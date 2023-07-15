«Монако» подпишет контракт с вратарём клуба «Ред Булл Зальцбург»

Голкипер клуба «Ред Булл Зальцбург» Филипп Кен близок к переходу в «Монако».
Сообщается, что футболист уже прошел медосмотр, он подпишет со своей новой командой контракт на пять лет. Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро. В ближайшее время о заключении сделки объявят официально.
Ранее «Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером.
Не смоиря на рост, Кен обладает отличной реакцией и может легко сложиться реагируя на удары низом....чем-то его игра напоминает легендарного ван дер Сара!
Не смоиря на рост, Кен обладает отличной реакцией и может легко сложиться реагируя на удары низом....чем-то его игра напоминает легендарного ван дер Сара!