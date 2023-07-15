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«Монако» подпишет контракт с вратарём клуба «Ред Булл Зальцбург»

сегодня, 00:31

Голкипер клуба «Ред Булл Зальцбург» Филипп Кен близок к переходу в «Монако».

Сообщается, что футболист уже прошел медосмотр, он подпишет со своей новой командой контракт на пять лет. Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро. В ближайшее время о заключении сделки объявят официально.

Ранее «Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:39
Думаю будет отличным усилением для Монако. Кен прошел вратарскую школу Шальке и Штутгарта, а оттуда выпускаются вполне хорошие вратари! Плюс думаю новый главный тренер монегасков Ади Хюттер отлично знающий как немецкий,так и Австрийский футбол просмотрел много вариантов, прежде чем выбрать Филлипа.
Не смоиря на рост, Кен обладает отличной реакцией и может легко сложиться реагируя на удары низом....чем-то его игра напоминает легендарного ван дер Сара!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:30
В принципе неплохой для него переход. А сумма может измениться, если хорошо себя покажет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:45
Вратарская позиция у Монако очень слабая, да и защиту укрепить не помешало бы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:57
На пять лет это солидно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:38
Исходя из того что команда в прошлом сезоне пропускала больше всех мячей из верхней части турнирной таблицы, то это хорошее приобретение.
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