Клуб из Англии готов приобрести Неймара

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вчера, 21:01

«Челси» по-прежнему интересуется нападающим ПСЖ .

Лондонцы уже сделали запрос по бразильцу, «синие» готовы подписать игрока, если он решит покинуть парижан, но на данный момент мнение Неймара неизвестно. Владелец лондонцев хочет, чтобы в его команду перешёл звездный футболист.

Тем не менее парижане могут решить сохранить Неймара. На это повлиял уход Лионеля Месси, а также неопределенность в вопросе будущего Килиана Мбаппе. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассчитывает на бразильца.

Ранее стало известно, что «Барселона» не вернёт нападающего.