«Монако» подпишет контракт с вратарём клуба «Ред Булл Зальцбург»

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сегодня, 00:31

Голкипер клуба «Ред Булл Зальцбург» близок к переходу в «Монако».

Сообщается, что футболист уже прошел медосмотр, он подпишет со своей новой командой контракт на пять лет. Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро. В ближайшее время о заключении сделки объявят официально.

Ранее «Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером.