже далеко за тридцать, так что тут есть хорошая возможность стать основным.
Выберать все же самому игроку, я всего лишь пожелаю удачи земляку!
Лечче в прошлом сезоне боролся за выживание, и им точно нужен забивной форвард, подойет ли Эльдор для этой роли?!
Жирона середняк ЛаЛиги, и мне кажется более сильный проект, чем Лечче. Конкуренция в атаке будет в лице опытного Стуани, но ему уже далеко за тридцать, так что тут есть хорошая возможность стать основным.
Выберать все же самому игроку, я всего лишь пожелаю удачи земляку!