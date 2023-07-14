Клуб из Англии готов приобрести Неймара

«Челси» по-прежнему интересуется нападающим ПСЖ Неймаром.
Лондонцы уже сделали запрос по бразильцу, «синие» готовы подписать игрока, если он решит покинуть парижан, но на данный момент мнение Неймара неизвестно. Владелец лондонцев Тодд Боэли хочет, чтобы в его команду перешёл звездный футболист.
Тем не менее парижане могут решить сохранить Неймара. На это повлиял уход Лионеля Месси, а также неопределенность в вопросе будущего Килиана Мбаппе. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассчитывает на бразильца.
Ранее стало известно, что «Барселона» не вернёт нападающего.
В Англии все футболисты, от дебютанта до матёрого ветерана - волчары, пашут на поле, не покладая рук и ног. Бразилец к такому темповому футболу не привык и перестроиться ему будет крайне трудно, а на мой взгляд - невозможно.
Там не любят неженок, которые выпрашивают штрафные при каждом столкновении и с большим удовольствием наложат свою лапу тебе на ногу, чтобы в следующий раз не рыпался. В Англии в почёте бойцы, каковым Неймар не является.
В Англии все футболисты, от дебютанта до матёрого ветерана - волчары, пашут на поле, не покладая рук и ног. Бразилец к такому темповому футболу не привык и перестроиться ему будет крайне трудно, а на мой взгляд - невозможно.
Там не любят неженок, которые выпрашивают штрафные при каждом столкновении и с большим удовольствием наложат свою лапу тебе на ногу, чтобы в следующий раз не рыпался. В Англии в почёте бойцы, каковым Неймар не является.