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Клуб из Англии готов приобрести Неймара

вчера, 21:01

«Челси» по-прежнему интересуется нападающим ПСЖ Неймаром.

Лондонцы уже сделали запрос по бразильцу, «синие» готовы подписать игрока, если он решит покинуть парижан, но на данный момент мнение Неймара неизвестно. Владелец лондонцев Тодд Боэли хочет, чтобы в его команду перешёл звездный футболист.

Тем не менее парижане могут решить сохранить Неймара. На это повлиял уход Лионеля Месси, а также неопределенность в вопросе будущего Килиана Мбаппе. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассчитывает на бразильца.

Ранее стало известно, что «Барселона» не вернёт нападающего.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:18
Потухший он как футболист
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:09, ред.
На месте Неймара можно смело уходить в клуб Саудовской Аравии,как это сделал Роналду,притом контракт 600 лямов на 3 года- о чём-то говорит.Во -первых в Саудовской Аравии-его будут беречь,а в АПЛ -наоборот будут стараться нанести травму ,так что выбор за Неймаром,в ПСЖ ловить нечего ,там весь футбольный мир настроен против Неймара и даже судейство!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:45
С большим удовольствием по наблюдал за бразильцем в АПЛ.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:24
В ПСЖ у него зарплата 2 раза больше любого игрока Апл, (кроме Холанда и Салаха) не думаю что он захочет на понижение. Короче будет доить Псж до конца контракта
протон
протон
сегодня в 00:03
Если только барменом, мне не интересно как он будет играть в Англии. Если в ПСЖ не заиграл. Кстати в Англии очень много Бар клубов с красотками.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:34
Шестое чувство мне подсказывает, что Неймар никогда не будет играть в Англии. Главный аргумент этому мнению - запредельный темп всех без исключения игр и жесточайшая борьба на каждом миллиметре поля, к чему он не привык в прежних командах. Там тебе не дадут прогуливаться по полю через раз, а прессингом накроют с большим удовольствием. И даже спасибо не скажут.
В Англии все футболисты, от дебютанта до матёрого ветерана - волчары, пашут на поле, не покладая рук и ног. Бразилец к такому темповому футболу не привык и перестроиться ему будет крайне трудно, а на мой взгляд - невозможно.
Там не любят неженок, которые выпрашивают штрафные при каждом столкновении и с большим удовольствием наложат свою лапу тебе на ногу, чтобы в следующий раз не рыпался. В Англии в почёте бойцы, каковым Неймар не является.
sova147
sova147
вчера в 23:26
Какое Челси для Неймара он скорее убежит скорее к Месси
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 23:24
в барсе он был больше чем Месси и не нуждался в нём
s3akvtswz2vs
s3akvtswz2vs
вчера в 23:11
Хотелось бы посмотреть на этот цирк
ABir
ABir
вчера в 22:11
Шаг в Челси для Неймара - это шаг вниз
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:58, ред.
Неймар всегда играл вокруг звёзд в клубе и в сборной. Интересно будет посмотреть на Неймар в не звёздном команде , сможет ли Неймар тащить Челси в нужный момент и решить исход матча в одиночку без поддержки звёздных футболистов!
felix
felix ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:57
Добрый вечер, моей фантазии этот момент не удается воссоздать...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 21:40
Будет очень интересно посмотреть как сможет играть Неймар в Англии на данной стадии его карьеры.
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